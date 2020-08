15 migliori film sulla sopravvivenza estrema da vedere

I migliori film sulla sopravvivenza: da Cast Away a Sopravvissuto - The Martian, da 127 ore a The Impossible, 15 pellicole da vedere in cui i protagonisti lottano per la vita nelle situazioni più estreme.

Revenant - Redivivo:

Incidenti aerei, naufragi su isole deserte, disastri ambientali o avarie nello spazio più profondo: il cinema ama mettere alla prova la resistenza fisica e psicologica dei suoi protagonisti, lasciandoli in balia delle situazioni più estreme. E il pubblico si appassiona nel vedere fino a che punto la nostra specie sia disposta a lottare per la vita.

Che siano, come spesso accade, narrazioni di eventi realmente accaduti oppure semplici slanci di fantasia, quello dei survival movies è un genere molto usato e abusato dai cineasti di tutto il mondo perché permette di portare sul grande schermo storie spettacolari capaci di lasciare lo spettatore col fiato sospeso. Data la vastità della produzione cinematografica di questo tipo, abbiamo deciso di stilare un elenco dei migliori film sulla sopravvivenza da vedere, partendo da Cast Away e finendo con Robinson Crusoe.

1. Cast Away (2000)

Cast Away: Tom Hanks in una scena

Impossibile stilare una lista dei migliori film sulla sopravvivenza senza pensare immediatamente a Tom Hanks con la barba incolta che tenta di accendere un fuoco su un'isola sperduta del Pacifico. Stiamo, ovviamente, parlando di Cast Away, pellicola del 2000 per la regia di Robert Zemeckis incentrata sulla lotta per la vita di Chuck Noland. Dirigente della FedEx nonché unico sopravvissuto di un terribile incidente aereo, Chuck dovrà imparare a sopravvivere su un'isola deserta utilizzando solamente le proprie capacità e alcuni mezzi di fortuna.

Tom Hanks in una scena di Cast Away

I 12 migliori film con Tom Hanks

2. Revenant - Redivivo (2015)

Revenant - Redivivo: l'attore Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Glass

Nord Dakota, 1823. Durante una battuta di caccia nelle gelide foreste innevate del Nord America, la guida designata Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) rimane gravemente ferita dall'attacco di una femmina di orso grizzly. Tradito e abbandonato dai suoi compagni, Glass dovrà combattere con tutte le sue forze per sopravvivere alla natura ostile e desolata e far ritorno al proprio accampamento. Per la sua magistrale interpretazione in Revenant - Redivivo, Leonardo DiCaprio si è aggiudicato il premio Oscar al miglior attore protagonista mentre ad Alejandro González Iñárritu è andato l'Oscar al miglior regista.

Leonardo DiCaprio: i 15 migliori film dell'attore

3. All is Lost - Tutto è perduto (2013)

All Is Lost: Robert Redford nel mezzo di una tempesta in una scena del film

Pellicola del 2013 con protagonista nonché unico interprete Robert Redford, All is Lost - Tutto è perduto racconta la storia di un marinaio in viaggio solitario sull'oceano Indiano con la sua barca a vela, la Virginia Jean. Una falla nello scafo e una tempesta all'orizzonte, però, metteranno a dura prova la tempra fisica e morale dell'esperto navigatore.

4. 127 ore (2010)

James Franco in una sequenza del film 127 Hours

Danny Boyle dirige James Franco in 127 ore, survival movie basato sulla storia vera di Aron Ralston, alpinista statunitense che, nel 2003, rimase intrappolato in un canyon dello Utah per cinque giorni. Certo di essere ormai prossimo alla morte, l'escursionista inizia a riprendere le sue ultime ore di agonia con una videocamera digitale fino a quando non decide di compiere un gesto davvero estremo per tentare di salvarsi.

Il suggestivo paesaggio del film 127 Hours

5. Open Water (2003)

Daniel Travis e Blanchard Ryan in una scena del film Open Water

I film che parlano di sopravvivenza estrema sono spesso basati su fatti incredibili realmente accaduti e Open Water, pellicola del 2003 per la regia di Chris Kentis, non fa eccezione. La trama racconta la terrificante storia di Daniel (Daniel Travis) e Susan (Blanchard Ryan), giovane coppia appassionata di immersioni che decide di trascorrere una vacanza ai Caraibi. Durante un'escursione subacquea nel mezzo dell'oceano Atlantico, quando i due riemergono in superficie, scopriranno che l'imbarcazione che li accompagnava è ripartita e che loro sono rimasti da soli in acque infestate dagli squali.

6. Sopravvissuto - The Martian (2015)

Sopravvissuto - The Martian: Matt Damon accasciato alla sua navetta spaziale

Se sulla Terra la lotta per la sopravvivenza può rivelarsi davvero estrema, figurarsi su un altro pianeta. È quello che succede in Sopravvissuto - The Martian, originale film di Ridley Scott con protagonista Matt Damon. Dopo essere stato abbandonato per sbaglio su Marte nel corso della partenza per il ritorno a casa, l'astronauta Mark Watney dovrà attingere a tutto il suo ingegno per sopravvivere sull'ostile pianeta e segnalare alla Terra che è ancora vivo.

7. Vita di Pi (2012)

Suraj Sharma in Vita di Pi, di Ang Lee

Sopravvissuto dopo il naufragio della nave mercantile con la quale viaggiava insieme alla famiglia e a tutti gli animali dello zoo del padre, Piscine Molitor "Pi" Patel (Suraj Sharma) si ritrova su una scialuppa in mare aperto in compagnia di una feroce tigre del Bengala. Il giovane si ritroverà, così, ad affrontare un'incredibile avventura che lo cambierà per sempre. L'intera trama di Vita di Pi è narrata sotto forma di flashback dallo stesso Pi ormai adulto (Irrfan Khan).

Suraj Sharma e una tigre nella prima immagine di Vita di Pi - Life of Pi, diretto da Ang Lee

8. Into the Wild - Nelle terre selvagge (2007)

Emile Hirsch in una sequenza del film Into the Wild

Diretto da Sean Penn e basato sulla vera storia di Christopher McCandless, Into the Wild - Nelle terre selvagge racconta la storia di un giovane studente universitario che decide di abbandonare la sua vita prestabilita per andare a vivere tra i ghiacci dell'Alaska. Durante il suo viaggio attraverso l'America, Christopher (interpretato da Emile Hirsch) incontrerà molte persone interessanti che alimenteranno ancora di più le sue idee anticonformiste.

9. The Impossible (2012)

Naomi Watts e Tom Holland in una scena di The Impossible

The Impossibile: mai titolo fu più azzeccato per una pellicola che narra una vicenda tanto reale quanto incedibile. Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) stanno trascorrendo le vacanza di Natale in Thailandia con i figli Lucas (Tom Holland), Thomas e Simon quando la loro serenità viene spazzata via dallo tsunami che, nel 2004, colpì violentemente le coste del sud-est asiatico. Separati dalla violenza dell'evento, i cinque lotteranno con tutte le loro forze per potersi ricongiungere.

10. The Day after Tomorrow - L'alba del giorno dopo (2004)

Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Arjay Smith e Austin Nichols in una scena di The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo

Dalle tematiche estremamente attuali nonostante si tratti di un film del 2004, The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo racconta l'abbattersi di una nuova era glaciale sulla Terra. Dopo che gli avvertimenti del climatologo Jack Hall (Dennis Quaid) vengono completamente ignorati, una serie di eventi atmosferici catastrofici si verificano in tutto il mondo mentre una tempesta di dimensioni bibliche si scatena sulla città di New York. Qui, un gruppo di persone tenterà di sopravvivere con i pochi mezzi a disposizione in attesa di essere soccorsi.

I 20 migliori film catastrofici da vedere

11. The Grey (2011)

Liam Neeson è Ottway in The Grey

John Ottway (Liam Neeson) è un tiratore scelto assunto da una compagnia petrolifera per difendere gli operai di un impianto di estrazione in Alaska dai tanti lupi presenti nella zona. Durante il volo di ritorno a casa, però, Ottway e la squadra rimangono vittime di un incidente aereo, ritrovandosi dispersi in uno dei luoghi più selvaggi e remoti dell'Alaska. Riusciranno a difendersi dal gelo e da un famelico branco di lupi grigi? The Grey è un film del 2011 per la regia di Joe Carnahan.

12. Swiss Army Man - Un amico multiuso (2016)

Swiss Army Man - Un amico multiuso: Daniel Radcliffe e Paul Dano in un momento del film

Il riconoscimento per il film sulla sopravvivenza più bizzarro va sicuramente a Swiss Army Man - Un amico multiuso, pellicola del 2016 diretto da Daniel Scheinert e interpretato da Paul Dano e da un vivacissimo Daniel Radcliffe. La trama è davvero originale: naufragato su un'isola deserta e prossimo al suicidio, Hank si imbatte in un cadavere che, ben presto, diventerà il suo compagno di viaggio nonché un ottimo strumento multiuso.

Daniel Radcliffe dopo Harry Potter: la carriera alternativa dell'attore

13. The Road (2009)

Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee in una sequenza del film The Road

Ambientato in un futuro apocalittico dove la Terra non è altro che un deserto grigio e freddo abitato da pochi sopravvissuti, The Road segue il viaggio a piedi di un padre (Viggo Mortensen) e di suo figlio attraverso gli Stati Uniti. Decisi a trovare un luogo con un clima migliore, i due dovranno sopravvivere alla fame e agli attacchi delle innumerevoli bande di criminali e cannibali sparse per il paese.

14. Everest (2015)

Everest: Jake Gyllenhaal in un'immagine del film

La mattina del 10 maggio 1996, un gruppo di scalatori guidati dal proprietario dell'Adventure Consultants Rob Hall (Jason Clarke) e un altro formato dall'alpinista Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) si accingono a scalare la vetta dell'Everest. Lungo la scalata, però, si scatena un'improvvisa e violentissima bufera di neve che mette gli scalatori nelle condizioni di dover fronteggiare ostacoli al limite del possibile. Everest è un film del 2015 basato su fatti realmente accaduti e narrati da uno dei sopravvissuti nel libro Aria Sottile.

15. Robinson Crusoe (1997)

Pierce Brosnan è Robinson Crusoe nell'omonimo film del 1997

Non potevamo che chiudere la nostra lista dei migliori film sulla sopravvivenza con il naufrago per eccellenza: Robinson Crusoe. Tra i numerosi film che narrano le celeberrime avventure del marinaio inglese, noi abbiamo scelto quello del 1997 che vede protagonista l'attore Pierce Brosnan. Se invece voleste vederne una versione animata, Robinson Crusoe è un'adorabile pellicola del 2016 piena di animali parlanti.