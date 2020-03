I 20 migliori film catastrofici da vedere

Una scena di The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo

Distruttive meteore provenienti dallo spazio, tsunami, colossali sommovimenti di placche tettoniche e inarrestabili tempeste: tutti questi fenomeni sono al centro di alcuni dei più bei film catastrofici della storia del cinema, quelli che catturano con emozionanti storie di sopravvivenza e scene da cardiopalma. I disater movie sono un genere di pellicole estremamente amato ad Hollywood e che ha da sempre riscosso un enorme successo di pubblico e al botteghino: in questo articolo troverete in ordine cronologico i venti migliori film catastrofici di sempre, da quelli che hanno portato il genere alla ribalta, come Airport e L'avventura del Poseidon, a quelli più recenti, come Geostorm.

1. Airport (1970)

Cominciamo questa lista dei film catastrofici da vedere assolutamente con uno dei primi film mai realizzati di questo genere: Airport, diretto George Seaton con Burt Lancaster e Dean Martin. Al centro della storia un aereo decollato per Roma, al bordo del quale però si è infiltrato un dinamitardo, deciso a farlo saltare affinché la moglie possa riscuotere un'assicurazione sulla sua vita. Quando la situazione sembra andare per il peggio, solo l'intervento del coraggioso capitano Vernon riuscirà a salvare l'aereo e tutti i suoi passeggeri.

2. L'avventura del Poseidon (1972)

Passiamo ora ad un altro dei caposaldi del genere catastrofico: L'avventura del Poseidon, diretto da Ronald Name, con Gene Hackman e Ernest Borgnine. Il Poseidon è un vecchio transatlantico che sta portando a termine la sua ultima crociera nel mediterraneo prima di essere demolito, ma, prima di arrivare a destinazione, una gigantesca onda creata da un terremoto sottomarino lo fa ribaltare e affondare. Solo pochissimi tra i passeggeri sopravvivono e, indecisi sul da farsi, si dividono in gruppi: alcuni restano nel salone principale che non è ancora stato sommerso dalle acque, altri seguono il coraggioso reverendo Scott, deciso a portarli sulla via della salvezza.

3. L'inferno di cristallo (1974)

Dai disastri aerei e marini arriviamo a quello più contenuto, ma non meno drammatico e mozzafiato, che ha luogo su un grattacielo di 138 piani. Stiamo parlando della location de L'inferno di cristallo, thriller catastrofico di John Guillermin e Irwin Allen con un cast d'eccezione composto da Steve McQueen e Paul Newman. Durante la festa per l'inaugurazione di un altissimo e modernissimo grattacielo, in cui però si è fatta parecchia economia in fase di costruzione, un corto circuito all'81° piano prova un incendio che, pian piano, si propaga fino al salone panoramico, dove sono riunite autorità e alta società della città.

4. Terremoto (1974)

Altro film drammatico catastrofico dal cast stellare, Terremoto è un film del 1974 diretto da Mark Robson con Ava Gardner e Charlton Heston. Los Angeles viene quasi completamente rasa al suolo da un fortissimo terremoto e, passata la scossa, bisogna cercare di soccorrere i pochi sopravvissuti, intrappolati tra le macerie e nei grattacieli. I soccorsi, coordinati da Stuart Graff e dal poliziotto Lou Slade, fanno del loro meglio ma, l'arrivo di un'enorme ondata provocata dal crollo di una diga, rischia di rendere la situazione ancor più drammatica.

5. Twister (1996)

Passiamo ad uno di quei disaster movie con al centro un fenomeno climatico tanto pericoloso quanto imprevedibile: Twister. Il film, diretto da Jan de Bont e interpretato da Helen Hunt e Bill Paxton, ha per protagonista JoAnne, una meteorologa cacciatrice di tornado. Dopo aver perso il padre da bambina proprio durante un tornado, la donna ha dedicato la sua vita a studiarli per trovare il modo di predirne lo sviluppo, e salvare così il maggior numero di persone. JoAnne sta mettendo a punto un dispositivo, chiamato Dorothy, ideato dal suo ex marito Bill, che la sta però cercando per finalizzare le pratiche del loro divorzio. I due si rincontrano e lui scopre di nutrire ancora dei forti sentimenti per lei, ma l'ossessione della donna per i tornando li porta ad imbarcarsi in una rischiosissima avventura.

6. Independence Day (1996)

Cambiamo genere con Independence Day, film in cui le catastrofi vengono causate non dalla natura ma da un'inaspettata invasione extraterrestre. Il film, diretto da Roland Emmerich e interpretato tra gli altri da Will Smith e Jeff Goldblum, è ambientato nei giorni della festa di Indipendenza degli Stati Uniti, quando un enorme astronave aliena entra nell'orbita terrestre.

Dall'astronave madre fuoriescono altri velivoli più piccoli (ma pur sempre giganteschi) che si posizionano su alcune delle principali città del nostro pianete, tra le quali Washington. David Levinson (Goldblum) è un tecnico del MIT che interpreta uno dei segnali mandati dalle navi, e si rende conto, per primo, che le intenzioni degli alieni sono tutt'altro che pacifiche. A fatica David riesce ad avvertire e a farsi prendere sul serio dalla Casa Bianca, da dove vengono ordinate evacuazioni di larga scala. Purtroppo però non tutti fanno in tempo a salvarsi e dalle astronavi fuoriescono raggi distruttori che spazzano via città intere. Inizialmente in svantaggio la razza umana organizza, anche grazie all'aiuto del coraggioso capitano Hiller (Smith), uno strategico contrattacco.

7. Dante's Peak - La furia della montagna (1997)

Dante's Peak - La furia della montagna è un film di genere catastrofico drammatico diretto da Roger Donaldson, con Pierce Brosnan e Linda Hamilton. Dante's Peak è la cittadina in cui i ricercatore Harry Dalton, dopo la segnalazione di alcuni movimenti tellurici anomali, viene mandato a studiare la possibile attività vulcanica. L'eruzione è inevitabile ed Harry, insieme alla bellissima madre single Rachel Wando, fa di tutto, sempre in bilico tra la vita e la morte, per salvare più persone possibile.

8. Titanic (1997)

Non potevamo inserire L'avventura del Poseidon senza poi dare il giusto spazio ad un film catastrofico ancora più famoso che parla di un naufragio: Titanic, capolavoro di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La storia, che è narrata molti anni dopo dalla protagonista, Rose DeWitt Bukater, racconta di una giovane donna che nel 1912 si imbarca sul mastodontico transatlantico insieme alla madre e al fidanzato, che sarà costretta a sposare. Sulla nave Rose incontra Jack, un passeggero della terza classe che ha un incredibile talento artistico: i due si innamorano e cercano di trovare il modo, a prescindere dal diverso ambiente sociale da cui provengono, di non rinunciare ad una vita insieme. Una sera, però, accade l'inimmaginabile: un iceberg enorme colpisce di striscio la nave, che inizia inesorabilmente ad affondare. Il naufragio del Titanic viene ricostruito con perizia storica estrema, riportando in vita sullo schermo uno tra gli eventi più drammatici del secolo scorso.

9. Deep Impact (1998)

Passiamo ora ad uno dei film catastrofici senza dubbio più conosciuti del genere: Deep Impact, diretto da Mimi Leder ed interpretato da Robert Duvall, Téa Leoni ed un giovanissimo Elijah Wood. La storia si apre con un adolescente, Leo Beiderman (Wood), che durante una lezione notturna di astronomia scopre un corpo celeste fino a quel momento sconosciuto. Informati l'insegnante e poi un astronomo esperto, ci si rende presto contro che si tratta di una cometa in rotta di collisione con la terra. Dopo quasi un'anno dalla terribile scoperta il resto del mondo viene a sapere della possibile distruzione del pianeta: le autorità mondiali hanno reagito all'emergenza cercando da una parte un sistema per distruggere la cometa, dall'altra il modo per mettere in salvo più persone possibili nel caso il disastro diventi inevitabile.

Quando però l'astronave incaricata di distruggere il pericoloso corpo celeste utilizzando delle testate nucleari fallirà la sua missione, riuscendo solo a spezzare la cometa in due, la situazione si farà più disperata che mai.

10. La tempesta perfetta (2000)

La tempesta perfetta è un altro dei più famosi esponenti di questo genere: diretto da Wolfgang Petersen ed interpretato da George Clooney e Mark Wahlberg. Al centro della pellicola, ispirata ad una storia vera, troviamo l'equipaggio del peschereccio Andrea Gail, che durante l'ultima uscita della stagione viene sorpreso da una tempesta dalle enormi dimensioni. Il capitano Tyne (Clooney) si trova così di fronte ad una scelta estremamente difficile: non fare ritorno a riva, perdendo così tutto il pescato, o sfidare la tempesta perfetta mettendo a rischio la sua vita e quella dei suoi uomini?

11. The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo (2004)

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo è un'altra pellicola incentrata su devastanti ed imprevedibili fenomeni climatici. Il film, diretto da Roland Emmerich e interpretato da Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal, racconta di come il cambiamento climatico possa portare ad un'inevitabile nuova glaciazione. Il paleoclimatologo Jack Hall (Quaid) cerca di rendere note le sue drammatiche scoperte, ma la classe politica del pianeta non vuole credergli, più preoccupata di non creare allarmismi e di non svantaggiare lo sviluppo economico delle diverse nazioni. I primi allarmanti segnali del collasso climatico cominciano a verificarsi poco tempo dopo, proprio quando il figlio di Jack, Sam (Gyllenhall), si trova a New York per un campionato scolastico.

In una corsa contro il tempo Jack cercherà di mettere in salvo la sua famiglia, ma la situazione del pianeta, in progressivo declino, gli renderà le cose sempre più difficili.

12. La guerra dei mondi (2005)

Dopo Independence Day torniamo ad un altro film catastrofico che racconta di devastanti invasioni aliene: La guerra dei mondi. Basato sull'omonimo romanzo di H.G. Wells, questo film è diretto da Steven Spielberg e vanta nel cast Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Miranda Otto e Tim Robbins.

Ray (Cruise) è un'uomo divorziato che vede i figli un weekend al mese. Durante una di queste occasioni si accorge che nel cielo si è formata un'enorme nube dalla quale fuoriescono fulmini e saette, che rendono inutilizzabili tutte le apparecchiature elettriche presenti e che creano enormi voragini nel terreno. Da una di queste Ray assiste al sorgere di un'enorme macchina aliena, dotata di un raggio mortale che distrugge tutto e tutti nel suo raggio d'azione. L'uomo riesce a tornare dalla sua famiglia e a scappare insieme a loro verso la casa della ex moglie, dove però non trovano più nessuno. Da questo momento per Ray ed i suoi figli inizierà una vera e propria lotta per la sopravvivenza, il pericolo si nasconde dietro ogni angolo e loro non potranno fidarsi di nessuno.

13. Cloverfield (2008)

Passiamo al monster movie con Cloverfield, film di Matt Reeves girato con la tecnica del found footage, interpretato da Lizzy Caplan e Jessica Lucas. La storia è quella di un gruppo di ragazzi di New York che vengono sorpresi durante una festa da un'assordante esplosione e dal conseguente improvviso blackout: precipitatisi fuori i ragazzi si trovano di fronte ad una gigantesca e terrificante creatura che semina distruzione. Il gruppo, in cui uno dei ragazzi sta filmando tutto con una telecamera, è quindi costretto alla fuga, ma le cose saranno molto più complicate del previsto...

14. 2012 (2009)

Altro conosciutissimo film di genere catastrofico, 2012 è diretto ancora una volta da Roland Emmerich e vanta nel cast Amanda Peet e John Cusack. Il calendario maya si conclude nel 2012 e questo viene interpretato, a ragione, come un apocalittica profezia sulla fine del mondo: un padre di famiglia, Jackson Curtis (Cusack), quando la catastrofe avrà inizio, sarà costretto all'impossibile per mettere in salvo se stesso e la sua famiglia.

15. The Impossible (2012)

Tratto da una storia vera, The Impossible è un film catastrofico di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor e Naomi Watts. La storia è quella di una famiglia, i Bennet, in vacanza in Thailandia quando, la mattina del 26 dicembre, un devastante tsunami si scaglia sulla costa, distruggendo tutto ciò che incontra e mietendo migliaia di vittime. I Bennet, separatisi durante il tragico evento, dovranno affrontare situazioni estremamente pericolose per ritrovarsi e mettersi in salvo.

16. Into the Storm (2014)

Into the Storm, diretto da Steven Quale e interpretato da Richard Armitage e Sarah Wayne Callies, racconta di una serie di inaspettati e devastanti tornado che colpiscono la cittadina di Silverton. A centro della storia gli abitanti della città e i cacciatori di tornado, pronti a far di tutto per ottenere gli scatti perfetti. Il film è girato con la tecnica del falso documentario.

17. Godzilla (2014)

Passiamo ad un altro, famosissimo, monster movie: Godzilla, diretto da Gareth Edwards ed interpretato da Aaron Taylor-Johnson e Bryan Cranston. Nelle profondità dell'oceano vive una creatura millenaria che si nutre delle radiazioni emesse naturalmente dal nostro pianeta. Il mostro, chiamato Godzilla, viene monitorato dalla M.O.N.A.R.C.H, un'agenzia non governativa incaricata di tenerlo sotto controllo mantenendone segreta l'esistenza. I problemi cominciano però quando si scopre che Godzilla non è solo: una crisalide contenente un terrificante mostro alato si schiude attratta dalle radiazioni emesse da una centrale nucleare giapponese, che viene distrutta e vi perdono la vita centinaia di persone. Anni dopo, anche una seconda crisalide si schiude e, unitasi alla prima, comincia a disseminare distruzione. Con l'arrivo di queste nuove creature mostruose Godzilla si risveglia e riemerge dopo anni di letargo.

18. San Andreas (2015)

Tra i film catastrofici più recenti da vedere troviamo San Andreas, diretto da Brad Peyton e interpretato daAlexandra Daddario e da un Dwayne Johnson in grandissima forma. Una coppia di scienziati scopre che sta per avere luogo un terribile terremoto di magnitudo 9.1, causato da uno spostamento imprevisto della faglia di San Andreas, che devasterà la città di Los Angeles e di San Francisco. Ray (Johnson), un pilota di elicotteri della squadra di soccorso dei vigili del fuoco, prima che si verifichi un secondo terremoto ancora più potente, deve riuscire a mettere in salvo la figlia e l'ex moglie disperse nella distruzione generale.

19. The Wave (2015)

The Wave è il primo disaster movie realizzato, con un budget più basso rispetto a quelli a cui siamo abituati ma comunque con ottimi risultati, nella penisola scandinava. Diretto da Roar Uthaug ed interpretato da Kristoffer Jones e Thomas Bo Larsen, il film racconta di un potentissimo maremoto che si abbatte sul fiordo di Geiranger. Il geologo Kristian Eikjord dovrà affrontare una corsa contro il tempo per salvare se stesso e la sua famiglia dal terribile disastro naturale che colpisce la cittadina in cui vive.

20. Geostorm (2017)

Concludiamo la nostra lista dei migliori film catastrofici con Geostorm, un film del 2017 diretto da Dean Devlin con Gerard Butler e Jim Sturgess. La pellicola racconta delle difficoltà, in un futuro prossimo, di mantenere sotto controllo il fragile equilibrio climatico del nostro pianeta: per questo è stato inventato un impianto satellitare globale, Dutch Boy, che riesce a tenere a bada la situazione. Alcuni inaspettati disastri naturali presuppongono però un malfunzionamento del sistema e i due scienziati Jake e Max Lawson saranno chiamati per cercare di scoprire come rimediare al possibile danno e, al tempo stesso, evitare una devastante geostorm e le sue apocalittiche conseguenze.