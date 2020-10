Halloween: i 35 migliori film da vedere

La lista dei migliori film da vedere ad Halloween: da L'esorcista a Drag me to Hell, prepariamoci insieme alla notte delle streghe con le pellicole più spaventose, molte delle quali sono ora disponibili nella Collection di Infinity "Dolcetto e Scherzetto".

Lili Taylor in una scena dell'horror L'Evocazione - The Conjuring

Finalmente si avvicina il periodo dell'anno preferito da tutti gli amanti dei brividi al cinema: Halloween è alle porte, e noi abbiamo deciso di proporvi un articolo dedicato ai migliori film da vedere ad Halloween. Perché non passare almeno la serata del 31 ottobre facendo scorpacciata di pellicole di paura è quasi un reato, e anche i più fifoni devono sperimentare un po' di sani salti sulla poltrona.

Nella lista che segue abbiamo radunato horror per tutti gusti: dai classici del genere ai film più recenti, da quelli universalmente considerati come i più spaventosi ad altri che solo una nicchia di appassionati conoscono, fino a quelli che, più di tutti, riescono a trasmetterci la particolare atmosfera della festa delle zucche. In questo articolo, inoltre, vi segnaleremo alcuni film che fanno parte di un Collection creata da infinity, dall'azzeccatissimo titolo di "Dolcetto e Scherzetto", pensata proprio per questo speciale festività Per chi aspetta una sola notte all'anno per affrontare questo tipo di pellicole o per chi è un habitué del terrore su schermo, ecco quelli che per noi sono i migliori film da vedere ad Halloween.

1. Halloween - La notte delle streghe (1978)

Jamie Lee Curtis in una scena di Halloween - la notte delle streghe (1978)

Non possiamo che cominciare con uno dei film più emblematici del genere horror, ambientato proprio durante questa festa: Halloween - La notte delle streghe, diretto da John Carpenter e uscito nel 1978.

Sono in pochi a non conoscere la storia di Michael Myers, psicopatico che fugge dal manicomio in cui è rinchiuso per perseguitare gli adolescenti della cittadina di Haddonfield. Tra le sue vittime Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), la scream queen per eccellenza, che, seppur profondamente traumatizzata, in un finale da cardiopalma riesce a sfuggirgli. E' proprio da Laurie che Michael fa ritorno, quarant'anni dopo, liberatosi ancora una volta dall'istituto in cui si trova. Nel sequel di Halloween del 2018 la donna non si fa trovare però impreparata e, insieme alla figlia e alla nipote, è pronta ad affrontarlo.

2. Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Christina Ricci e Johnny Depp in una sequenza de Il mistero di Sleepy Hollow

Non è forse uno tra gli horror più spaventosi sul mercato, ma Il mistero di Sleepy Hollow è di certo uno di quelli che meglio trasmettono l'atmosfera di Halloween. Cavalieri senza testa, streghe e cittadine di puritani immerse nella nebbia sono solo alcuni degli elementi che hanno reso questo film di Tim Burton una piccola perla da non perdere.

Il protagonista è Ichabod Crane, interpretato dall'attore feticcio di Burton Johnny Depp, un giovane poliziotto che si trova ad investigare su alcuni misteriosi omicidi avvenuti nello sperduto villaggio di Sleepy Hollow. L'uomo si accorgerà presto che dietro al caso che deve risolvere si nasconde qualcosa di oscuro e soprannaturale con cui non si sarebbe mai immaginato di doversi scontrare.

3. The Witch (2015)

The Witch: Anya Taylor-Joy e Harvey Scrimshaw in una scena del film

The Witch, lungometraggio del 2015 che ha segnato l'esordio del regista Robert Eggers, è senza dubbio uno degli horror più significativi degli ultimi anni, e forse tra quelli che più ci trasmettono la tetra atmosfera della festa di Halloween.

Basato su uno studio approfondito delle leggende e del folklore del sedicesimo secolo, questo film ci porta a condividere l'angoscia profonda di una famiglia di puritani minacciata dalle misteriose presenze che popolano la foresta vicino alla loro fattoria. William, Katherine ed i loro figli, che si rivolgono esclusivamente alla loro fede per sconfiggere ogni paura, non riescono ad impedire una serie di tragici eventi che condurranno ad un finale drammatico e del tutto inatteso.

4. L'evocazione - The Conjuring (2013)

Patrick Wilson e Vera Farmiga in una scena di The Conjuring

Il film che ha dato inizio alla saga di The Conjuring meritava senza dubbio un posto in questa lista. L'evocazione - The Conjuring è dedicato ad uno dei casi più spaventosi tra quelli affrontati dalla coppia di demonologi più famosa d'America: Ed e Lorraine Warren (rispettivamente interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga). Al centro del caso la sfortunata famiglia Perron, che nel New England dei primi anni Settanta viene perseguitata da oscure e diaboliche presenze.

Dopo essersi trasferiti in una nuova casa, dalla città all'isolata campagna, i sette membri della famiglia assistono inermi ad eventi paranormali sempre più inquietanti, da orologi che si fermano tutti alla stessa ora fino a creature spettrali che li aggrediscono violentemente, e sono per questo costretti a ricorrere all'aiuto dei due investigatori dell'occulto. È in L'evocazione - The Conjuring che fa la sua prima apparizione Annabelle, la bambola terrificante che diventerà protagonista di ben tre spin-off: come la sua controparte reale - perché sì, la diabolica bambola esiste realmente! - Annabelle è stata rinchiusa in una teca del museo dell'occulto di casa Warren per renderla così (per la maggior parte del tempo) inoffensiva.

L'evocazione - The Conjuring è tra i film che fanno della Collection speciale di Infinity: che cosa aspettate a recuperare questa pellicola davvero terrificante?

5. La vendetta di Halloween (2007)

La vendetta di Halloween - una scena del film

Passiamo ora ad un altro di quegli horror ambientati proprio durante la notte di Halloween, e che per questa ragione si guadagnano un posto nella nostra lista. La vendetta di Halloween racconta cinque storie che si intrecciano tra loro proprio il 31 ottobre: serial killer che cercano zucche per i propri figli, ragazze travestite da Cappuccetto Rosso che in realtà sono licantropi, bambini zombie che tornano in vita, uno strano esserino dalla testa di zucca che fa scherzi crudeli e... tante altre situazioni terrificanti in un film assolutamente imperdibile per gli amanti di questa festa.

6. Hereditary - Le radici del male (2018)

Hereditary: un primo piano di Toni Collette

Passiamo ad un altro esordio con Hereditary - Le radici del male, film diretto da Ari Aster ed uscito in sala nel 2018. Il film, senza dubbio tra i più particolari e meglio riusciti che ci è capitato di vedere recentemente, racconta la storia di una famiglia con alle spalle terribili e oscuri segreti. La protagonista è Annie Graham (Toni Collette), una donna che ha appena perso anche la madre. Dalla sua morte, però, una serie di eventi estremamente inquietanti iniziano a perseguitare Annie e la sua famiglia, in particolare la piccola Charlie (Milly Shapiro), che sono costretti a scontrarsi con un passato spaventoso e crudele.

Hereditary, il finale spiegato e i segreti dell'horror più discusso dell'anno

7. Nightmare - Dal profondo della notte (1984)

Heather Langenkamp in una scena di Nightmare

Ecco uno di quei film che hanno senza dubbio cambiato la storia del cinema horror, soprattutto per la figura del suo iconico protagonista: Freddy Krueger. Nightmare - Dal profondo della notte racconta di un uomo brutalmente ucciso che, dopo molti anni, fa ritorno dall'aldilà per vendicarsi. E come decide di farlo? Spostandosi nei sogni dei figli dei suoi assassini e massacrandoli proprio quando sono più vulnerabili. Diretto da Wes Craven, questo primo film del 1984 ha dato vita ad un lungo e fortunato franchise.

Nightmare, dal profondo della notte: 15 cose che (forse) non sapete sul film di Wes Craven

8. Ouija - L'origine del male (2014)

Ouija - L'origine del male: un'inquietante scena tratta dal film

Se il primo capitolo della serie di Ouija, di cui questo secondo film costituisce un prequel, si era distinto sia per le critiche negative che per lo scarso apprezzamento del pubblico, Ouija - L'origine del male è il perfetto esempio di come si possano trovare spunti originali e interessanti (e in questo caso veramente terrificanti) anche quando si parte da situazioni già viste. Il film, riproponendo in maniera convincente le atmosfere della Los Angeles degli anni '60 in cui è ambientato, riesce a spaventare con momenti ricchi di tensione e jump scares ben dosati.

La storia di Ouija - L'origine del male è quella di Alice (Elizabeth Reaser) e delle sue figlie, finte medium perseguitate dagli spiriti maligni che hanno attirato con la famosa tavoletta utilizzata per comunicare con i defunti. Lulu Wilson, che interpreta a figlia più piccola Doris, si sta facendo un nome proprio per la sua partecipazione a serie e film di questo genere molto apprezzati dal pubblico (Annabelle 2: Creation e Hill House).

9. Sinister (2012)

Sinister: Clare Foley in braccio al mostro in una foto promozionale

Tutto di questo film è terrificante, dall'angosciante colonna sonora ad una serie di escamotage narrativi che tutt'ora ci fanno venire la pelle d'oca (ma di cui non entreremo troppo nel dettaglio per non rovinarvi la visione), non abbiamo avuto quindi dubbi ad inserirlo in questo articolo.

Sinister racconta la storia degli Oswalt: Ellison (Ethan Hawke), il capofamiglia, è uno scrittore in un periodo molto negativo della sua carriera e per questo decide, con l'intenzione di scrivere il suo nuovo best seller true crime, di portare moglie e figli sul luogo di un efferato delitto.

Nella nuova casa, che guarda caso è proprio quella dove sono avvenuti gli omicidi, Ellison troverà una scatola contenente numerose pellicole, terrificanti testimonianze di come gli ex inquilini siano stati brutalmente massacrati ma anche di numerosi altri delitti molto simili tra loro. Le indagini dello scrittore, attirando le attenzioni di una divinità pagana di nome Baghuul, daranno il via ad una serie di terribili eventi, che trascineranno lui e la sua famiglia nel terrore più assoluto. Sinister, di cui è stato prodotto anche un sequel, è un film del 2012 diretto da Scott Derrickson.

10. Shining (1980)

Jack Nicholson in una sequenza di Shining

Passiamo al classico dei classici, forse il primo titolo a tornare alla mente non appena si parla di cinema horror da vedere ad Halloween (e non solo): Shining. La storia, ispirata al romanzo omonimo di Stephen King, è quella di una famiglia isolata in un hotel chiuso per l'inverno. Il padre Jack, interpretato da uno strepitoso Jack Nicholson, è il custode della struttura e porta con se la moglie Wendy e suo figlio, il piccolo Danny. Il bambino possiede particolari poteri psichici, la cosiddetta "luccicanza", e non appena mette piede all'Overlook Hotel si accorge che all'interno vi si nascondono diaboliche forze pronte a tutto per impadronirsi di lui e della sua famiglia.

Le scene cult di Shining, che hanno fatto la storia del cinema, sono decine: dalle gemelle massacrate nei corridoi alla vecchia in putrefazione della camera 237, da Jack che si aggira per l'albergo brandendo un ascia all'inseguimento del figlio nel labirinto. Anche Shining è uno dei cult che fanno parte della Collection di Infinity: questo è certamente un film che ogni amante degli horror, ma in senso generale del cinema, non può assolutamente non aver visto.

11. Suspiria (1977)

Jessica Harper in una scena di Suspiria (1977)

L'originale o il recente remake di Luca Guadagnino? Il Suspiria che abbiamo deciso di inserire in questa lista è ovviamente quello diretto da Dario Argento nel 1977, film cult della cinematografia di questo autore.

La protagonista della storia è la giovane Susy Benner, una studentessa che viene accettata in una prestigiosa Accademia di danza a Friburgo. La scuola, però, nasconde qualcosa di oscuro e diabolico dietro alla sua austera facciata, un lato segreto che potrebbe mettere in pericolo la vita di Susy e quella delle sue compagne. Il film è il primo capitolo della cosiddetta trilogia delle tre madri, di cui fanno parte anche Inferno e La terza madre.

Suspiria, 15 segreti che (forse) non sapete sul film di Dario Argento

12. L'esorcista (1973)

Linda Blair ne L'esorcista

Un altro titolo imprescindibile per questa lista - e che fa parte della Collection di Infinity - è senza dubbio L'Esorcista, il film che per noi resterà, in assoluto, l'horror più terrificante ed angosciante di tutti i tempi. Il capolavoro di William Friedkin - che si è aggiudicato addirittura due Oscar - con la sua uscita in sala nel 1973 ha sconvolto pubblico e critica, lasciando un'impronta incancellabile nella storia del cinema horror.

La piccola Regan e sua madre Chris MacNeil, una famosa star di Hollywood impegnata nelle riprese di un film a Washington, sono le protagoniste di questo horror ispirato ad una storia realmente accaduta. Regan, all'improvviso, cambia completamente modo di essere, adottando comportamenti violenti e rabbiosi, che sua madre e i medici non riescono a spiegarsi. Più passa il tempo più la condizione della bambina peggiora, al punto da costringere Chris a contattare un giovane prete, padre Karras, sperando che la chiesa possa esserle d'aiuto dove la medicina ha fallito. L'uomo scopre che il cambiamento di Regan non dipende da una condizione fisica, ma che per salvarle la vita sarà necessario ricorrere ad un esorcismo, pratica che la Chiesa permette solo in condizioni estremamente gravi.

13. The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair (1999)

Blair Witch Project - una scena del film

Alcuni di voi storceranno il naso nel leggere questo titolo all'interno di questa lista, ma noi siamo convinti che The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair vi meriti un posto come tutti gli altri horror di cui vi stiamo parlando. Questo film ha reso popolare un genere che con il tempo è diventato quasi onnipresente, almeno per un periodo, nel mercato del terrore al cinema: il found footage. Diretto da Daniel Myrick e Eduardo Sanchez ed uscito al cinema nel 1999, The Blair Witch Project racconta di tre giovani universitari - Heather, Joshua e Michael - che per girare un documentario sulla misteriosa strega di Blair si perdono nei boschi in cui si sono inoltrati. I tre faranno di tutto per ritrovare la strada di casa ma la situazione diventa sempre più disperata e senza via di uscita.

14. Ghost Stories (2017)

Ghost Stories: Martin Freeman in una scena del film

Ghost Stories è un film del 2017, scritto e diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman. Il docente di psicologia Phillip Goodman (Andy Nyman) un giorno riceve una lettera misteriosa contenente informazioni su tre casi irrisolti. Phillip indagherà quindi a sua volta e con il tempo scoprirà inquietanti risvolti che lo porteranno a ricredersi delle sue convinzioni mettendolo di fonte a fenomeni soprannaturali assolutamente inspiegabili. Il film, che vanta nel cast anche Martin Freeman, è l'adattamento dell'omonima opera teatrale scritta dai suoi autori.

15. La casa dalle finestre che ridono (1976)

Lino Capolicchio in una scena de LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO

Passiamo ad un altro prodotto italiano, il film del 1976 diretto dal regista Pupi Avati La casa dalle finestre che ridono. Sicuramente un po' datato (e spesso decisamente sopra le righe), abbiamo deciso di inserirlo comunque nella nostra lista per il suo impatto nell'immaginario del pubblico del nostro paese. Chi di noi non ricorda, con assoluto terrore, l'inquietante casa con le bocche da clown dipinte sulle sue finestre? La del film ruota attorno a Stefano, un giovane restauratore, che si ritrova a lavorare su uno strano affresco del martirio di San Sebastiano in una chiesa nella provincia di Ferrara. Con il tempo però l'uomo scoprirà che il dipinto, e soprattutto il suo defunto autore, nascondo inimmaginabili segreti.

16. Le streghe di Salem (2012)

The Lords of Salem: Sheri Moon Zombie in una scena tratta dal nuovo film del marito Rob

Altro film sulle streghe, altro posto assicurato in questa lista dedicata a cosa vedere ad Halloween. Le streghe di Salem è un film del 2012, scritto e diretto da Rob Zombie. Ambientato a Salem, il film narra della giovane Heidi Laroque (Sheri Moon Zombie), una donna che scopre di essere destinata a portare in grembo il figlio del demonio a causa di una maledizione secolare di cui è vittima. Il film, a causa delle scene estremamente truculente ed angoscianti, era stato inizialmente vietato ai minori di diciotto anni.

17. Insidious (2010)

Patrick Wilson ha il nemico alle spalle in una scena del film Insidious

Insidious inizia con il trasferimento della famiglia protagonista in una nuova casa (il più classico degli incipit) Al centro della trama di questo film di James Wan c'è il piccolo Dalton che un mattino, senza alcun tipo di motivazione medica, non riesce a svegliarsi e cade in una specie di misterioso coma. Attorno a lui cominciano presto a susseguirsi inquietanti e inspiegabili eventi sovrannaturali, di cui solo sua madre Renai (Rose Byrne) sembra accorgersi ed invece il padre Josh (Patrick Wilson) fatica a credere possibili. L'arrivo della medium Elise, che in passato aveva già aiutato proprio l'incredulo Josh, sarà fondamentale per scoprire come il corpo inerme del bambino abbia attratto una serie di entità, tra cui una diabolica creatura degli inferi, disposte a fare qualsiasi cosa per potersi impadronire di lui.

18. Non aprite quella porta (1974)

Una scena di Non aprite quella porta

Ritorniamo ancora una volta ai classici con Non aprite quella porta, film del 1974 di Tobe Hooper che ha dato vita ad un prolifero franchise composto da ben otto film. I protagonisti sono 5 ragazzi universitari che finiscono, loro malgrado, nelle grinfie di una famiglia di psicopatici assassini guidata dal terribile Leatherface. Il personaggio, che con il tempo è diventato una delle figure più iconiche del cinema del horror, indossa una maschera di pelle umana e brandisce una motosega per massacrare le sue sfortunate vittime.

19. Profondo rosso (1975)

Giuliana Calandra in una scena del film Profondo Rosso ( 1975 )

Torniamo a parlare di un film di Dario Argento, forse il più famoso della filmografia dell'autore (che troviamo nella Collection di Infinity): Profondo Rosso, uscito nelle sale nel 1975. Marc (David Hemmings) è un giovane pianista che assiste all'omicidio di una parapsicologa ma non riesce, pur precipitandosi sul luogo del delitto, a vedere il volto dell'assassino. Mentre indaga aiutato dalla giornalista Gianna (Daria Nicolodi) però, tutti coloro con cui entra in contatto per risolvere il caso cominciano a morire misteriosamente. Menzione d'onore alla colonna sonora dei Goblin: assolutamente da brivido.

20. The Orphanage (2007)

Un'immagine del film The Orphanage

Allontaniamoci anche in questo caso dal cinema statunitense per parlare di un horror spagnolo: The Orphanage. Questo film comincia con una coppia, Laura e Carlos, che decide di aprire una casa famiglia per bambini disabili in una villa in riva al mare. La grande casa, che un tempo ospitava un orfanotrofio dove la stessa Laura (Belén Rueda) era cresciuta, si scopre presto essere popolata da oscure presenze che iniziano a perseguitare il figlio della donna, il piccolo Simon. Un giorno il bambino scompare misteriosamente e Laura non riesce a darsi pace per il desiderio di ritrovarlo.

Questo film del 2007 di Juan Antonio Bayona parte come una classica ghost story ma le sue svolte inaspettate, e soprattutto il finale assolutamente a sorpresa, lo rendono unico ed originale.

21. The Ring (2002)

Naomi Watts con David Dorfman in una scena di The Ring

Passiamo ora ad un film ispirato ad una delle opere più famose del cinema horror giapponese: The Ring. Questo remake hollywoodiano per quanto distanziandosi leggermente dall'originale riesce comunque a fargli onore, e resta un titolo decisamente imperdibile per gli appassionati di cinema del terrore.

Il film, diretto da Gore Verbinski ed interpretato da Naomi Watts, racconta di una videocassetta maledetta legata ad una diabolica creatura, Samara. Chiunque si ritrovi a guadare l'inquietante VHS verrà perseguitato dalla crudele entità per poi essere brutalmente ucciso dopo esattamente sette giorni. La protagonista del film, Rachel Keller (Watts), mentre indaga sul misterioso passato di Samara, dovrà lottare contro il tempo per salvare se stessa e suo figlio da una morte orribile.

22. The Grudge (2004)

Un'inquietante scena di The Grudge

Restiamo tra i remake di horror giapponesi, con quello di un altro dei lungometraggi di questo genere più famosi. The Grudge, come nel caso del film precedente, si allontana dall'originale ma ne mantiene assolutamente lo spirito (oltre che l'ambientazione nipponica ed il regista Takashi Shimizu).

La storia è quella di una casa maledetta: chiunque vi entri verrà perseguitato, fino alla morte, da una terrificante creatura dai lunghissimi capelli neri e da un bambino spettrale. La protagonista del film è Karen Davis (Sarah Michelle Gellar), assistente sociale che vive in Giappone, che, dopo essere entrata nella casa per occuparsi di una sua nuova paziente, attirerà su di se l'ira della diabolica entità e dovrà fare di tutto per sfuggirle.

23. Drag me to Hell (2009)

Lorna Raver e Alison Lohman in una scena del film horror Drag Me to Hell

Drag Me to Hell è un film del 2009 scritto e diretto da Sam Raimi con Alison Lohman e Justin Long. La protagonista del film è la giovane Christine Brown (Lohman), un impiegata di banca che un giorno, per aver negato una proroga ad un'anziana zingara, viene colpita da una terrificante maledizione. Una diabolica creatura proveniente dagli inferi la perseguiterà fino a trascinare la sua anima all'Inferno. Le carte in tavola da giocare per Christine sono molto poche, ma forse c'è ancora qualcosa che è possibile fare per salvarsi.

24. The Boy (2015)

The Boy: Lauren Cohan con la bambola che deve accudire

Tra i film presenti nella Collection da brividi creata da Infinty troviamo anche The Boy, il film diretto da William Brent Bell, con Lauren Cohan (ve la ricordate in The Walking Dead?) e Rupert Evans. Rifugiatasi in un angolo isolato dell'Inghilterra per cominciare una nuova vita, Greta viene assunta da una coppia di anziani in un'enorme (e piuttosto inquietante) magione per fare da babysitter al figlio di otto anni Brahams. Per la ragazza sarà un'enorme sorpresa scoprire che il piccolo non è un vero bambino ma bensì un bambolotto a grandezza naturale, che la coppia tratta esattamente come se fosse il loro vero figlio. Rimasta sola in casa, Greta si renderà presto conto che attorno alla bambola aleggia però un alone di malignità e mistero. E si l'oggetto fosse in qualche modo posseduto dallo spirito di Brahams?

25. La cosa (1982)

La terrificante 'Cosa' del film di Carpenter

La cosa è senza dubbio uno degli horror più conosciuti della vasta filmografia di John Carpenter. La storia è quella di una spedizione americana in Antartide che viene improvvisamente minacciata da una forma di vita aliena, una creatura in grado di prendere le sembianze di chiunque, uccidendo gli sventurati che non riescono a riconoscerne la natura. Nessuno è al sicuro nel gruppo di sventurati scienziati e le condizioni meteo disastrose rendono impossibile qualsiasi via di fuga. Il film, uscito al cinema nel 1982, ha tra i suoi protagonisti Kurt Russell e Keith David.

26. Scream

Una scena di Scream

Passiamo ora ad un film che agli elementi tipici dell'horror unisce divertenti momenti di satira: Scream, diretto da Wes Craven e uscito in sala nel 1996. La cittadina in cui vivono Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, ed i suoi amici viene sconvolta da una serie di brutali omicidi, il cui colpevole indossa una spaventosa maschera di Halloween, un personaggio ispirato al serial killer Danny Rolling. Nel cast anche David Arquette e Courteney Cox.

27. The Possession (2012)

The Possession: una delle prime immagini del film horror diretto da Ole Bornedal e prodotto da Sam Raimi

Continuiamo con i film disponibili nella Collection di Infinity con The Possession, diretto da Ole Borendal e prodotto da Sam Raimi. La storia è quella di una ragazzina, Emily (Natasha Calis), una ragazzina che entra per sbaglio in possesso di un'antica scatola contenente una misteriosa creatura: un Dybbuk, un demone della tradizione ebraica. Sarà compito di suo padre Clyde (Jeffrey Dean Morgan), salvare la piccola dall'influenza dell'essere demoniaco, cercando di riportare la situazione alla normalità. La cosa si rivelerà, però, molto più complicata e pericolosa di quanto potrebbe inizialmente sembrare.

28. Babadook (2014)

The Babadook: i protagonisti Essie Davis e Noah Wiseman in un'immagine del film

Allontaniamoci ancora dagli Stati Uniti per trasferirci in Australia con un horror tra i più particolari degli ultimi anni: Babadook. Amelia (Essie Davis), una madre depressa dopo la prematura morte del marito e Samuel, un bambino con gravi problemi a relazionarsi con i suoi coetanei, sono i protagonisti di una storia dai toni cupi ed inquietanti.

Un giorno i due trovano un libro abbandonato davanti casa in cui si parla del misterioso Babadook, una creatura spaventosa che, dopo essersi introdotta nella casa delle sue vittime, le porta alla follia. Presto madre e figlio si accorgeranno però che ciò che è descritto nel libro comincia ad accadere anche nella realtà, ed Amelia sarà costretta a fare di tutto per salvare Samuel dal mostro (ma forse anche da se stessa).

29. Oculus - Il riflesso del male (2013)

Oculus: Brenton Thwaites e Karen Gillan in una scena dell'horror

Diretto da uno dei registi che di recente più si sono distinti nel panorama della cinematografia horror, Mike Flanagan (Doctor Sleep, Il gioco di Gerald, The Hounting...), Oculus - Il riflesso del male, che è tra i film presenti nella Collection di Infinity, racconta una storia - da brivido - ma davvero molto particolare. La giovane Kaylie (Karen Gilliam) è convinta che la morte dei genitori sia stata causata dall'oscura presenza in casa di un specchio che ospita una presenza maligna. Insieme al fratello Tim (Brenton Thwaites) cercherà una volta per tutte di liberarsene, ma purtroppo la forza malefica dell'oggetto è molto più devastante di quanto i due avrebbero mai potuto immaginare.

30. It Follows (2014)

It Follows: un momento del film di David Robert Mitchell

Uno degli horror recenti più apprezzati dalla critica, It Follows racconta la storia di una creatura invisibile che può prendere qualsiasi aspetto lei voglia e perseguita le sue vittime senza dargli tregua.

La maledizione di questo essere crudele viene passata attraverso i rapporti sessuali e la protagonista, Jay Height (Maika Monroe), è costretta a scappare da casa per sfuggire alla terrificante creatura. Insieme ai suoi amici cercherà di trovare il modo di salvarsi, ma la situazione si fa per loro sempre più disperata.

31. Quella casa nel bosco (2011)

Kristen Connolly alle prese con la creatura mostruosa che la perseguita in Quella casa nel bosco

Quella casa nel bosco, disponibile nella Collection di Infinty creata per Halloween, è un film dell'orrore che è già diventato un cult: alcuni studenti universitari, dopo essere stati scelti da una misteriosa organizzazione governativa come vittime sacrificali per placare antichissime divinità, si ritrovano in una casa isolata assediati da creature da incubo da loro stessi attirate. Riproponendo e ribaltando i cliché più famosi di questo tipo di film il regista Drew Goddard e Joss Whedon, in questo caso sceneggiatore e produttore, riescono a fare di Quella casa nel bosco una parodia del genere horror in molti punti terrificante (e anche un po' splatter) ma anche divertente e appassionante.

32. Blair Witch (2016)

Blair Witch: James Allen McCune e Callie Hernandez in una scena del film

Blair Witch è il recente sequel della pellicola di successo The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair (di cui vi abbiamo parlato sempre in questa classifica) e che trovate nella Collection di Infinity. Vent'anni dopo la scomparsa dei ragazzi dell'altro film, James Donahue (James Allen McCune), fratello minore di Heather, torna insieme ad un gruppo di amici nel bosco del Maryland dove il video del primo gruppo era stato ritrovato, con l'intenzione di risolvere il mistero e salvare la sorella. Inulte dirlo: ciò che aveva portato alla rovina il primo gruppo di documentaristi è ancora in attesa delle sue prossime vittime, James ed i suoi scontreranno presto con le forze terrificanti - e la terribile strega di Blair - che si nascondono nel folto del bosco.

33. Lake Mungo (2008)

Una scena di Lake Mungo

Anche gli appassionati di horror di più lunga data faticheranno a riconoscere questo titolo: Lake Mungo, film del 2008 di Joel Anderson.

Il film, primo ed ultimo di questo regista (sparito dalle scene da allora), è girato in stile mockumentary e racconta dei fenomeni paranormali a cui una famiglia assiste dopo la morte della figlia sedicenne Alice. Il giovane Mathew, disperato dopo la scomparsa della sorella, posiziona una serie di telecamere in casa, scoprendo che lo spirito di Alice non ha li ha mai veramente abbandonati. Con il passare del tempo, però, una serie di eventi inquietanti porteranno i membri della famiglia a chiedersi se dietro a ciò che accade intorno a loro non si nasconda qualcosa di ben più oscuro e diabolico. Il film, che è stato distribuito in pochissime copie, è stato accolto in maniera estremamente positiva tanto dal pubblico che dalla critica.

34. Annabelle 2: Creation (2017)

Annabelle 2: Creation, Lulu Wilson in una scena del film

Annabelle 2: Creation, disponibile nella Collection creata da Infinity per gli amanti di Halloween, è il prequel del meno fortunato Annabelle (2014). Al centro della storia ancora una volta la terrificante bambola demoniaca che abbiamo conosciuti nei film della saga di The Conjuring: prima che venisse rinchiuso nel museo degli orrori di Ed e Lorraine Warren, l'inquietante e malefico oggetto si è divertito a terrificare un gruppo di innocenti orfanelle, in particolare le piccole Janice (Talitha Bateman) e Linda (Lulu Wilson), che si trovano loro malgrado nell'enorme magione di Samuel Mullins (Anthony LaPaglia), un ex costruttore di bambole che ha perso la figlia in un misterioso incidente.

35. L'ombra della paura (2016)

Una scena de L'ombra della paura

Cambiamo area geografica ancora una volta e concludiamo la nostra lista dei più bei film da vedere ad Halloween con L'ombra della Paura, un horror prodotto da Iran, Qatar e Giordania e diretto da Babak Anvari.

Durante la guerra Iran-Iraq nel 1980, una madre e sua figlia, Shideh e Dorsa, vivono in un appartamento di Teheran sotto il terrore costante dei bombardamenti. A minacciarle però anche un essere maligno che, insidiatosi nell'edificio, vuole impadronirsi della piccola Dorsa. Questo film, che sfrutta elementi tipici del folkore persiano, riesce ad essere terrificante pur non facendo uso di jump scares e dei cliché tipici del genere, raccontandoci una storia ambientata in una realtà a noi quasi completamente sconosciuta.