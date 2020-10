Ecco i migliori horror per la notte di Halloween da vedere su Amazon Prime Video: da Poltergeist - Demoniache Presenze a Antrum ecco tutti quelli non perdere nella notte più spaventosa dell'anno.

la piccola Heather O'Rourke in una scena di POLTERGEIST: DEMONIACHE PRESENZE

Il giorno più atteso dagli amanti del brivido è sempre più vicino e quale modo migliore per festeggiare che con una maratona di film horror selezionati tra i più terrificanti e raccapriccianti. Durante la spooky season per eccellenza a venire in nostro aiuto per saziare la nostra fame di orrore ci pensano le piattaforme streaming, che arricchiscono i loro cataloghi di piccole grandi perle del cinema della paura: dal recente Halloween ad Antrum, il film maledetto di cui tanto si sta parlando ultimamente, in questo articolo troverete i 15 migliori film horror da vedere ad Halloween su Amazon Prime Video. Non stupitevi, però, se a visione ultimata farete davvero fatica a prendere sonno!

1. Halloween (2018)

Halloween: Jamie Lee Curtis in una scena concitata

Undicesimo capitolo della serie horror dedicata al terrificante assassino Michael Myers, Halloween è da considerarsi il sequel diretto di Halloween - La notte delle streghe, uscito in sala nel 1978. Lo scontro tra il folle serial killer e Laurie Strode, unica tra le sue vittime ad essergli sopravvissuta, è pronto a riaccendersi dopo ben 40 anni: se il passare del tempo non sembra aver inciso sull'oscura malvagità dell'omicida mascherato, la nostra Laurie ha deciso di tenersi pronta e di prepararsi al ritorno del suo arcinemico. La Scream Queen per antonomasia è finalmente pronta a prendersi la sua rivincita!

20 Film horror diventati cult da vedere

2. Poltergeist - Demoniache Presenze (1982)

Oliver Robins alle prese con manifestazioni occulte in una scena di POLTERGEIST: DEMONIACHE PRESENZE

Potevamo non inserire in questa lista di film da non perdere ad Halloween questo grande classico della cinematografia horror? Poltergeist - Demoniache Presenze, mette insieme tutto ciò che più ci farebbe fuggire a gambe levate dalla nostra abitazione: mobili che si muovono da soli (piramidi di sedie che ci prendono si sorpresa in cucina), armadi con portali per altre dimensioni e un terrificante pupazzo a forma di clown che si anima di notte per terrificare i piccoli di casa. I poveri Freelings dovranno far di tutto per salvare i propri figli dalle oscure presenze che si nascondono nella loro spaventosa dimora, costruita - guarda caso - proprio su di un antico cimitero. Diretto da Tobe Hooper dal soggetto di Steven Spielberg, Poltergeist è una pellicola davvero imperdibile per ogni amante dell'horror.

3. Autopsy (2016)

Autopsy: Emile Hirsch, Brian Cox e Olwen Catherine Kelly in una scena del film

Proseguiamo con Autopsy, un film recente diretto da André Øvredal che ci riserva non poche sorprese. Nell'obitorio gestito da Tommy e Austin Tilden (Brian Cox e Emile Hirsch) viene portato il cadavere di una giovane donna non identificata, trovato sepolto nel seminterrato di una casa in cui si è verificato un violento omicidio. Via via che l'autopsia procede i due medici legali si rendono conto che il cadavere nasconde numerosissimi segreti: Perché è così ben preservato? Perché i suoi organi interni sembrano invece aver subito incredibili traumi? Durante la notte una serie di inspiegabili eventi, poi, metteranno alla prova padre e figlio e la loro sanità mentale.

4. Man in the Dark (2016)

Man in the Dark: Jane Levy e Dylan Minnette in un momento del film

Svaligiare il villone di un veterano della Guerra del Golfo rimasto cieco può sembrare un colpo semplice. Ma come i tre improbabili e inesperti ladruncoli si renderanno preso conto l'anziano inquilino (oltre ad un'ingente somma di denaro) nasconde anche degli oscuri e pericolosi segreti. Per i tre sfortunati protagonisti sarà facile entrare nella grande dimora, ma decisamente molto più difficile uscirne. Diretto da Fede Alvarez, Man in the Dark è il film perfetto per una serata davvero da brivido.

5. The Ring (1998)

Un'immagine di The Ring del 1998

E qui siamo sicuri di prendervi davvero di sorpresa, se fate caso alla data d'uscita di questo film vi renderete subito conto che non si tratta della pellicola con protagonista Naomi Watts (uscita in sala infatti nel 2002). Su Amazon Prime Video è infatti disponibile l'originale giapponese di The Ring (Ringu in originale), l'horror diretto da Hideo Nakata e tratto dall'omonimo romanzo di Kōji Suzuki: quale occasione migliori per andare alle origini di una delle storie del terrore più spaventose di sempre? Vi diamo poi un'altra fantastica notizia, nel catalogo della piattaforma streaming sono disponibili - oltre ai ben più conosciuti remake americani - anche The Ring 2 e Ring 0, che ci racconta le oscure origini della terrificante Sadako.

6. Suspiria (2018)

Suspiria - Dakota Johnson al centro di una nuova immagine promo

Tra i film più conosciuti del mostro sacro dell'horror italiano Dario Argento a meritarsi un recente remake (per mano del regista candidato all'Oscar Luca Guadagnino) è stato proprio Suspiria. La storia di una giovane ballerina che si trasferisce in una scuola di danza a Berlino si tinge presto di rosso con la scomparsa di alcune delle sue compagne: che negli anfratti dell'antico edificio si nascondano crudeli e maligne entità? Nel ricchissimo cast, tra gli altri, Dakota Johnson, Tilda Swinton e Chloë Grace Moretz. Se poi, da irriducibili fan di Dario Argento preferite sempre e comunque l'originale, non disperate, su Amazon Prime Video trovate pure quello.

7. The Possession (2012)

The Possession: una delle prime immagini del film horror diretto da Ole Bornedal e prodotto da Sam Raimi

Proseguiamo la nostra lista di film da recuperare ad Halloween su Amazon Prime Video con The Possession, una storia di possessioni demoniache con un twist in più. Questa volta ci muoviamo infatti nel misticismo ebraico piuttosto che in quello cattolico, a cui numerosissime pellicole (L'esorcista in primis) ci hanno abituato. Al centro di questa storia la giovane Emily (Natasha Calis) che trova intrappolato in una scatola un antico spirito maligno, un Dybbuk, che come sempre in questi casi vorrebbe impadronirsi del suo corpo e della sua anima innocente. A venire in suo aiuto il padre Clyde (Jeffrey Dean Morgan) che dovrà superare l'iniziale scetticismo e prendere la situazione in mano per salvare sua figlia.

8. Quella cosa nel bosco (2012)

Chris Hemsworth, Kristen Connolly e Fran Kranz esplorano il cottage di The Cabin in the Woods

Horror terrificante o esperimento metacinematografico su questo genere di storie e sul cinema in generale? Il film diretto da Drew Goddard e scritto in collaborazione con quel geniaccio di Joss Whedon, è capace di terrorizzarvi ma al tempo stesso di farvi morire dalle risate, che cosa vorreste di più da un film da vedere durante la notte di Halloween? Un gruppo di studenti universitari si ritrova a passare un week end in un'isolata catapecchia in un bosco, nel cui seminterrato si nascondo centinaia e centinaia di oggetti maledetti: toccandone uno potrebbero risvegliare le malvagie creature che gli sono legate. Quello che nessuno sa, però, è che la banda di sfortunati si trova al centro di un esperimento governativo, volto ad evitare il ritorno sulla Terra di antichissime e sanguinarie divinità e a salvare così il mondo. Nel cast di Quella cosa nel bosco oltre a Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison anche uno strepitoso Bradley Whitford.

18 migliori film horror recenti da vedere

9. Un lupo mannaro americano a Londra (1981)

Un lupo mannaro americano a Londra: i protagonisti nella brughiera

Vogliamo parlare di classici dell'horror davvero imperdibili per ogni amante di questo genere? Amazon Prime Video ci mette a disposizione una vera perla del terrore al cinema: Un lupo mannaro americano a Londra. Due sfortunatissimi backpacker statunitensi in giro per le selvagge campagne dello Yorkshire verranno aggrediti da un lupo mannaro: uno di loro morirà (ma non temete, farà ritorno sempre più putrefatto a farci compagnia), l'altro sarà invece costretto a portare avanti la terribile maledizione. Iconica e terrificante la scena dell'inseguimento del licantropo nella metropolitana deserta di Londra: ormai è diventato impossibile passarvici di notte senza guardarsi attorno con sospetto. Scritto e diretto da John Landis Un lupo mannaro americano a Londra è davvero il film perfetto per Halloween.

10. Martyrs (2008)

Morjana Alaoui in una scena del film Martyrs

Ok, questo è decisamente per gli stomaci più forti, ma visto che Martyrs è considerato un piccolo cult nel suo genere non potevamo escluderlo da questa nostra lista. Lucie è una vittima di terribili torture che riesce a sfuggire ai suoi aguzzini, ma non vuole rivelare nulla di quello che le sia accaduto. Nell'instituito in cui viene portata conosce Anna che diventa la sua migliore e amica e con cui, quindici anni dopo, parte alla caccia dei suoi torturatori. Ma che cosa si nasconde nel passato di Lucie? Il viaggio intrapreso dalle due darà inizio ad una spirale di orrori ed indicibili sofferenze.

11. The Grudge (2004)

Un'inquietante scena di The Grudge

In questo caso non si tratta dell'originale giapponese ma è comunque un ottimo remake (diretto, per altro, sempre da Takashi Shimizu, che si era occupato anche della versione nipponica). The Grudge ci racconta la storia di una casa maledetta in cui sono avvenute indicibili violenze, chiunque vi metta piede sarà perseguitato da una terrificante creatura dai lunghi capelli neri. La sua vittima in questo primo film della saga (perché sì, questa pellicola del 2004 ha dato vita ad un fortunatissimo franchise) la giovane infermiera Karen Davis (Sarah Michelle Gellar), che si trova in Giappone per amore. Inutile dirlo che l'idilliaco soggiorno si trasformerà presto in un incubo da cui è particolarmente difficile svegliarsi.

12. Hellraiser (1987)

Hellraiser: Ashley Laurence, Oliver Smith in una scena

Amazon Prime Video ci regala un altro grande classico del cinema horror: Hellraiser, diretto da Clive Barker e basato sul romanzo dell'orrore Schiavi dell'Inferno dello stesso autore. Una coppia, Larry e Julia, si trasferisce in una casa, in cui si trova, però, il cadavere del vecchio amante della donna: l'uomo con il loro arrivo si risveglia ma per sopravvivere e tornare in forma ha bisogno di sangue umano. Julia, ancora innamorata di lui, deciderà di darsi da fare per procurargliene. In tutto questo, poi, nella casa si trova anche una misteriosa scatola, capace di aprire un passaggio per un'altra dimensione e liberare i Supplizianti, dei terrificanti demoni amanti della tortura.

13. Phenomena (1985)

Jennifer Connelly in una sequenza del film Phenomena (1985)

Continuiamo con un altro dei film più amati del maestro del brivido nostrano Dario Argento: Phenomena. Al centro della storia la figlia di un famoso attore, Jennifer Corvino (Jennifer Connelly), preda di un crudele assassino mentre si trova in un prestigioso collegio in Svizzera. L'incredibile potere di cui è dotata, ossia comunicare con gli insetti (che le vengono in aiuto quando ha bisogno di loro), potrebbe aiutarla a scoprire l'identità del misterioso killer.

Tutti i film di Dario Argento, dal peggiore al migliore

14. Goksung - La presenza del diavolo (2016)

The Wailing: un'immagine tratta dal film

Goksung - La presenza del diavolo, diretto da Na Hong-jin, ha riscosso un grande successo tra la critica e gli amanti del genere horror. Nel villaggio di Goksung, in Corea del Sud, si stanno verificando dei terribili omicidi: la gente del luogo crede che il colpevole sia un uomo giapponese da poco arrivato tra loro, a cui attribuiscono addirittura dei poteri sovrannaturali. Nel frattempo, però, le cose peggiorano con il diffondersi di una strana malattia e la comparsa improvvisa di un caso di possessione. Quale sarà la chiave di questo terribile mistero?

15. Antrum (2018)

Una scena di Antrum

Concludiamo questa lista di film da vedere per Halloween su Amazon Prime Video con un horror che ultimamente sta facendo davvero parlare di sé: Antrum (in originale Antrum: The Deadliest Film Ever Made), il film maledetto di David Amito e Michael Lancini. Un film realizzato con lo stile del (falso) documentario che, a detta degli autori, si basa su una pellicola del 1979 che ha causato, nel corso degli anni, la morte repentina di chiunque lo abbia visto. Pare che per decenni sia scomparso dalla circolazione e i due ne abbiano - fortuitamente? - trovata una copia. Non vi riveliamo molto della trama per non rovinarvi la sorpresa, ma vi lasciamo con un monito: a vostro rischio e pericolo intraprenderne la visione!