5 idee per il costume di Halloween ispirate a Barbie e ai più grandi successi del 2023

Abbiamo superato la prima metà del mese di Ottobre e questo significa che è il momento perfetto per iniziare a pensare seriamente al costume di Halloween di quest'anno. Tra le uscite cinematografiche del 2023 ci sono innumerevoli personaggi a cui possiamo ispirarci: dall'iconica Barbie al mondo di Super Mario, fino al taglio di umorismo nero richiesto per indossare un costume in onore del padre della bomba atomica.

Barbie: una foto dei set del film

Se sei un fanatico di Halloween, quest'anno ci sono infinite idee per i costumi e questo ti permetterà di sfruttare al massimo la tanto attesa festività dell'orrore, indossandone uno per il lavoro, uno per una festa e un altro per fare dolcetto scherzetto. Che tu voglia creare il tuo costume da zero o comprarne uno già pronto, ci sono molte pellicole del 2023 tra cui scegliere: cominciamo con Barbie, il film dei record del 2023.

1. Unisciti al trend: la Barbie di Margot Robbie sarà ovunque questo 31 ottobre

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Ormai è praticamente una certezza: il rosa sarà il colore ufficiale della festa di Halloween di quest'anno. Margot Robbie ha cambiato look oltre 30 volte durante le sequenze del film di Barbie, quindi i fan avranno una vastissima gamma di abiti tra cui scegliere.

Le possibilità sono pressoché infinite, ma il consiglio degli esperti è quello di puntare su un look iconico e glamour: inizia con un abito rosa scintillante o una tuta aderente, abbina scarpe con tacco alto e indossa una parrucca bionda lunga e fluente. Aggiungi dettagli come orecchini oversize, trucco brillante con labbra rosa e accessori di ogni tipo. Non dimenticare di portare con te una borsetta a forma di cuore e un telefono finto per completare il tuo Barbie-outfit da sogno.

2. Abbraccia il tuo lato malvagio con Bowser dal film di Super Mario

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine del film

Rimanendo in tema di film di successo del 2023, è doveroso esplorare uno dei titoli più amati di quest'anno ispirato al mondo dei videogiochi: Super Mario Bros. Il Film. Potresti trovare in esso una fonte d'ispirazione straordinaria visto che Mario, Luigi e la Principessa Peach sono diventati icone grazie alla famosa serie di videogiochi e al film; tuttavia, il 2023, potrebbe essere l'anno che Bowser aspettava da tempo per farsi finalmente notare.

Al fine di celebrare Bowser e il fenomeno della canzone virale Peaches, potrai indossare un costume del temibile cattivo, e la buona notizia è che hai a disposizione un'ampia varietà di opzioni per il tuo travestimento: se prevedi di passare la serata di Halloween a casa ma non vuoi rinunciare al divertimento, puoi considerare l'idea di indossare un pigiama a tema Bowser. Oppure, se hai un bambino che vuole incarnare il terribile villain, puoi dare un'occhiata agli innumerevoli costumi che si trovano facilmente online. Se invece ti senti un po' nostalgico per la Principessa Peach e vorresti festeggiare con lei, potresti portare con te una lattina di pesche per aggiungere un tocco di fantasia al tuo travestimento.

3. Una scelta geniale: Rocket di Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 3: un primo piano di Rocket

Non c'è dubbio che Guardiani della Galassia Vol. 3 sia stato il film di Rocket per eccellenza: la storia delle sue origini ha fatto versare molte lacrime a migliaia di fan e ha confermato perché è un personaggio così amato da tutti. Di conseguenza, il 2023 è l'anno perfetto per onorare il "protagonista segreto" della saga vestendosi come lui.

Sebbene ci siano stati alcuni costumi di Rocket Raccoon nel corso degli ultimi anni, questa è la prima volta che puoi vestirti da Capitan Rocket; e la buona notizia è che si tratta di un costume piuttosto semplice da realizzare: basta una felpa con il logo dei Guardiani, una coda da procione, delle orecchie finte e un po' di trucco nero sugli occhi e il gioco è fatto!

4. Oppenheimer: ricorda di osare sempre

Oppenheimer: un primo piano di Cillian Murphy

Il film su Oppenheimer ha incorporato splendidamente la moda dei primi anni del ventesimo secolo con uno stile sofisticato e formale. I fan di Christopher Nolan con un senso dell'umorismo abbastanza macabro, considerato il periodo storico delicato che stiamo vivendo, possono incarnare il padre della bomba atomica il prossimo 31 ottobre.

Vi basterà ispirarvi alla sequenza iniziale del film e optare per un completo grigio, accompagnato da una sottile cravatta bordeaux, un colletto della camicia appuntito e il cappello iconico presente nel film. Questo completo cattura perfettamente l'essenza dello stile di Oppenheimer come mostrato nell'ennesimo capolavoro del celebre regista britannico.

5. Fai colpo su tutti nei panni della Sirenetta

La Sirenetta: Halle Bailey nel live action

I costumi Disney per Halloween sono sempre molto popolari, e con i film live-action Disney in continua crescita ora ci sono più opzioni che mai per dare vita ai tuoi personaggi preferiti. Anche se la versione animata di Ariel è un classico, perché non cambiare le carte in tavola quest'anno vestendosi come la Ariel interpretata da Halle Bailey nel tanto discusso live-action de La Sirenetta?

Girare per le stanze di casa durante una festa o per le strade della tua città con una coda indosso non sarà affatto facile, quindi è consigliabile optare per la "versione umana" di Ariel, che è anche relativamente semplice da realizzare. Ti servirà solo un vestito azzurro e una fascia rosa per i capelli. Per aggiungere un tocco speciale al costume puoi indossare anche un paio di orecchini a forma di forcone.