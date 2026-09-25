Avengers: Endgame Extra, le nuove scene spiegate bene

Avengers: Endgame è tornato al cinema con il sottotitolo Extra - Encore negli Stati Uniti -, che sta a sottolineare l'aggiunta di alcune scene che servono da collegamento a Avengers: Doomsday**, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe in uscita a dicembre. Proiettata anche nelle sale IMAX e nelle sale certificate Infinity Vision, la nuova pellicola propone delle piccole differenze - per esempio, i colori appaiono più accesi - ma la vera ciccia arriva solo alla fine e sta facendo discutere: ha senso andare a rivedere un film solo per pochissimi secondi in più?

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Avengers Endgame è stato il punto di arrivo di dieci anni di storie, uno dei cinecomics più ambiziosi di sempre, entrato di diritto nella storia del cinema per le reazioni euforiche del pubblico, poi diventate virali: ha rappresentato il culmine della Saga dell'Infinito e l'inizio di un nuovo arco narrativo, la Saga del Multiverso, che ha riscosso meno successo finché i Marvel Studios non hanno calato l'asso, richiamando i fratelli Russo e, soprattutto, Robert Downey Jr. e Chris Evans, che sembravano aver appeso armatura e scudo al chiodo.

Avengers: Endgame, Chris Evans nei panni di Captain America

Nonostante sembrino completamente slegati, i due film hanno una connessione fondamentale che le scene aggiunte cominciano finalmente a rivelare. Inutile dire che le prossime righe saranno puramente SPOILER, perciò se non avete mai guardato Avengers: Endgame, o volete aspettare Avengers: Doomsday completamente all'oscuro della trama generale, chiudete subito questa pagina. Altrimenti, proseguite con la lettura, consapevoli che si inizia dalla fine.

Il nuovo finale di Endgame

Qualcuno ha detto che rimaneggiare Endgame è un po' come se George Lucas avesse proposto l'ennesima versione de Il ritorno dello Jedi dove, alla fine, mentre gli Ewok festeggiano cantando "Yub Nub!", compare una nuova Morte Nera nel cielo che atomizza Endor. È un paragone un po' estremo, in realtà, ma è vero che Avengers Endgame: Extra cambia il finale praticamente perfetto del film originale. Ricapitoliamo: alla fine di Avengers Endgame, Steve Rogers rimette a posto le Gemme dell'Infinito nelle varie linee temporali, poi raggiunge l'amata Peggy Carter nel passato e si ferma da lei. L'ultima volta che li vediamo, stanno ballando romanticamente e si scambiano un bacio, poi scattano i titoli di coda. Solo che nella versione Extra i titoli di coda non scattano, semmai qualcuno bussa alla porta.

Steve si nasconde mentre Peggy va ad aprire la porta. "Posso aiutarla?" chiede a un estraneo fuori campo, il quale risponde: "No, ma io posso aiutare voi". Quando entra in casa, l'estraneo è nientepopodimeno che Loki (Tom Hiddleston) in completo da agente TVA. Steve esce allo scoperto, i due si scambiano uno sguardo preoccupato e il film stacca sui titoli di coda. Non è chiaro se Loki abbia fatto visita a Steve durante la seconda stagione della serie TV omonima o dopo essere diventato il "Dio delle storie" nel finale della serie, ma questa scena confermerebbe le voci di corridoio secondo cui sarebbero state proprio le interferenze di Steve a causare danni al Multiverso, e Loki sarebbe intervenuto per aiutare Steve e Peggy a trovare una nuova realtà meno a rischio in cui vivere. Quale? Probabilmente quella dei (nuovi) Fantastici Quattro.

Hulk ritornerà in Avengers: Doomsday?

La prima scena dopo i titoli di coda di Avengers Endgame: Extra sembra più una scena pensata per Spider-Man: Brand New Day e poi sposta in questa pellicola. In questa scena, un Bruce Banner (Mark Ruffalo) con la barba lunga e visibilmente provato registra un videodiario in cui racconta di essersi fatto rinchiudere in una struttura di sicurezza dopo la sua prima trasformazione involontaria in Hulk dopo dieci anni. Banner sta parlando di quanto accaduto in Spider-Man: Brand New Day, dove si è trasformato in Hulk e ha causato parecchi danni prima di essere fermato dall'Uomo Ragno, sebbene dietro ci fosse lo zampino della telepate mutante Jean Grey.

Banner spiega che sta facendo degli esperimenti e si sposta alla sua scrivania proprio mentre l'immagine ripresa dalla videocamera sfarfalla e un bagliore verde illumina lo scienziato. Banner si rivolge a una figura fuoricampo: "Che cosa vuoi?" domanda, e quella risponde con la voce rimodulata di Robert Downey Jr. "Dottor Banner, sono venuto a prenderti". Si tratta, ovviamente, di Doom (alias Dottor Destino). A questo punto la videocamera cade, non si vede più niente ma si sentono i rumori di una colluttazione e il ruggito di Hulk. Poi la videocamera si riaccende, mostrando una specie di runa o glifo verde fumante sul pavimento.

Le implicazioni di questa scena post-credits sono molto interessanti. In primo luogo, suggerisce che Mark Ruffalo tornerà sicuramente in Avengers: Doomsday o in Avengers: Secret Wars. La sua presenza in quest'ultimo film era stata praticamente confermata da alcuni bozzetti preparatori trapelati in cui lo si vedeva camminare con She-Hulk in uno scenario medievale. La scena, tuttavia, sembra indicare che lo vedremo ancora prima, e che forse Doom stia rapendo vari personaggi per scopi ancora ignoti. Il "glitch" dell'immagine all'arrivo di Doom, inoltre, ricorda quello che abbiamo visto nella scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Brand New Day, quando lo Spidey-Tracker di Ned localizza l'Uomo Ragno in quello che sembra essere lo spazio. Quindi Doom ha rapito anche lui?

Il Multiverso collassa

La terza scena dopo i titoli di coda ci riporta nel quartier generale della Time Variance Authority di Loki. Quest'ultimo è raffigurato in una cornice come "Miglior impiegato di tutti i tempi", suggerendo che questa scena si svolga dopo il finale della serie e quindi dopo la scomparsa di Loki. Nella scena vediamo Mobius (Owen Wilson) e O.B. (Ke Huy Quan) che osservano una crisi in corso insieme agli altri operatori: alcuni universi stanno scomparendo sotto i loro occhi, e due di essi si stanno addirittura sparando dei missili a vicenda. A peggiorare le cose, arriva la notizia che sempre più Multiversi stanno scomparendo a gran velocità e O.B. commenta: "Il Multiverso sta collassando".

Questa scena conferma la presenza della TVA in Avengers: Doomsday - e quindi il ritorno dei personaggi più importanti della serie TV incentrata su Loki - e il fatto che il Multiverso stia andando a pezzi a causa delle Incursioni, eventi menzionati per la prima volta nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia: esse si verificano quando un'anomalia causa la collisione di due universi paralleli e la loro reciproca distruzione. Come molti sapranno, gli universi Marvel sono contrassegnati da specifiche diciture come Terra-616, l'universo principale del Marvel Cinematic Universe, noto anche come Sacra Linea Temporale.

Nella scena aggiuntiva di Endgame Extra, ambientata nella stessa stanza mostrata pure in Deadpool & Wolverine, vediamo alcune Terre sparire: sono Terra-400083 (Hulk di Ang Lee del 2003), Terra-15866 (Fantastic 4 - I Fantastici Quattro di Josh Trank del 2015) e Terra-82111 (l'universo di What If...? in cui Peggy Carter diventa Captain Carter). La Terra-10005 che distrugge Terra-1127 (ignota) è quella degli X-Men del corso Fox, gli stessi che compariranno in Avengers: Doomsday.

Il costruttore di armature

L'ultimissima scena post-credits rimaneggia quella originale di Avengers: Endgame. All'epoca abbiamo solo sentito i rintocchi del martello che hanno reso iconica la scena di Iron Man (2008) in cui Tony Stark (Robert Downy Jr.) fabbrica la sua prima armatura. La scena è praticamente identica e dura pochi secondi, ma intravediamo per pochissimi istanti Doom che fabbrica la sua maschera e poi un primo piano dello stesso personaggio, che indossa la maschera sotto il cappuccio. Un parallelismo inquietante che potrebbe essere un semplice omaggio oppure significare qualcosa di molto più sinistro: scopriremo tutto a dicembre.