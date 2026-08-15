Al D23 Disney svela il futuro, da Avengers: Doomsday e i nuovi X-Men a Frozen 3

C'era un'aria di attesa quasi elettrica all'Honda Center di Anaheim, di quelle che si respirano soltanto quando la macchina dei sogni di Burbank decide di calare le sue carte più pesanti. Il D23 non è mai stato un semplice appuntamento per addetti ai lavori o un freddo susseguirsi di comunicati stampa, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti per la cultura pop globale, con i fan come destinatari principali.

E infatti anche quest'anno, guidato dall'entusiasmo travolgente di centinaia di migliaia di fan in presenza e da una community sconfinata connessa da ogni angolo del pianeta, l'evento ha messo in chiaro una cosa: la strategia della Disney per i prossimi anni punta a bilanciare la rassicurante potenza della nostalgia con la voglia viscerale di rischiare.

Dalla scossa promessa dai nuovi capitoli del Marvel Cinematic Universe all'espansione della galassia di Star Wars, fino alle nuove frontiere dell'animazione Pixar e Disney tra sequel iconici e storie originali da brivido, la serata ha regalato un ritmo serrato di annunci, colpi di scena di casting e anteprime esclusive. Prendetevi qualche minuto, mettetevi comodi, perché c'è tanto da raccontare con tutto il materiale che abbiamo visionato e raccolto in due ore dello showcase del D23, con titoli che segneranno il nostro immaginario cinematografico e seriale nei prossimi anni.

Il cuore dell'intrattenimento: Anne Hathaway e l'emozione di essere una Disney Legend

Anne Hathaway al D23

A ricordare fin da subito a tutti quanto queste storie siano radicate nel cuore del pubblico ci ha pensato Anne Hathaway, fresca di nomina a Disney Legend (titolo che riceverà ufficialmente domenica). Accolta dal boato dell'Honda Center, l'attrice premio Oscar non ha nascosto l'emozione e la gratitudine per una carriera lanciata proprio dai film della Casa di Topolino. Tra una menzione ai set iconici, come quello de Il diavolo veste Prada, e il recente successo di Odissea, il momento più sentito è stato quando la Hathaway ha voluto rendere omaggio a Pretty Princess (The Princess Diaries): Con l'ironia che la contraddistingue, ha giocato con il pubblico rievocando le indimenticabili battute di Mia Thermopolis. "Non riesco ancora a scrivere Genovia", ha scherzato l'attrice, chiedendo ai fan di continuare a risponderle con l'iconico "Shut up!" ogni volta che se ne presenti l'occasione.

Ma il suo intervento non è stato solo un viaggio nostalgico. Ribadendo l'importanza delle storie pensate per un pubblico trasversale e familiare, Anne Hathaway ha voluto ringraziare i fan per la pazienza, confermando che i lavori su Pretty Princess 3 procedono a gonfie vele: "Ci stiamo impegnando al massimo per farvelo avere e per renderlo perfetto". Infine, l'attrice ha introdotto Dana Walden (Presidente e Chief Creative Officer di The Walt Disney Company), dando ufficialmente il via al blocco dell'Entertainment Showcase. Un passaggio di testimone dolce ed emozionante, prima di entrare nel vivo delle prossime epopee Disney.

Il miracolo di Jon Favreau: Oswald il Coniglio Fortunato rivive tra animazione 2D e live-action

Poteva esserci solo la sensibilità narrativa di Jon Favreau (qui in veste di creatore, sceneggiatore, co-regista e produttore esecutivo) dietro al ritorno del personaggio che ha di fatto innescato l'intera leggenda di Walt Disney: Oswald il Coniglio Fortunato. Presentata dallo stesso Favreau come un progetto "molto personale", la nuova incarnazione di Oswald arriverà sotto forma di miniserie ibrida (live-action e animazione) in tre episodi, in debutto esclusivo su Disney+ il 17 febbraio 2027. Quella di Oswald è la storia di un'espropriazione, di diritti perduti in favore della Universal e di un personaggio caduto nell'oblio mentre Mickey Mouse, nato proprio dalle ceneri di quell'addio nel 1928, diventava un'icona mondiale. Favreau ha ripercorso questo calvario con grande trasporto emotivo, ricordando anche il trionfante recupero dei diritti da parte della Disney avvenuto solo pochi anni fa.

Un'immagine di Oswald

L'aspetto più straordinario della miniserie, però, risiede nella sua realizzazione tecnica: per la parte animata è stata impiegata rigorosamente animazione 2D tradizionale, richiamando in servizio molti animatori storici della Disney che non lavoravano più con questa tecnica da anni. Il tutto sarà amalgamato in un'ambientazione live-action fortemente ancorata alla storia della major: le riprese, che hanno coinvolto attori in carne e ossa come Ravi Cabot-Conyers, Kathryn Hahn e Albert Brooks, si sono svolte in location di culto tra cui gli antichi studi Hyperion a Silver Lake, l'edificio originale dell'Ufficio 3H a Burbank e nientemeno che Disneyland. La trama è una brillante trovata metacinematografica: in seguito a un terremoto in California, Oswald, rimasto chiuso in un caveau dagli anni Venti, viene liberato. Disorientato e fuori tempo, il coniglio animato dovrà destreggiarsi nel mondo reale moderno, aiutato da un ragazzino delle scuole medie e dai suoi amici.

Pixar compie 40 anni e guarda al futuro: da Gli Incredibili 3 a Coco 2, passando per l'inedito Ghost Market

Il 2026 segna il quarantesimo anniversario di casa Pixar. Un traguardo che Pete Docter, accolto sul palco come un vero e proprio eroe, ha voluto celebrare ricordando le origini del primo Toy Story e ringraziando il pubblico per i recenti successi clamorosi di Toy Story 5 e dell'acclamato Hoppers. Ma la nostalgia ha lasciato subito spazio all'azione, confermando che lo studio non ha intenzione di vivere di rendita. Al contrario, la line-up presentata al D23 mescola grandi, attesissimi ritorni a scommesse originali pronte a spiazzare il pubblico.

Gatto

Prima di tuffarsi nei grandi sequel e nelle atmosfere soprannaturali, la Pixar aprirà il suo nuovo corso con la prima release in calendario, fissata per il 5 marzo 2027: Gatto. A firmare il progetto ritroveremo la affiatatissima coppia composta dal regista Enrico Casarosa e dalla produttrice Andrea Warren, già artefici del successo candidato all'Oscar Luca. Se quella volta la magia toccava la Riviera Ligure, questa volta la camera dello studio di Emeryville si sposta tra le calli e i canali di una Venezia affascinante, superstiziosa e densa di mistero.

Una scena di Gatto di Enrico Casarosa

Al centro della storia c'è Nero, un gatto nero dal carattere irriverente (doppiato in originale da Mark Ruffalo), che dopo anni trascorsi a districarsi nella vita felina della città inizia a chiedersi se stia davvero vivendo le sue vite nel modo giusto. A complicare la sua esistenza interviene il debito d'onore contratatato con Rocco (Laurence Fishburne), uno spietato boss mafioso della malavita felina locale. Per salvarsi la pelle, Nero sarà costretto a stringere un'inaspettata alleanza e ad intraprendere un viaggio che lo porterà a scoprire il suo vero scopo, sempre che l'imprevedibile magia di Venezia non abbia la meglio su di lui.

Gli Incredibili 3: la "Superhero League", la crisi di Bob e il turno della nuova generazione

Il logo di Incredibili 3

La prima vera bomba della serata è arrivata con l'annuncio ufficiale de Gli Incredibili 3, in uscita il 16 giugno 2028 con la regia di Peter Sohn. Preparatevi a uno stravolgimento dello status quo: grazie all'imprenditore Winston Deavor, i Super sono tornati legali, ma il sistema è stato inglobato dalla "Superhero League", un meccanismo aziendale fatto di brand, marketing e sponsor. Mentre Bob (Mr. Incredible) affronta una profonda crisi di rilevanza in un mondo che sembra averlo superato, i veri protagonisti di questo terzo capitolo saranno i figli. Violetta e Dash rivendicano la loro indipendenza agendo di nascosto come vigilanti notturni, mentre i poteri di Jack-Jack sono diventati imprevedibili e pericolosi. A unire - o distruggere - definitivamente la famiglia Parr sarà l'arrivo di una nuova e devastante minaccia: un supervillain capace di sprigionare una potenza superiore a quella dell'intera famiglia messa insieme.

Ghost Market: la Pixar scommette sul soprannaturale con una favola hawaiiana tra vivi e morti

Il logo di Ghost Market

Ma Pixar non vive solo di sequel. A marzo 2028 sarà il turno di Ghost Market (diretto da Trevor Jimenez e Jesse Andrews), un'opera che spinge lo studio verso il territorio inedito del soprannaturale. Seguiremo le vicende di Kyle, un adolescente logorroico e content creator di Chicago, trascinato controvoglia dalla madre in vacanza sulla North Shore di O'ahu, alle Hawaii. In fuga dalla noia per cercare uno spuntino notturno, Kyle si imbatterà nell''Ono Market, un misterioso chiosco che funge da vero e proprio crocevia tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Coco 2: il ritorno di Ernesto de la Cruz, un Miguel adolescente e lo sbarco in Kingdom Hearts IV

A far crollare emotivamente l'arena ci ha pensato però l'ultimo, inaspettato annuncio: Coco 2, previsto per il novembre 2029. I registi Lee Unkrich e Adrian Molina ci riporteranno nella suggestiva Terra dei Morti, spingendo la narrazione qualche anno più avanti. Miguel è ormai un adolescente, ma i fantasmi del passato non lo hanno dimenticato. Con un ingresso teatrale sul palco dell'Honda Center, Benjamin Bratt ha confermato il suo ritorno nei panni dell'iconico Ernesto de la Cruz: il cui lascito, distrutto sotto il peso di una campana gigante, ha generato in lui una feroce sete di vendetta. Con un colpo di scena geniale, il fato costringerà però Miguel e la sua nemesi a fare squadra, in un'avventura dove gli antenati del ragazzo giocheranno ancora una volta un ruolo vitale.

Coco 2 è uno dei grandi annunci della serata

A chiudere il cerchio, un'espansione del franchise che ha mandato in visibilio i nerd in sala: il mondo di Coco sbarca ufficialmente nell'universo videoludico, diventando un mondo esplorabile nell'attesissimo Kingdom Hearts IV, confermato per la fine del 2027.

Il sogno dei gamer si avvera: Kingdom Hearts diventa una serie anime per Disney+

Se l'annuncio del livello dedicato a Coco in Kingdom Hearts IV aveva già fatto sobbalzare i fan del franchise videoludico, la vera bomba per la divisione televisione è arrivata direttamente da Disney Entertainment Television: Kingdom Hearts diventerà ufficialmente una serie anime originale destina a Disney+ e Disney Channel. Il progetto (attualmente in fase di sviluppo con il titolo di lavoro Kingdom Hearts) nasce da una collaborazione diretta con lo storico papà della saga, Tetsuya Nomura, in una co-produzione tra Disney Kids & Family e Square Enix.

Non si tratterà di un semplice compendio o riassunto dei videogiochi, ma di un vero e proprio reimmaginamento dell'universo narrativo, capace di espandere la lore con una storia inedita pur celebrando i personaggi e i mondi iconici che hanno segnato intere generazioni di giocatori. Per chi è cresciuto incrociando i Keyblade con le icone Disney e i personaggi di Final Fantasy, si prefigura uno degli appuntamenti seriali più attesi dei prossimi anni.

I Simpson tornano al cinema: Bart, Dana Walden e il primo sguardo al nuovo film

A inaugurare il Disney Entertainment Showcase ci ha pensato una coppia imprevedibile ma magnetica: Dana Walden (President e Chief Creative Officer di The Walt Disney Company) e una vera e propria icona della storia della televisione, Bart Simpson. In uno sketch virtuale al vetriolo capace di scherzare sull'eterna giovinezza del franchise e sulle somiglianze tra i due ("Non siamo invecchiati di un giorno in quasi quarant'anni!"), il primogenito di casa Simpson non è apparso sul megaschermo dell'arena solo per strappare applausi, ma per regalare ai fan uno dei primissimi, grandissimi annunci della serata.

A vent'anni esatti dal travolgente successo de I Simpson - Il film (2007), la famiglia gialla più famosa della TV si prepara ufficialmente a fare il suo grande ritorno nelle sale cinematografiche. Accompagnato da un primissimo sneak peekmostrato in esclusiva alla platea del D23, il nuovo film de I Simpson ha già una data d'uscita ufficiale fissata per il 3 settembre 2027. Un evento cinematografico che si preannuncia fondamentale per riaffermare la straripante forza satirica e l'impatto pop di un'opera che continua a definire l'immaginario collettivo da generazioni.

Queen Latifah e Denis Leary lanciano Ice Age: Boiling Point

C'è un filo di pura nostalgia che unisce più generazioni cresciute al cinema negli ultimi vent'anni, e ha le sembianze di un mammut, una tigre dai denti a sciabola e uno bradipo sgangherato. A ricordarlo con grande calore sul palco del D23 sono stati Queen Latifah (voce storica di Ellie) e Denis Leary (Diego), saliti sul palco per festeggiare oltre due decenni di saga e presentare in anteprima il nuovo capitolo targato 20th Century Studios: Ice Age: Boiling Point.

Il film, diretto da John C. Donkin e prodotto da Lori Forte, promette di alzare letteralmente la temperatura riportando il branco al completo,guidato ancora da Manny (Ray Romano), Sid (John Leguizamo), Diego, Ellie e Buck (Simon Pegg), negli angoli più reconditi e inesplorati del minaccioso "Mondo Perduto". Tra eruzioni di lava, dinosauri e l'immancabile dose di comicità slapstick, a far scattare il caos sarà come sempre l'inseguimento della ghianda da parte di Scrat. Ma il celebre roditore non sarà solo: oltre a Baby Scrat, a questo giro farà il suo debutto un'enorme versione preistorica del personaggio, ribattezzata Jurassic Scrat. Il film arriverà sul grande schermo il 5 febbraio 2027.

Le novità dei live action Disney

In bilico tra la forza incrollabile della nostalgia e la volontà di battere il chiodo finché è caldo sui successi più recenti, la divisione live-action di Casa Disney continua a rappresentare uno dei pilastri trainanti dell'intero listino. Al D23 la formula si rinnova con due assi nella manica di primissimo piano: da un lato l'attesissima e sfarzosa trasposizione in carne e ossa di una delle fiabe moderne più amate del nuovo millennio, dall'altro la conferma dell'immediato cantiere aperto per il sequel di un fenomeno da oltre un miliardo di dollari al botteghino.

"Ohana significa famiglia": annunciato Lilo & Stitch 2 con l'esordio di Angel!

Dopo l'incredibile successo del primo adattamento live-action, capace di infrangere il muro del miliardo di dollari d'incasso al botteghino globale nel 2025, l'universo tropicale di Lilo & Stitch si prepara a raddoppiare. Sul palco del D23 è salita la giovanissima Maia Kealoha (interprete di Lilo), accolta dall'affetto travolgente dell'Honda Center, prima di essere "interrotta" dall'irruzione virtuale del suo inseparabile amico alieno sui megaschermi dell'arena. Ma la vera sorpresa per i fan della lore Disney è arrivata subito dopo: Stitch non era solo, ma affiancato da Angel (l'Esperimento 624), la sua iconica compagna rosa dal fascino irresistibile, pronta al suo debutto ufficiale in versione live-action.

L'evento ha confermato che la produzione di Lilo & Stitch 2 prenderà il via nelle suggestive ambientazioni delle Hawaii entro la fine dell'anno, puntando all'uscita nelle sale per il 26 maggio 2028. A garantire la continuità e lo spirito autentico dell'opera ci sarà nuovamente Chris Sanders, creatore e co-regista del classico animato del 2002 nonché inconfondibile voce originale di Stitch. Un gradito ritorno che promette di espandere la famiglia (Ohana) senza perdere un grammo della stravaganza e dell'emozione che hanno reso celebre il franchise.

Mother Gothel si prende la scena: primo assaggio del live-action di Rapunzel

Ad anticipare il calore della magia di Rapunzel sul palco non sono stati gli eroi biondi, ma colei che ha reso l'omonimo film animato del 2010 un instant classic: la geniale e narcisista Mother Gothel. A interpretarla nel nuovo attesissimo live action Tangled sarà nientemeno che Kathryn Hahn (WandaVision, Agatha All Along), salita sul palco con un'energia travolgente che ha subito scatenato i fan presenti alla Honda Center.

L'attrice, con la sua proverbiale ironia e giocando sulla "terribile ma affettuosa" natura della matrigna ossessionata dalla giovinezza, ha presentato al pubblico il progetto. Attualmente in fase di riprese in alcune splendide location tra cattedrali e monasteri in Spagna, il nuovo Tangled farà il suo esordio al cinema il 31 marzo 2028. E proprio dalla Spagna, in un simpatico videomessaggio di scuse per l'assenza a causa delle riprese in corso, hanno salutato la platea i due giovanissimi interpreti scelti per il ruolo di Rapunzel e Flynn Rider: Teagan Croft (Titans) e Milo Manheim (Zombies). Il film, diretto da Michael Gracey (già acclamato per la magia visiva di The Greatest Showman) e prodotto da Kristin Burr, si preannuncia come uno dei tasselli più sontuosi della filone live-action, supportato anche da innesti importanti nel cast, come l'arrivo di Diego Luna in un ruolo del tutto nuovo.

La maturità di Percy Jackson: La maledizione del Titano alza la posta per la Stagione 3

Il percorso di crescita di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo continua a confermarsi uno dei successi seriali più solidi e fedeli nel panorama fantasy di Disney+. Sul palco del D23, un entusiasta Walker Scobell ha presentato ufficialmente la terza stagione, che adatterà uno dei capitoli più amati e cupi della saga letteraria di Rick Riordan: La maledizione del Titano. Con un'uscita fissata per il 20 novembre 2026 su Disney+, la serie si appresta a compiere un deciso salto di qualità in termini di atmosfera, con la narrazione che si fa più complessa e le minacce decisamente più letali.

A sottolineare il peso politico e familiare dello scontro imminente tra dei e Titani è stato il completamento del Consiglio Olimpico al 600° piano dell'Empire State Building. Scobell ha infatti accolto sul palco due prestigiose novità di casting che andranno ad arricchire il pantheon divino: Andra Day nel ruolo di Atena, dea della saggezza, e la leggendaria Ming-Na Wen nei panni di Era, regina dell'Olimpo. Tra dinamiche familiari esplosive, il debutto delle Cacciatrici di Artemide, l'arrivo di nuovi semidei e la disperata missione per trarre in salvo Annabeth, Percy dovrà affrontare la sua prova più dura per impedire che la guerra con le forze di Crono travolga definitivamente il mondo mortale.

La grande rinascita del Marvel Cinematic Universe?

Tra il ritorno delle icone che hanno fatto la storia del franchise, trilogie seriali giunte al loro climax e l'attesissima era dei Mutanti, Kevin Feige ha calato al D23 una serie di assi capaci di ridefinire completamente il futuro dell'MCU.

VisionQuest: la fine della trilogia tra crisi esistenziali e il ritorno di Ultron

Ad aprire il panel di Marvel Studios è stata la divisione televisiva, pronta a chiudere il cerchio di un percorso narrativo iniziato nel 2021. VisionQuest, in arrivo su Disney+ il 14 ottobre 2026 sotto la guida dello showrunner Terry Matalas - rappresenta infatti il capitolo finale della trilogia seriale inaugurata da WandaVision e proseguita con Agatha All Along. Sul palco della Honda Center, un brillante Paul Bettany ha scherzato sulle sue "numerose morti" nell'MCU, prima di addentrarsi nella natura più intima dello show: ritiratosi in isolamento dopo essere stato riprogrammato, Visione si trova a porsi domande filosofiche sulla propria umanità e sul proprio scopo, interagendo con le AI della sua memoria (da F.R.I.D.A.Y. a J.A.R.V.I.S.).

A sconvolgere la sua ricerca interiore sarà l'entrata in scena di Thomas Shepard (giovane legato alla reincarnazione di suo figlio) e il ritorno di una minaccia del passato: James Spader, salito a sorpresa sul palco insieme a Bettany per confermare la sua presenza nei panni di Ultron. Non più solo una voce digitale, ma una presenza tangibile pronto a mettere a ferro e fuoco la fuga di Visione.

Avengers: Doomsday: tre universi a scontro diretto e il ritorno dei Giganti

Se c'era un momento capace di far tremare le fondamenta del D23, era la presentazione di Avengers: Doomsday, fissato nelle sale per il 18 dicembre 2026. Diretto dai Fratelli Russo, il film rappresenta l'evento crossover definitivo: per la prima volta in assoluto sullo stesso schermo vedremo interagire gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men originali. A stemperare la tensione prima dell'ingresso del cast è stato un esilarante contributo video firmato da Hugh Jackman, che dai set britannici ha scherzosamente chiesto a Kevin Feige se ci fosse ancora posto per lui per "arrotondare il cast".

L'apoteosi si è toccata con l'ingresso sul palco dei tre protagonisti assoluti: Hayley Atwell (Peggy Carter), Chris Evans, acclamato da un boato sordo per il suo grande ritorno nei panni di Steve Rogers, e Robert Downey Jr.. Non più l'eroe che ha dato vita all'MCU, ma il volto del villain definitivo: il Dottor Victor von Doom. Tra battute sulla felicità spezzata di Capitan America e la minaccia incombente di un Multiverso al collasso, Feige ha regalato al pubblico in sala un nuovo trailer da brividi, di gran lunga migliore di quello rilasciato di recente.

X-Men: la nuova era dei Mutanti guidata da Sadie Sink e Adam Driver

A completare il trittico delle meraviglie targato Marvel è stato l'annuncio ufficiale del reboot dedicato agli X-Men, il cui debutto al cinema è stato fissato per il 5 maggio 2028. La presentazione, guidata dal regista Jake Schreier (Thunderbolts*), ha messo al centro la nuova generazione di mutanti partendo da Sadie Sink, che dopo l'esordio come Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day ha introdotto sul palco la nuova scuola di Xavier.

Un cast fresco e di enorme talento che vedrà Kit Connor nei panni di Ciclope, Christopher Abbott come Professor X, Samara Weaving nella veste di Emma Frost, Inde Navarrette come Rogue e Maya Boyd nel ruolo di Tempesta. A chiudere l'evento con una scossa elettrica è stato un messaggio video inviato direttamente dai Pinewood Studios da Adam Driver: l'attore ha rivelato che non vestirà i panni di Magneto come molti speculavano, bensì quelli del nefasto Dottor Nathaniel Milbury, meglio noto come Sinistro (Mister Sinister).

La Galassia Lontana Lontana guarda al futuro: il nuovo corso di Star Wars al D23

Ahsoka 2: il ritorno di Anakin e la minaccia di Thrawn nella seconda stagione

Accolto dal boato del pubblico dell'Honda Center, Dave Filoni ha dato il via al blocco Lucasfilm affiancato da Rosario Dawson, Hayden Christensen ed Eman Esfandi per presentare la seconda attesissima stagione di Ahsoka, confermata in arrivo su Disney+ il 20 gennaio 2027. Un ritorno che alza notevolmente la posta in gioco: dopo la caduta dell'Impero, la galassia si trova ad affrontare la spaventosa avanzata del Grand'Ammiraglio Thrawn, mentre i resti dell'Alleanza Ribelle cercano di difendere la fragile Nuova Repubblica.

Sul palco, Hayden Christensen ha regalato ai fan un assaggio dell'evoluzione del suo Anakin Skywalker che, sotto forma di Fantasma della Forza o attraverso le visioni, continuerà ad affiancare e mettere alla prova la sua ex Padawan: "In questa stagione Anakin spinge Ahsoka ad affrontare la domanda più importante della sua vita: sei o non sei un Jedi?". Intanto Ezra Bridger (Eman Esfandi), finalmente tornato a casa e ricongiunto con la sua famiglia di ribelli (Hera, Sabine, Zeb e Chopper), si unirà alla prima linea di battaglia. Il primo teaser mostrato in sala ha confermato un tono ancora più cupo, epico e viscerale.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling guidato da Shawn Levy per i 50 anni della saga

La vera bomba cinematografica della serata è arrivata con la presentazione di Star Wars: Starfighter, il nuovo film sul grande schermo diretto da Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) in arrivo nelle sale il 28 maggio 2027. Una data tutt'altro che casuale: il film uscirà nello stesso identico weekend in cui, esattamente 50 anni prima (nel maggio 1977), Guerre Stellaridi George Lucas cambiò per sempre la storia del cinema. Per l'occasione, Filoni ha anche annunciato che il film originale del '77 tornerà nei cinema in versione restaurata nel corso del 2027 per celebrare il mezzo secolo della saga.

Il protagonista di Starfighter sarà Ryan Gosling, salito sul palco indossando una giacca di pelle d'epoca del Mickey Mouse Club (con tanto di filmato d'archivio proiettato sui megaschermi a ricordarne i primi passi nella famiglia Disney) prima di ricevere da Levy la giacca ufficiale del suo personaggio. Gosling interpreterà Cade Oron, un cinico fuorilegge cresciuto nei bassifondi della galassia, il cui destino si intreccerà con la navicella da caccia più veloce mai costruita. Il film esplorerà un'era temporale del tutto inedita per la saga sul grande schermo, supportato da un cast stellare che comprende Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre e l'esordiente Flynn Gray.

Nel cuore della magia: l'arte di Walt Disney Animation tra grandi saghe e nuove scommesse

Dalle vette innevate di Arendelle ai quartieri inesplorati di Zootropolis, fino a regni incantati del tutto inediti: al D23 i Walt Disney Animation Studios hanno dimostrato come far convivere l'epicità dei franchise da record con la voglia di sperimentare storie originali capaci di far sognare intere generazioni.

Streghe, gatti a tre occhi e Jodie Foster: Disney svela la magia di Hexed

I Walt Disney Animation Studios continuano a scommettere su storie originali capaci di rinfrescare l'immaginario classico della magia. L'appuntamento più vicino in calendario è fissato per il 25 novembre 2026 con Disney's Hexed, una fiaba di formazione dinamica e stravagante. Presentata al D23 dal Chief Creative Officer Jared Bush e dalla protagonista Hailee Steinfeld (che presta la voce alla giovane Billie Doe), la pellicola ci trascina nel mondo delle streghe, stravolgendo i canoni tradizionali del genere.

La storia segue Billie, un'adolescente impulsiva che scopre improvvisamente di possedere incredibili e incontrollabili poteri magici. L'esplosione delle sue abilità la catapulta direttamente a Hexe, un vasto e pericoloso regno magico nascosto ai più. Ad affiancarla in questo viaggio alla scoperta di sé sarà una stramba alleanza: la sua prudente madre Alice (doppiata da Rashida Jones) e Beef Roger Crummchuk, uno stravagante e recondito gatto magico dotato di tre occhi, doppiato da un irresistibile Walton Goggins salito sul palco per mostrare in anteprima il design del suo personaggio. Ma il momento culminante della presentazione è stato l'annuncio dell'antagonista principale: a vestire i panni della malvagia Regina Celeste, disposta a tutto pur di mantenere il potere su Hexe, sarà la due volte premio Oscar Jodie Foster. Un ritorno storico per l'attrice in casa Disney dopo i classici della sua infanzia (come Tutto accaduto un venerdì), che segna anche il suo primo ruolo in assoluto come doppiatrice in un film d'animazione.

Zootropolis non si ferma più: annunciato ufficialmente Zootropolis 3!

Se c'era una certezza al D23, era che la metropoli animale più famosa del cinema d'animazione moderno fosse destinata a espandersi ancora. Ma la sorpresa è arrivata con modi e tempi capaci di spiazzare l'intera Honda Center. A fare gli onori di casa per l'intero Disney Entertainment Showcase sono stati infatti Ginnifer Goodwin (l'inconfondibile voce della coniglietta Judy Hopps) e il premio Oscar Ke Huy Quan (che presta la voce al serpente Gary De'Snake). I due hanno accolto sul palco Jared Bush, Chief Creative Officer di Walt Disney Animation Studios e mente dietro i primi due capitoli. Dopo aver ricordato i suoi quasi quindici anni all'interno dello studio e l'impatto straordinario del franchise, Bush ha regalato alla platea una sequenza promozionale inedita e realizzata ad hoc per il D23. Nel breve e divertentissimo sketch, Judy Hopps e Gary si trovano alle prese con un'improbabile indagine su un "coniglio che strangola i vicini", prima di lanciare la vera bomba della serata: Zootropolis 3 è ufficialmente in fase di sviluppo.

Oltre a confermare il ritorno del cast vocale originale, Jared Bush ha stuzzicato i fan accennando alla nuova direzione narrativa del terzo capitolo. Se finora la saga si è concentrata quasi esclusivamente sul mondo dei mammiferi, Zootropolis 3 spingerà i confini del world-building ancora più in alto, introducendo finalmente la comunità dei volatili e degli uccelli. Un'espansione visiva e concettuale che promette di spalancare le porte a nuove dinamiche sociali, battute fulminanti e, naturalmente, a quella grande dose di cuore e satira che ha reso la saga un fenomeno globale da record.

Matrimoni reali, canzoni inedite e nuove minacce: Frozen 3 infiamma il D23

A chiudere la serata in grande stile, regalando una scarica di pura elettricità ai fan presenti all'Honda Center, ci ha pensato il franchise animato di maggior successo della storia recente della Disney: Frozen 3. Diretto da Jennifer Lee e Trent Correy, il film farà il suo esordio nelle sale il 24 novembre 2027. Per celebrare l'annuncio, il cast vocale originale è salito sul palco per una performance musicale dal vivo sulle note dei nuovi brani composti dai pluripremiati Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Kristen Bell (Anna) e Idina Menzel (Elsa) si sono esibite in una versione riarrangiata dell'iconico tema Cuore di Ghiaccio (Frozen Heart), seguite da Josh Gad (Olaf), che ha strappato risate ed applausi interpretando una divertentissima canzone d'amore intitolata Ooooh, Samantha, dedicata alla sua prima cotta.

Al di là dello spettacolo sul palco, la presentazione ha offerto dettagli succosi sull'evoluzione della trama. Frozen 3 vedrà Anna e Kristoff finalmente pronti a coronare il loro sogno d'amore con l'attesissimo matrimonio reale. Quella che per la nuova Regina di Arendelle doveva essere una luna di miele si trasformerà però nella loro avventura più grande, complessa e pericolosa di sempre. Il primo footage d'animazione mostrato in anteprima ha svelato la presenza di un'oscura e misteriosa nuova antagonista, la cui potenza e i cui poteri magici sembrano in grado di rivaleggiare direttamente con quelli di Elsa. Una sfida epica che spingerà le due sorelle, Kristoff, Olaf e Sven oltre i confini conosciuti di Arendelle.