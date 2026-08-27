Avengers: Endgame Extra, se la nuova teoria su Doomsday fosse confermata renderebbe necessaria la visione

A pochi mesi dall'uscita di Avengers: Doomsday, il mistero che circonda Doctor Doom continua ad alimentare teorie. Il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del villain rende inevitabile una domanda: perché Victor Von Doom avrà proprio il volto di Tony Stark?

Una nuova ipotesi nata online prova a cercare la risposta molto indietro nella storia del MCU, arrivando fino ad Avengers: Endgame. E il tempismo potrebbe non essere casuale, visto che il film del 2019 sta per tornare nelle sale in una versione Extra collegata proprio a Doomsday.

Avengers: Doomsday potrebbe nascere dallo schiocco di Tony Stark in Endgame?

Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark in Avengers: Endgame

La teoria, pubblicata su Reddit dall'utente LethalGrey, parte dall'ultimo gesto di Iron Man. Nel finale di Avengers: Endgame, Tony Stark usa le Gemme dell'Infinito per eliminare Thanos e il suo esercito, pagando la vittoria con la propria vita. Ma se quella richiesta alle Gemme fosse stata più complessa di quanto mostrato?

L'utente mette in dubbio che Tony si sia limitato a desiderare la scomparsa delle forze nemiche: "Faccio fatica a credere che, quando Iron Man ha schioccato le dita, abbia semplicemente voluto eliminare tutte le forze di Thanos. Penso che avrebbe certamente cercato di creare un modo per non morire, oppure un sistema per proteggere la Terra nel caso della sua morte. Stiamo parlando di un genio con in mano un oggetto capace di fare qualsiasi cosa".

L'idea che Stark abbia cercato semplicemente di salvarsi non coincide del tutto con quanto raccontato dal film. Tony comprende infatti il prezzo della propria scelta e sembra accettarlo. C'è però un'altra possibilità coerente con la sua storia: proteggere il pianeta anche dopo la propria morte.

Da Avengers: Age of Ultron in poi la paura di una nuova minaccia proveniente dallo spazio è stata una delle principali ossessioni del personaggio interpretato da Robert Downey Jr.. Ed è proprio il tentativo di costruire una difesa definitiva ad aver già prodotto conseguenze disastrose. Se il suo ultimo desiderio avesse provocato un effetto imprevisto nel Multiverso, la comparsa di un Doom con il suo stesso volto potrebbe diventare l'ultimo, gigantesco contraccolpo delle scelte di Tony Stark.

Avengers: Endgame Extra potrebbe anticipare il legame con Doctor Doom

Avengers: Doomsday

A rendere la teoria più intrigante c'è Avengers Endgame: Extra, il ritorno del blockbuster Marvel nelle sale statunitensi fissato per il 25 settembre 2026. Marvel ha annunciato che la nuova distribuzione includerà anche un'anteprima esclusiva di Avengers: Doomsday, dettaglio che stabilisce già un ponte ufficiale tra i due film.

Secondo le informazioni circolate finora, inoltre, la durata di Endgame Extra sarebbe superiore di circa quattro minuti rispetto a quella originale. Non è ancora chiaro quale materiale sia stato aggiunto né se si tratti semplicemente dell'anteprima annunciata da Marvel o di contenuti inseriti direttamente nel film.

Quattro minuti, in ogni caso, sarebbero più che sufficienti per suggerire una conseguenza finora nascosta dello schiocco di Iron Man. Una breve scena ambientata dopo la battaglia contro Thanos potrebbe cambiare la prospettiva sull'epilogo di Tony e preparare il terreno per l'arrivo di Doom.

Per ora si tratta esclusivamente di una teoria dei fan, senza conferme da parte dei Marvel Studios. La risposta arriverà con ogni probabilità soltanto quando il nuovo materiale di Endgame Extra sarà finalmente mostrato. E con Avengers: Doomsday atteso nei cinema il 16 dicembre 2026, il vecchio finale della Saga dell'Infinito potrebbe nascondere ancora qualche sorpresa.