Air: dove hai già visto i membri del cast del nuovo film di Ben Affleck e Matt Damon

Una delle pellicole uscite di recente che sta ottenendo un incredibile successo, oltre al plauso della critica, è sicuramente Air - La storia del grande salto, il nuovo film diretto da Ben Affleck che racconta la storia di come la Nike sia riuscita a unire le forze con l'allora semisconosciuto Michael Jordan per dare vita alle Air Jordan, la famosa linea di calzature sportive che prende il nome dal leggendario giocatore di basket statunitense.

Air - La storia del grande salto: una scena del film

La pellicola, con un cast corale che comprende Matt Damon, lo stesso Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker, Viola Davis e molte altre star hollywoodiane, sembra aver conquistato sia il pubblico che la critica, con Valerie Complex di Deadline che scrive di aver apprezzato nello specifico proprio le prove attoriali di tutto il cast, tra i quali emerge Affleck, il cui "talento supera le aspettative", aggiungendo che "è cresciuto come attore e regista, ma raggiunge le vette più alte quando fa entrambe le cose contemporaneamente". Scopriamo dove potreste aver visto tutti i membri del cast di Air - La storia del grande salto, delle stelle più famose agli attori secondari.

Matt Damon (Sonny Vaccaro)

Il primo attore della lista è il protagonista, Matt Damon, che nella pellicola interpreta Sonny Vaccaro. La stella di Damon brilla ormai da molti anni e sono moltissime le pellicole che con il passare del tempo lo hanno trasformato in una vera star hollywoodiana. Uno dei suoi primi ruoli da protagonista è stato quello di Will Hunting - Genio ribelle, al fianco di Robin Williams e Affleck, con il quale aveva scritto anche la sceneggiatura. La pellicola ha conquistato il cuore di milioni di persone e, nel 1998, è valsa ai due amici di lunga data il Golden Globe per la migliore sceneggiatura e l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale.

Air - La storia del grande salto: una scena del film

Oltre ad essere stato il protagonista di film commercialmente e criticamente di successo come quelli della saga di Jason Bourne, sono molteplici i progetti che rendono Matt un vero e proprio gigante di Hollywood e che meritano una menzione speciale: da Invictus - L'invincibile e Sopravvissuto - The Martian, fino a Dogma, Salvate il soldato Ryan, Syriana, The Good Shepherd, The Departed e The Informant.

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera Damon ha lavorato con i principali registi del cinema moderno: Martin Scorsese, Clint Eastwood, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Ridley Scott, Christopher Nolan, Gus Van Sant, Robert Redford, i fratelli Coen, Steven Soderbergh e Cameron Crowe, riuscendo a passare con disinvoltura dalla commedia d'azione, come nel caso della trilogia di Ocean's Eleven, all'azione estrema di Jason Bourne, fino a film biografici per la televisione, come Dietro i candelabri di Steven Soderbergh in cui recita al fianco di Michael Douglas.

Ben Affleck (Phil Knight)

Air - La storia del grande salto: una scena del film

La prossima star della lista è anche il regista del film, Ben Affleck, che in Air interpreta Rich Knight. Il marito di Jennifer Lopez, dopo essere salito alla ribalta grazie al precedentemente citato Will Hunting - Genio ribelle, si è spesso distinto per il suo eclettismo artistico (è attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico) che gli è valso un Oscar alla migliore sceneggiatura originale nel 1998, una Coppa Volpi nel 2006 e un Oscar al miglior film nel 2013.

La star è principalmente conosciuta per i suoi ruoli in pellicole come Pearl Harbor e Argo, del quale è stato anche regista e produttore, oltre che per essere l'interprete di Bruce Wayne/Batman all'interno del DC Extended Universe. Affleck ha recitato anche in Armageddon, L'amore bugiardo - Gone Girl, The Town, Hollywoodland, The Accountant, State of Play, The Tender Bar e molti altri film di successo.

Jason Bateman (Rob Strasser)

Jason Bateman in una scena di The Kingdom

Jason Bateman è l'interprete di Rob Strasser in Air: l'attore ha carriera molto prolifica sia in ambito televisivo che cinematografico, dal successo di Arrested Development - Ti presento i miei, Voglia di vincere 2 e Hancock fino ai consensi del pubblico e della critica ottenuti grazie alla sua performance in Ozark, la serie Netflix in cui ha interpretato il ruolo principale al fianco di Laura Linney.

Nel 2006 ha preso parte al cast del film di Joe Carnahan intitolato Smokin' Aces, mentre l'anno seguente a quello di The Kingdom di Peter Berg. In seguito ha recitato in Juno di Jason Reitman per poi esordire alla regia cinematografica con il lungometraggio Bad Words, presentato al Toronto International Film Festival.

Chris Messina (David Falk)

Chris Messina interpreta David Falk nel film diretto da Affleck: molte persone probabilmente conoscono Chris per la sitcom intitolata The Mindy Project anche se l'attore ha fatto parte del cast di molti altri programmi televisivi famosi come la serie HBO Six Feet Under, Damages, The Newsroom, The Sinner e Gaslit. Messina ha anche recitato in Sharp Objects, la miniserie televisiva del 2018, creata da Marti Noxon e diretta da Jean-Marc Vallée, ispirata al romanzo Sulla pelle di Gillian Flynn.

28 Hotel Rooms: Chris Messina in una scena

Per quanto concerne il cinema, invece, Messina ha recitato in pellicole del calibro di Vicky Cristina Barcelona (2008) di Woody Allen, Un amore di testimone (2008) di Paul Weiland e Julie & Julia (2009) di Nora Ephron. Nel 2020 ha interpretato il villain Victor Zsasz nel film del DC Extended Universe Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan.

Marlon Wayans (George Raveling)

Marlon Wayans e Jared Leto in una scena di Requiem for a Dream

Ed ecco che arriva il momento di parlare di Marlon Wayans, celeberrimo e amatissimo attore comico che in Air interpreta il ruolo di George Raveling. Sebbene abbia già recitato in un ruolo drammatico in passato, lasciando un ricordo indelebile nella memoria di molti di noi grazie alla sua incredibile performance in Requiem for a Dream al fianco di Jared Leto e Jennifer Connelly, Wayans è principalmente conosciuto per le sue commedie esilaranti.

In Italia ha ottenuto una certa popolarità grazie ai film Scary Movie e Scary Movie 2 e al suo ruolo in Ladykillers al fianco di Tom Hanks. L'attore è anche stato il protagonista del popolare programma televisivo The Wayans Bros. insieme a Shawn Wayans, oltre ad aver avuto una sua sitcom di breve durata sulla NBC, intitolata semplicemente Marlon.

Chris Tucker (Howard White)

Jackie Chan e Chris Tucker in una scena del film Rush Hour - Missione Parigi

Chris Tucker è un famoso attore, comico e cabarettista statunitense che in Air - La storia del grande salto interpreta Howard White: la star, principalmente conosciuta per il ruolo di James Carter nella trilogia Rush Hour, ha anche ottenuto un ruolo di spicco nel film Ci vediamo venerdì (1995), dove è coprotagonista insieme ad Ice Cube, per poi prendere parte al cast di importanti pellicole come Traffico di diamanti (1997) con Charlie Sheen e Il quinto elemento (1997) con Bruce Willis. Come accennato in precedenza, la fama a livello mondiale arriva però con il poliziesco Rush Hour (1998), dove recita al fianco di Jackie Chan nel ruolo di una coppia di poliziotti completamente diversi tra loro. Il film ha avuto ben due sequel: Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2 (2001) e Rush Hour - Missione Parigi (2007).

Viola Davis (Deloris Jordan)

Viola Davis in una scena del film Mangia, prega, ama

L'ultima attrice della lista, anche se non certo per importanza, è la straordinaria Viola Davis, l'attrice premio Oscar che in Air interpreta Deloris Jordan, la madre di Michael Jordan. Secondo quanto rivelato da Affleck, sarebbe stato lo stesso Jordan a chiedergli di ingaggiare la Davis per il ruolo di sua madre.

L'attrice è una figura di spicco nel mondo della recitazione e ha incantato i fan con le sue performance in svariati film nel corso della sua carriera: dopo la popolarità ottenuta grazie al pluripremiato film Il dubbio, che le è valso la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista, la Davis ha recitato in The Help per poi ricevere ampi consensi da parte di critica e pubblico per la sua magistrale interpretazione di Rose Lee Maxson in Barriere di Denzel Washington. Grazie a questa pellicola la star si è aggiudicata il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award, il Critics' Choice Awards, il BAFTA e il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Di recente, oltre all'amato The Woman King, è stata anche la protagonista del popolare dramma televisivo How to Get Away with Murder e ha interpretato Michelle Obama in The First Lady.