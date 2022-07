Ben Affleck e Jennifer Lopez: 10 film in cui innamorarsi di loro

Jennifer Lopez a letto con Ben Affleck in Amore Estremo - Tough Love (2003)

Coronando il loro sogno e quello dei fan in giro per il mondo, la coppia tra le più amate e seguite di Hollywood, Jennifer Lopez e Ben Affleck, detti Bennifer, sono finalmente convolati a giuste nozze, in gran segreto, a Las Vegas, lo scorso 16 luglio. Conosciutisi sul set di Amore estremo - Tough Love nel 2002, i due che hanno recitato brevemente insieme anche in Jersey Girl del 2004, hanno in quegli anni fatto letteralmente impazzire il pubblico che sognava il loro matrimonio, annunciato in pompa magna. Solo 4 giorni prima della cerimonia, però, nel 2004, i Bennifer comunicano la rottura di comune accordo. Vent'anni dopo, tre figli lui e due lei, superati i matrimoni falliti e le dipendenze, JLo e Ben si sono ritrovati ed hanno coronato il loro amore.

Jennifer Lopez con Ben Affleck in Amore Estremo - Tough Love (2003)

Oltre al sogno che diventa realtà, come possono i cinefili fan della coppia, festeggiare questo avvenimento? Rinfrescando la memoria sulla loro carriera cine-romantica attraverso 10 film che ci hanno fatto e faranno innamorare di loro definitivamente o nuovamente.

1. Armageddon, 1998

Ben Affleck e Liv Tyler in Armageddon (1998)

Per sognare, non si può che iniziare da Ben Affleck, per ordine di uscita e dalla quintessenza dell'amore romantico sul grande schermo, quello che perdura nelle apocalissi e in questo caso, passa per la dura prova dell'asteroide che sta per colpire la Terra. Quasi non ci sarebbe bisogno di parole per spiegare ciò che tutti proviamo nell'assistere a due scene in particolare, che insieme al "Vinciamo noi, Grace" di papà Bruce Willis, rendono questo film memorabile.

Sull'indimenticabile colonna sonora degli Aerosmith "I Don't Wanna Miss a Thing", distesi in un prato al tramonto, AJ (Ben Affleck) e Grace (Liv Tyler) giocano con un crackers a forma di animali sul corpo di lei, riflettendo sul perché il mondo sia degno di essere salvato. Ancora, prima di imbarcarsi sulle navicelle spaziali anti-meteorite, AJ, baciandole la schiena, chiede a Grace di sposarlo. State già piangendo? Inutile ricordare che Armageddon è stato il maggiore incasso dell'anno 1998.

2. Out of sight, 1998

Out of Sight: Jennifer Lopez in una scena

Con questo thriller/noir/commedia diretta, magistralmente aggiungeremmo, da Steven Soderbergh e montata ad arte dalla premio Oscar per Lawrence D'Arabia, Anne V. Coats, Jennifer Lopez, nel ruolo dell'agente Karen Sisco, si guadagna il suo posto nell'immaginario romantico ed erotico di milioni di spettatori, così come la sua controparte maschile, George Clooney, nei panni del fuggitivo rapinatore di banche, Jack Foley. In Out of sight, quello che Wikipedia ha sbrigativamente definito un incontro romantico, Soderbergh raggiunge l'apice della maestria nella danza di corteggiamento tra i due. Ci si innamora definitivamente di Jennifer Lopez e ci si guadagna anche una bella lezione di cinema.

3. Piovuta dal cielo, 1999

La locandina di Piovuta dal cielo

Dopo Armageddon, si può senza dubbio affermare che non c'è Affleck più affascinante della sua versione un po' impacciata, travolta dagli avvenimenti. Lo ritroviamo così in Piovuta dal cielo, più sconvolto e coinvolto che mai, nell'incontro tra il suo personaggio, Ben, un quasi sposo in viaggio verso la location del suo matrimonio e Sarah (Sandra Bullock), un esuberante fiume in piena che lo travolgerà in un inaspettato ma necessario road movie. Non ci addentriamo nella chimica tra i due che va scoperta ma sottolineiamo l'insolito e quasi involontario striptease del nostro Ben, in un locale gay. Ci uniamo mentalmente alla folla in visibilio.

4.Pearl Harbor, 2001

La locandina di Pearl Harbor

Ancora Ben, questa volta per un colosso del cinema di azione, secondo solo al già citato Armageddon. In Pearl Harbor di Michael Bay, Affleck nel ruolo del pilota Rafe, durante la Seconda Guerra Mondiale, deve vedersela con il migliore amico di sempre, Danny ( Josh Hartnett) nel conquistare definitivamente il cuore dell'infermiera Evelyn (Kate Beckinsale) sullo sfondo, ovviamente, di bombardamenti e missioni segrete.

Alzi la mano chi non ha desiderato di essere Evelyn/Kate per trovarsi, almeno una volta, a "testare" i due. Super bastimenti di effetti speciali alla Bay a parte, gran parte del successo del film lo si deve al duello d'amore tra i due amici e al loro rapporto fraterno.

5. Prima o poi mi sposo, 2001

La locandina di The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo

Se Armageddon era il non plus ultra per quanto riguarda il binomio amore e azione, con Prima o poi mi sposo siamo alla consacrazione della commedia romantica degli anni 2000, con a capo la regina JLo nei panni dell'organizzatrice di matrimoni Mary Fiore, che si innamora di uno dei suoi "sposi". Poco importa se il film si è guadagnato una nomination ai Razzie Awards proprio per la Peggior Attrice Protagonista, questi erano gli anni in cui Jennifer Lopez rendeva oro tutto ciò che toccava. Suo il brano di punta della colonna sonora del film, Love Don't Cost a Thing. In coppia con Matthew McConaughey, anche lui nel suo periodo da Re Mida delle rom-com, JLo fa scintille e tutti sognano di sposarla.

6. Angel Eyes, 2001

Angel Eyes: una scena con Jennifer Lopez

Stesso anno d'oro per Jennifer Lopez, questa volta in un ruolo più enigmatico, sofferente e affascinante, quello della poliziotta Sharon Pogue in Occhi d'angelo, accanto a Jim Caviezel, sua disagiata controparte. Definiremmo il film una storia d'amore tra due solitudini e traumi che si incontrano e anche qui, nulla può l'ennesima nomination ai Razzie ( lo stesso anno in cui Affleck , guarda il destino, la riceve per Pearl Harbour) perché JLo attrae ed è indimenticabile nel suo lento con Caviezel in un locale Jazz e nel suo bagno sensuale in una cascata con tanto di tuffo da un promontorio.

7. Un amore a 5 stelle, 2002

Un amore a 5 stelle: una scena con Jennifer Lopez

Una Cenerentola moderna, la cameriera di hotel di Un Amore a 5 stelle interpretata da Jennifer Lopez. Il principe di Manhattan in questo film è un affascinante Ralph Fiennes e il soggetto della pellicola è già un successo perché scritto da un signor regista e sceneggiatore, John Hughes. A suggellare il tutto, la musica di un candidato all'Oscar come Alan Silvestri e il sogno è servito. Jennifer Lopez, eroina del riscatto d'amore, conquista tutti.

8. Daredevil, 2003

Jennifer Garner e Ben Affleck durante un ballo in una scena del film Daredevil

Erano gli anni in cui l'universo DC era ancora tutto da sviluppare e prima ancora di diventare Batman, nel 2016, Ben Affleck si avvicinava al mondo supereroistico interpretando Daredevil, il cieco supereroe dei fumetti Marvel, mascherato da, appunto, diavolo rosso.

Anche in versione sovrumana, Ben Affleck conquista il suo seguito e soprattutto, piccola nota gossip, torna a lavorare, dopo Pearl Harbor, con Jennifer Gardner, colei che poi diventerà sua moglie, nel 2005, dopo la rottura dell'attore, con la nostra JLo nel 2004.

9. La verità è che non gli piaci abbastanza, 2008

Ben Affleck e Jennifer Aniston in una scena del film La verità è che non gli piaci abbastanza

Dopo anni in cui non sfiora la commedia romantica, con questo film corale, tratto dal romanzo degli sceneggiatori di Sex and the City, Greg Behrendt e Liz Tuccillo, Ben Affleck si riprende l'attenzione sentimentale che meritava e per cui ci era mancato tantissimo.

In La verità è che non gli piaci abbastanza, nel ruolo di Neil, compagno di Beth (Jennifer Aniston), allergico al matrimonio ma amorevole e rispettoso partner, batte come personaggio e come appeal, anche il collega Bradley Cooper, qui marito fedifrago e bugiardo impenitente.

10.Marry me, 2022

Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez e Owen Wilson in una scena del film

Chiudiamo la carrellata di film a tema Bennifer con il ritorno da imperatrice romantica di Jennifer Lopez quest'anno con Marry Me, accanto a Owen Wilson. Dopo una lista di trascurabili pseudo rom-com e l'invece fortunatissimo e apprezzatissimo Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers) per la regia di Lorene Scalfaria dove Lopez mostra la saggezza interpretativa e performativa dei suoi 50 anni, arriva il regalo inaspettato e forse quasi chiaroveggente di Marry Me.

Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez durante una scena del film

Diretta da Kat Coiro, interpreta una star della musica che sposa per caso in diretta mondiale, per ripicca del fidanzato famoso e traditore, lo spettatore e timido insegnante di matematica Charlie Gilbert ( Wilson). Il desiderio del pubblico? essere per un secondo nella vita, Gilbert/Wilson o Ben Affleck, si intende.