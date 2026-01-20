I migliori film e serie tv ambientati a scuola: da L’attimo fuggente a La preside

Dalle fiction italiane ai grandi classici del cinema e della serialità, la scuola è uno dei luoghi più rappresentati sullo schermo. Ecco una guida (ridotta) per districarci tra i titoli di ieri e di oggi ambientati tra i banchi.

La scuola è uno dei luoghi più potenti perché concentra in pochi metri quadrati tutto ciò che definisce l'età della formazione: conflitti, desideri, errori, sogni e fallimenti. Dei ragazzi, ma anche degli adulti. Non è un caso che cinema e serie tv non possano farne a meno e continuino a tornarci, oggi come ieri. Ecco 50 titoli imprescindibili per avere nostalgia (o forse no!) dell'ambiente scolastico.

Film e serie ambientati a scuola: professori indimenticabili

L'attimo fuggente

La figura dell'insegnante è spesso il vero motore della storia. È attraverso il suo sguardo o le sue scelte che diventa esperienza trasformativa.

1. L'attimo fuggente (1989)

Robin Williams trasforma l'insegnamento in un atto di ribellione spingendo i suoi studenti a guardare il mondo da una nuova prospettiva. L'attimo fuggente è un manifesto.

Robin Williams in una scena del film L'attimo fuggente

2. School of Rock (2003)

Un musicista allo sbando finisce in cattedra e fa scoprire il rock a una classe di ragazzini. School of Rock ci ha fatto innamorare di Jack Black per la prima volta.

3. Freedom writers (2007)

In Freedom Writers una prof Hilary Swank usa la scrittura per aiutare studenti problematici a raccontare se stessi e cambiare strada.

4. Pensieri pericolosi (1995)

Pensieri pericolosi, ovvero il film che ha lanciato Gangsta's Paradise come colonna sonora di una generazione.

5. Half Nelson (2006)

Un professore idealista e irrisolto (Ryan Gosling) nasconde una profonda fragilità personale.

6. Detachment - Il distacco (2011)

Detachment - Il distacco è uno sguardo cupo e lucidissimo su una scuola svuotata di relazioni, dove l'insegnamento è spesso un atto solitario.

Detachment: nuovo poster

7. Monsieur Lazhar (2011)

Con delicatezza Monsieur Lazhar racconta il potere terapeutico della scuola quando diventa spazio di ascolto.

8. Un Professore (2021-in corso)

La serie Rai usa la filosofia come chiave per parlare di fragilità, errori e seconde possibilità.

9. Caro maestro (1996-1997)

Marco Columbro e la quotidianità degli anni '90 in una scuola elementare. Caro maestro è un tuffo in un'epoca che non c'è più.

10. L'onda (2008)

Una lezione provocatoria, pensata per spiegare ai ragazzi i meccanismi dell'autoritarismo, si trasforma in L'onda in un esperimento sociale che sfugge di mano.

Coming of age: la scuola come luogo di crescita

Breakfast Club

È tra i banchi che il racconto dell'adolescenza trova il suo spazio naturale. La scuola diventa il luogo in cui identità, desideri e paure prendono forma.

11. Breakfast Club (1985)

Breakfast Club smonta con intelligenza le etichette e mostra quanto l'adolescenza sia fatta soprattutto di solitudini condivise.

12. Easy Girl (2010)

Easy Girl - che ha lanciato Emma Stone - usa l'ironia per raccontare come il giudizio altrui possa definire (e distorcere) la realtà.

13. Napoleon Dynamite (2004)

Un outsider totale attraversa il liceo senza adattarsi mai davvero, trasformando l'imbarazzo e l'isolamento in una forma di resistenza.

14. Juno (2007)

Una gravidanza inattesa costringe una ragazza (Juno) a confrontarsi con il corpo, le scelte e lo sguardo degli altri.

15. Lady Bird (2018)

L'ultimo anno di liceo è raccontato in Lady Bird come un continuo strappo: dalla famiglia, dalla città, dall'idea che crescere sia indolore.

Lady Bird: una foto della protagonista Saoirse Ronan

16. Noi siamo infinito (2012)

In Noi siamo infinito un ragazzo introverso trova nella scuola e negli amici un luogo di passaggio, fragile ma necessario.

17. Dawson's Creek (1998-2003)

In Dawson's Creek l'adolescenza viene raccontata attraverso dialoghi infiniti e dubbi esistenziali.

18. The O.C. (2003-2007)

L'ingresso di un outsider in una scuola d'élite mette a nudo le fratture sociali dietro l'apparente benessere a The O.C..

Benjamin McKenzie e Mischa Barton in una scena di The O.C.

19. Beverly Hills 90210 (1990-2000)

Team Kelly o team Brenda? La risposta ha definito un'intera generazione.

20. Skam Italia (2018-2024)

Skam Italia è semplicemente una delle serie che meglio ha saputo raccontare linguaggi, emozioni e fragilità dei ragazzi contemporanei.

21. Non ho mai... (2020-2023)

L'adolescenza in Non ho mai... viene filtrata dalla commedia ma senza rinunciare a parlare di lutto, identità e pressione sociale.

22. Heartstopper (2022-in corso)

Una storia d'amore che sceglie la gentilezza come atto politico, la scuola come spazio di scoperta e accettazione.

Heartstopper: una scena della serie

23. Notte prima degli esami (2006)

Notte prima degli esami è ansia, amicizie, primi amori...ma soprattutto ansia. Per la maturità e per la vita.

24. Come te nessuno mai (1999)

Come te nessuno mai, ovvero amori e inquietudini adolescenziali in quel 1999 a cavallo tra i due millenni.

25. Euphoria (2019-in corso)

Euphoria è un ritratto crudo e visivamente potente degli adolescenti di oggi. Ha lanciato Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney.

26. My So-Called Life (1994-1995)

L'adolescenza in My So-Called Life viene raccontata senza filtri, con uno sguardo intimo e disarmante.

27. Freaks and Geeks (1999-2000)

Outsider e disillusione convivono tra i banchi di scuola di Freaks and Geeks, in uno dei ritratti più sinceri dell'età più difficile. Ha lanciato James Franco, Seth Rogen, Linda Cardellini, Jason Siegel.

28. Sex Education (2019-2023)

Tra corridoi e aule, la serie affronta sesso, identità e crescita emotiva con ironia e disarmante sincerità.

La scuola come riflesso del Paese

Io speriamo che me la cavo

Quando il racconto scolastico si fa più esplicitamente sociale, le aule diventano la cartina di tornasole del Paese che le circonda.

29. La scuola (1995)

La scuola racconta le contraddizioni del sistema scolastico italiano, con insegnanti disillusi e studenti spaesati.

30. Io speriamo che me la cavo (1992)

In Io speriamo che me la cavo Paolo Villaggio affronta una realtà scolastica difficile a Napoli con ironia e umanità.

31. La preside (2026)

Qui la figura del dirigente scolastico diventa simbolo di resistenza. La preside è ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora.

32. A testa alta (2026)

Uno scandalo privato esplode nello spazio pubblico mettendo in discussione la reputazione di una preside. Con Sabrina Ferilli.

33. Mary per sempre (1989)

Il rapporto tra un insegnante e i ragazzi di un carcere minorile diventa una sfida educativa e morale. Mery per sempre non cerca scorciatoie consolatorie.

34. Il rosso e il blu (2012)

Un consiglio di classe diventa ritratto dell'Italia contemporanea. Né più né meno.

35. Un mondo a parte (2023)

Ambientato in una scuola di periferia, Un mondo a parte mostra l'impatto del dimensionamento scolastico nei piccoli borghi.

36. I liceali (2008-2011)

Giorgio Tirabassi ne I liceali è un prof di periferia trasferito in città: imbranato ma dal cuore grande.

La scuola come luogo magico o dell'orrore

Carrie - Lo sguardo di Satana

Anche chi possiede poteri magici o soprannaturali deve andare a scuola e molto spesso quest'ultima è luogo di violenze inaudite.

37. Harry Potter (2001-2011)

La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts è l'unico luogo felice per Harry Potter, mentre noi ancora stiamo aspettando la lettera.

38. X-Men (2000-2019)

L'istituto per giovani mutanti (X-Men), invece, è una metafora esplicita dell'inclusione e della diversità.

39. Matilda 6 mitica (1996)

Una bambina straordinariamente intelligente - Matilda - sfida un sistema educativo repressivo... a suo modo.

40. Carrie - Lo sguardo di Satana (1976)

Chi pensa che i balli studenteschi siano una cosa bella forse non ha mai visto Carrie - Lo sguardo di Satana.

41. Elephant (2003)

Il massacro di Columbine visto con gli occhi di Gus Van Sant: Elephant è un film crudo da vedere almeno una volta.

42. Mercoledì (2022-in corso)

Tra misteri gotici e humour nero propri della famiglia Addams, Mercoledì usa l'ambiente scolastico per raccontare diversità, isolamento e costruzione dell'identità.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Film e serie tv che ci hanno fatto battere il cuore

A scuola non si fanno solo i compiti, ma ci si innamora. E si soffre. L'amore è qualcosa di estremamente potente durante l'adolescenza.

43. Non per soldi ma per amore (1989)

John Cusack che scende dalla macchina, solleva uno stereo e fa risuonare In your eyes di Peter Gabriel sotto la finestra dell'amata. What else?

44. Mai stata baciata (1999)

Una giornalista torna al liceo sotto copertura e si ritrova a fare i conti con i traumi della scuola.

45. Kiss Me (1999)

Freddy Prince Jr. fa una scommessa e trasforma Rachael Leigh Cook, ma nel frattempo si innamora davvero.

46. 10 cose che odio di te (1999)

Heath Ledger e Julia Stiles

La bisbetica domata di Shakespeare ambientata in un liceo, ma con Heath Ledger che canta I love you baby sugli spalti.

Sesso, sport, crime e...competizione

La scuola è anche il luogo in cui emergono desideri, rivalità e ambizioni. Ecco il lato più competitivo e spesso spietato dell'adolescenza.

47. Popular (1999-2001)

In Popular le dinamiche scolastiche vengono esasperate in chiave satirica, tra rivalità e giochi di potere.

48. Mean Girls (2004)

Sotto la superficie da commedia brillante, il liceo di Mean Girls diventa un campo minato di alleanze e micro-violenze sociali.

49. Ragazze nel pallone (2000)

Lo sport diventa strumento di riscatto e affermazione, con una squadra femminile che sfida pregiudizi e gerarchie. Con Kirsten Dunst.

50. Veronica Mars (2004-2019)

La scuola è il punto di partenza di un noir in miniatura che indaga su segreti, abusi di potere e ipocrisie di una comunità.