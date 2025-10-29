L'attimo fuggente, Ethan Hawke ricorda l'insegnamento di Robin Williams: "Qualcosa che non dimentichi più"

Intervistato da Vanity Fair, Ethan Hawke ha ricordato Robin Williams, star del cinema scomparsa nel 2014, con la quale l'attore recitò giovanissimo in un cult di Peter Weir, L'attimo fuggente.

Nei panni del professor John Keating, Robin Williams ha fornito una delle interpretazioni più iconiche in carriera, eccentrico insegnante d'inglese che sviluppa un profondo legame con i suoi studenti.

L'insegnamento di Robin Williams per Ethan Hawke

"Ma la recitazione drammatica era ancora una novità per Robin all'epoca" ha ricordato Hawke "E osservare quella relazione, in quella stanza, ero a un metro di distanza mentre parlavano di recitazione, è stato qualcosa che non dimentichi più".

Primo piano di Robin Williams ne L'attimo fuggente

L'attore ha ricordato il metodo di recitazione del collega: "Robin Williams non seguiva alla lettera la sceneggiatura, e io non sapevo che si potesse fare. Se gli veniva un'idea, la faceva. Non chiedeva il permesso. E quella è stata una nuova porta che si è aperta nella mia mente, che si poteva giocare in quel modo. E a Peter piaceva, finché riuscivamo comunque a raggiungere gli obiettivi della sceneggiatura: avevano modi di lavorare molto diversi, ma non si giudicavano né si opponevano l'uno all'altro. Collaboravano. Ed è lì che nasce l'emozione, quando capisci cosa può fare una grande collaborazione".

La carriera di Ethan Hawke e Robin Williams dopo L'attimo fuggente

Dopo il successo de L'attimo fuggente, Robin Williams è diventato uno degli attori più amati al mondo. Dopo aver convissuto con una demenza a corpi di Lewy, è morto suicida nel 2014 all'età di 63 anni nella sua casa di Paradise Cay.

Ethan Hawke è protagonista attualmente del film Blue Moon di Richard Linklater, con il quale girò anche la trilogia di Prima dell'alba al fianco di Julie Delpy. Nel nuovo film recita al fianco di altre star come Bobby Cannavale, Andrew Scott e Margaret Qualley.