Viva il Cinema: ancora per pochi giorni la manifestazione che porta il cinema gratis in periferia

Si concluderà il 26 luglio la seconda edizione di Viva il Cinema!, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali nell'ambito dell'Estate Romana, che porta la Settima Arte nelle periferie della città. Ancora attive le arene del comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) e del Corviale, in via Poggio Verde (XI Municipio), per godere della visione di tante proiezioni gratuite per ritrovare il gusto di riunirsi davanti a uno schermo e per condividere l'esperienza del cinema. Le proiezioni sono introdotte da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano.

PROGRAMMA ARENA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ

Il programma dell'Arena di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) prevede, fino al 26 luglio, ancora qualche perla. Il 21 è atteso l'arrivo di Jasmine Trinca, interprete principale di Fortunata, diretto da Sergio Castellitto (21 luglio), mentre Alessandro Preziosi introdurrà un capolavoro come L'attimo fuggente di Peter Weir (23 luglio).

19 luglio 2024 h. 21:15

SCIALLA! (STAI SERENO) di Francesco Bruni, Italia, 2011, 95'

20 luglio 2024 h. 21:15

LA FINESTRA SUL CORTILE di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1954, 121'

21 luglio 2024 h. 21:15

FORTUNATA di Sergio Castellitto, Italia, 2017, 103'

Introdotto da Jasmine Trinca

22 luglio 2024 h. 21:15

PANE AMORE E... di Dino Risi, Italia, 1955, 96'

23 luglio 2024 h. 21:15

L'ATTIMO FUGGENTE di Peter Weir, Stati Uniti, 1989, 129' Introdotto da Alessandro Preziosi

24 luglio 2024 h. 21:15

SPERIAMO CHE SIA FEMMINA di Mario Monicelli, Italia, 1986, 120'

25 luglio 2024 h. 21:15

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA di Valerio Zurlini, Italia, Francia, 1961, 121'

26 luglio 2024 h. 21:15

RISATE DI GIOIA di Mario Monicelli, Italia, 1960, 106'

PROGRAMMA ARENA AL CORVIALE

Robin Williams ne L'attimo fuggente

Il programma dell'Arena al Corviale, situata in via Poggio Verde (XI Municipio), si svolgerà fino a mercoledì 24 luglio.

Venerdì 19 luglio 2024

SOLE A CATINELLE di Gennaro Nunziante, Italia, 2013, 90'

Sabato 20 luglio 2024

UN SACCO BELLO di Carlo Verdone, Italia, 1980, 93'

Domenica 21 luglio 2024

IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli, Italia, Francia, 1981, 135'

Introduce Giovanni Veronesi

Lunedì 22 luglio 2024

LO SQUALO di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1975, 124'

Martedì 23 luglio 2024

SCIALLA! (STAI SERENO) di Francesco Bruni, Italia, 2011, 95'

Introducono Francesco Bruni e Filippo Scicchitano

Mercoledì 24 luglio 2024

PANE, AMORE E... di Dino Risi, Italia, 1955, 96'