Zack Snyder's Justice League: un easter egg sul Joker nel trailer del film

Tra i contenuti condivisi al DC FanDome abbiamo avuto anche un nuovo trailer per la Zack Snyder's Justice League, e tra un hallelujah e un altro, pare che si possa trovare un piccolo easter egg sul Joker.

Prendete il trailer di Justice League (versione Snyder Cut); premete il tasto play; arrivate a 15 secondi; premete il tasto pausa. La vedete? È proprio una carta da gioco, una carta raffigurante... Beh, il Joker.

Snyder ha sempre sostenuto di amare il Joker interpretato da Jared Leto, e considerando il fatto che entrambi i film (di Snyder e di David Ayer) hanno ricevuto un simile trattamento - nel caso di Ayer con un montaggio completamente diverso da quello che si aspettasse - non sappiamo fino a che punto potesse spingersi la sua ammirazione, né quali fossero esattamente i piani per dei futuri scontri tra il Batman di Ben Affleck e quello di Leto (anche se la foto che condivise ai tempi il frontman dei 30 Seconds To Mars su Twitter - un'action figure di Hot Toys in cui il suo Joker puntava un coltello alla gola del Batman di Affleck - poteva essere un'indicazione, almeno a livello visivo).

Ad ogni modo, vedremo presto cosa ne sarebbe dovuto essere di Justice League sotto l'egida di Snyder (nel 2021 su HBO Max, mentre ancora tutto tace su un possibile Ayer Cut di Suicide Squad.

E voi, vorreste vedere uno scontro Batman vs. Joker firmato Snyder/Ayer (e, ovviamente, Affleck/Leto)?