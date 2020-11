Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck pubblica una nuova foto di Batman

Ben Affleck ha pubblicato su Instagram una nuova foto del suo Batman in azione tratta da Zack Snyder's Justice League. Nella foto vediamo l'Uomo Pipistrello intento a imbracciare un'enorme arma da fuoco mentre salta all'occhio l'hashtag #UsUnited.

Questo è l'hashtag più recente usato dall'equipe di Zack Snyder's Justice League sui social media come diretto riferimento a una battuta udita nel nuovo trailer in cui Batman spiega che nessun nemico ha affrontato "noi uniti" riferendosi ai membri della Justice League insieme per la prima volta.

In aggiunta al post su Instagram, Ben Affleck ha condiviso su Twitter un post di Zack Snyder in cui viene pubblicizzato l'Autumn Snyder Tribute Fund through the American Foundation for Suicide Prevention, associazione di beneficenza in memoria di Autumn Snyder, figlia adottiva del regista che si tolse la vita a 21 anni proprio mentre lui stava lavorando a Justice League .

Dopo anni di intensa campagna da parte dei fan e delle star di Justice League, finalmente Warner Bros. ha ceduto e ha deciso di diffondere la versione pensata da Snyder prima dell'arrivo di Joss Whedon affidando al regista un budget di 70 milioni per i reshoots che hanno visto coinvolte alcune star. A quanto pare, Ben Affleck ha girato nuove scene nei panni di Batman per Zack Snyder, inoltre è stata annunciata la presenza del film del Joker di Jared Leto che non faceva parte della storia originale di Justice League.

Zack Snyder's Justice League approderà su HBO Max nel corso del 2021, a quanto pare il film avrà una durata di quattro ore e potrebbe essere diviso in due parti.