Justice League: il Joker di Jared Leto non faceva parte della storia originale

La decisione di Zack Snyder di inserire il Joker di Jared Leto nella sua nuova versione di Zack Snyder's Justice League è stata presa di recente, visto che il personaggio non faceva parte della storia originale concepita per il cinecomic prima della sua uscita di scena.

Justice League Part One: un concept art dedicato al film

Jared Leto è entrato a far parte del DC Universe quando David Ayer gli ha affidato il ruolo del Joker in Suicide Squad. Il film è stato pesantemente criticato e pur avendo ottenuto discreti incassi non ha avuto un seguito, anzi, James Gunn è stato chiamato a dirigerne un reboot che non prevedere il ritorno del Joker.

Di recente abbiamo appreso che il Principe dei Clown, nella versione di Jared Leto, farà la sua comparsa in Zack Snyder's Justice League, versione di Justice League firmata dal suo autore originario. Adesso Zack Snyder, in un'intervista con TheFilmJunkee, rivela che la presenza del Joker di Jared Leto non faceva parte della storia originale che lui aveva in mente prima di lasciare il timone di comando a Joss Whedon:

"Il Joker di Jared Leto non era nei miei progetti. C'erano alcune cose che avevo pensato di fare in post-produzione. Un paio di queste cose non sono riuscito a farle, ma va bene lo stesso. Sarò onesto, non credevo che avrei mai avuto questa opportunità. Devo ringraziare i fan per questo incredibile viaggio, è tutto così folle".

Jared Leto infrange un record con il ritorno di Joker nello Snyder Cut

Zack Snyder ha, inoltre, confermato che Jared Leto avrà un altro look in versione Joker in Zack Snyder's Justice League. Grazie al budget di 70 milioni assegnatogli da Warner Bros. il regista ha potuto effettuare alcuni reshoots per inserire scene e personaggi aggiuntivi nella sua versione che sarà lunga circa 4 ore e approderà in streaming su HBO Max nel corso del 2021.