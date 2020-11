Justice League: Ben Affleck ha girato nuove scene nei panni di Batman per Zack Snyder

Justice League: The Flash, Batman e Wonder Woman in una nuova foto

Ben Affleck ha partecipato alle riprese aggiuntive del montaggio di Justice League realizzato da Zack Snyder, girando nuove scene nel ruolo di Batman. Lo ha confermato lo stesso Snyder in un'intervista concessa al canale YouTube Beyond the Trailer, ironizzando un po' sul ritorno di Affleck nel celebre costume: "Credo avesse dimenticato quanto può essere scomodo."

Nel corso della chiacchierata Snyder ha anche confermato che le riprese aggiuntive, iniziate il 6 ottobre, non incideranno particolarmente sulla durata finale del progetto: le sequenze supplementari avranno una durata complessiva di circa quattro minuti, una frazione delle quattro ore totali della nuova versione del film, che sarà inizialmente disponibile su HBO Max (negli Stati Uniti) in formato miniserie, con quattro episodi di un'ora, e poi come montaggio unico in stile cinematografico.

Una scena tagliata di Justice League

Ben Affleck è apparso tre volte nei panni di Batman nel cosiddetto DC Extended Universe, con ruoli maggiori in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League e un cameo in Suicide Squad. Doveva anche recitare in un film sulle avventure in solitario del personaggio, di cui sarebbe anche stato sceneggiatore e regista, ma ha preferito rinunciare al progetto per motivi personali, e il lungometraggio è poi stato rielaborato da Matt Reeves, diventando The Batman, ambientato in un universo narrativo a sé.

Ben Affleck ha affermato di aver chiuso con il ruolo un paio d'anni fa, ma dopo l'annuncio dell'uscita di Zack Snyder's Justice League ha deciso di tornare, sia per le riprese aggiuntive di quel montaggio che per un ruolo da comprimario in The Flash, dove sarà presente anche il Batman di Michael Keaton.

Stando alle alte sfere della Warner, il ripensamento è dovuto al fatto che eventuali apparizioni future non saranno da protagonista, il che rende meno estenuante l'esperienza. Nel 2021 lo vedremo anche nei nuovi film di Adrian Lyne e Ridley Scott, entrambi distribuiti dalla Disney tramite 20th Century Studios.