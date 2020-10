Wonder Woman 1984, Gal Gadot: “Piango di gioia vedendo la prima scena”

Gal Gadot ha svelato la sua reazione vedendo la sequenza d'apertura di Wonder Woman 1984, atteso sequel targato DC Comics la cui uscita è fissata al 14 Gennaio 2021.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

L'attrice, intervistata da Vanity Fair, ha commentato così la scena, un flashback ambientato sull'isola di Themiscyra: "Ogni volta che vedo quel pezzo mi vengono le lacrime agli occhi - in senso positivo, per l'emozione. Una delle cose più grandi in cui credo è che puoi sognare di diventare qualcosa o qualcuno solo dopo averlo visto. E i ragazzi - beati loro - hanno avuto quell'esperienza dall'inizio, al cinema erano loro i protagonisti, quelli forti che salvavano il mondo, e per le ragazze non c'era quella rappresentazione. E penso sia importante - e lo è tantissimo per me in quanto madre di due bambine - far vedere a loro il potenziale di ciò che possono essere. E non significa per forza che debbano essere atletiche o fisicamente forti, ma che possono sognare in grande."

Wonder Woman 1984, analisi del trailer: dal passato al futuro

Wonder Woman 1984: un'immagine del film

Gal Gadot, recentemente reclutata per interpretare Cleopatra in un film diretto da Patty Jenkins, con cui ha già lavorato in due occasioni grazie al DC Extended Universe, è ora impegnata con la promozione di Wonder Woman 1984. Il film, ambientato appunto nel 1984, mostrerà Diana alle prese con una nuova minaccia che prenderà la forma del magnate Maxwell Lord (Pedro Pascal), e la principessa amazzone sarà nuovamente affiancata da Steve Trevor (Chris Pine), misteriosamente tornato nel mondo dei vivi. Ci sarà anche il debutto cinematografico di Barbara Minerva alias Cheetah, con le fattezze di Kristen Wiig.

Gal Gadot sarà Cleopatra ma è già polemica per il ruolo: "Vergognati"

Il prossimo anno ritroveremo Wonder Woman anche nel nuovo montaggio di Justice League /FILM], [FILM=/film/zack-snyders-justice-league_54554/]Zack Snyder's Justice League, realizzato per la piattaforma HBO Max e fedele alla visione originale del regista Zack Snyder, sostituito durante la post-produzione a causa di un lutto in famiglia.