Wonder Woman, i fan vogliono Melissa Barrera come nuova Diana Prince del DCU: la sua reazione

Fino ad oggi, i fan di Wonder Woman si sono chiesti cosa avessero in serbo i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran per l'iconico personaggio fin dal primo annuncio dello slate "Gods and Monsters".

Dopo la conferma dello stesso Gunn che il nuovo film standalone su Wonder Woman è in fase di scrittura, è partito come era lecito aspettarsi il toto-casting dei fan per il ruolo principale, che nel DCEU è stato ricoperto da Gal Gadot.

Gunn non ha menzionato chi si occuperà della sceneggiatura, ma si ipotizza che possa essere lui stesso a scrivere il progetto, o forse addirittura che abbia intenzione di introdurre il personaggio nel suo seguito di Superman, che ha già anticipato non sarà un "sequel diretto".

Gal Gadot non tornerà, c'è già un nome nel toto-casting

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

A questo punto, una cosa sembra essere chiara: Gal Gadot non riprenderà il ruolo. Prima dell'annuncio del reboot del DCEU, un terzo film su Wonder Woman era nelle prime fasi di sviluppo con Patty Jenkins alla regia. Tuttavia, le cose sono cambiate quando Gunn e Safran sono diventati co-CEO dei DC Studios, e il progetto è stato accantonato.

Scream: Melissa Barrera in una scena del film

Secondo i resoconti, il piano iniziale era di portare avanti il progetto e ambientarlo nel DCU, ma in realtà è stata la stessa Jenkins a decidere di ritirarsi dopo aver "ricevuto delle note sul trattamento che aveva presentato allo studio". Sembra che i vertici della Warner non fossero del tutto convinti della sua proposta, in quanto presentava fin troppi problemi.

A svettare nei fan-casting è stata la star di Scream e Abigail Melissa Barrera, che aveva già detto la sua a proposito del ruolo un po' di tempo fa: "Penso che sia bello per ciò che rappresenta il personaggio. Chiunque ottenga il ruolo, spero solo che riesca a incarnare l'essenza del personaggio, perché penso che questi film, che siano della Marvel o della DC, hanno un impatto davvero enorme. Quindi sarebbe bello se facessero qualcosa di veramente positivo con l'influenza che hanno per essere almeno un buon esempio, invece di usarlo solo per scopi egoistici".