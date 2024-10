Wonder Woman: James Gunn anticipa una caratteristica della prossima Diana Prince del DCU

In particolare, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha rivelato che c'è un elemento dei fumetti di Wonder Woman che probabilmente non porterà sullo schermo.

L'anno scorso, Gal Gadot ha insistito sul fatto che tornerà a vestire i panni di Diana Prince, nonostante tutti gli indizi facciano pensare che il suo tempo come Wonder Woman sia terminato. James Gunn ha scritturato un nuovo Superman con David Corenswet e sta cercando Batman, quindi non c'è motivo di credere che completerà la Trinità del DCU con la star di Justice League.

Come si è detto, la Gadot ha parlato più volte di un incontro con Gunn e Peter Safran. Promuovendo Heart of Stone di Netflix, ha affermato che le hanno assicurato che sarebbe tornata nei panni dell'iconico personaggio della DC Comics in un nuovo film su Wonder Woman.

Ciononostante, il film Wonder Woman 3 di Patty Jenkins è stato interrotto quasi subito dopo la nascita dei DC Studios perché non si adattava alla nuova direzione del DCU.

Poco dopo che i commenti della Gadot sul suo ritorno a Wonder Woman hanno iniziato a fare notizia, è stata pubblicata una ferma smentita nelle riviste specializzate, facendo apparentemente passare l'attrice per una bugiarda in un momento in cui non poteva rispondere (lo sciopero della SAG-AFTRA era in pieno svolgimento e quelle interviste erano state registrate mesi prima, quindi le cose potrebbero essere semplicemente cambiate in quel periodo).

Wonder Woman 1854: Zack Snyder svela i dettagli del film del DCEU cancellato

Alcuni dettagli sulla nuova Wonder Woman

Gunn ha sicuramente qualche idea su chi dovrebbe interpretare la Diana del DCU, ma ora ha confermato che farà fatica ad adattare, e probabilmente non adatterà, un elemento chiave del personaggio per il suo ritorno in live-action.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

In alcuni post su thread, un fan ha chiesto al regista se fosse possibile che, come nei fumetti, Superman fosse più alto di Batman e Wonder Woman fosse più alta di entrambi. Gunn non ha apprezzato l'idea rispondendo: "Non va bene. Non so dove potrei mai trovare un'attrice affermata e di talento più alta di 1,95 m".

In definitiva, ci sono alcuni elementi dei fumetti che non funzioneranno mai sullo schermo. Adria Arjona e Gwendoline Christie sono comunque le prime scelte dei fan per interpretare la nuova Wonder Woman, la prima è alta 1,70m , la seconda 1,91 m. Sempre nella conversazione su thread, Gunn sembra aver comunque bocciato l'idea che Christie possa essere scelta per il ruolo. Comunque sembra che dovremmo aspettare un bel po' prima di vedere la nuova Diana Prince sullo schermo.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot usa il Lazo della Verità in una scena

Successivamente, Gunn ha condiviso un aggiornamento su come si sta delineando l'universo del DCU, spiegando che alcuni film e show televisivi sono ancora in fase di sviluppo mentre altri sono in produzione.