Gal Gadot sarà Cleopatra ma è già polemica per il ruolo: "Vergognati"

È di ieri l'annuncio che Gal Gadot interpreterà la sovrana d'Egitto Cleopatra nel nuovo film di Patty Jenkins. La regista e la protagonista di Wonder Woman si riuniranno quindi per un nuovo progetto targato Paramount, ma la notizia non è stata ben accolta da tutti, e sono già nate delle polemiche in merito.

Secondo alcuni utenti del web, infatti, l'attrice di origini israeliane non sarebbe la scelta giusta per la parte proprio in virtù della sua nazionalità.

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

"Quale idiota di Hollywood ha pensato fosse una buona idea scegliere un'attrice israeliana per interpretare Cleopatra (e una che ha un aspetto così blando) invece di una meravigliosa attrice come Nadine Njeim? E vergognati, Gal Gadot. Il tuo paese ha rubato la terra araba, e ora tu gli rubi i ruoli cinematografici..." si legge ad esempio in un tweet.

"Che ne dite di scegliere un'attrice con del sangue nordafricano? Qualcuno tipo Sofia Boutella! Sono così stufo di vedere attori bianchi israeliani nei ruoli di arabi e faraoni. Gal Gadot non dovrebbe essere Cleopatra" ha scritto qualcun altro, per poi rimuovere il tweet in un secondo momento, come riporta anche The Times of Israel.

Tuttavia, non ci è voluto molto perché arrivassero a repliche tono, inclusa quella della sceneggiatrice del film, Laeta Kalogridis (Alexander, Shutter Island), atte a ricordare a tutte le origini di Cleopatra.

Incredibly excited to get the chance to tell the story of Cleopatra, my favorite Ptolemaic Pharoah and arguably the most famous Macedonian Greek woman in history.



Never thought I’d have the opportunity to tell a story like this, with women who have inspired me beyond words. — Laeta Kalogridis (@LKalogridis) October 11, 2020

"Sono davvero elettrizzata all'idea di poter raccontare la storia di Cleopatra, il mio faraone tolemaico preferito e probabilmente la più celebre donna di origini macedoni e greche della storia.

Non avrei mai pensato di poter avere l'opportunità di raccontare una storia simile, con donne che mi hanno ispirato più di quanto possa esprimere con delle semplici parole".

Intanto Gal Gadot, che non si è pronunciata sulla polemica, ha commentato l'annuncio del progetto su Twitter, portando l'attenzione sullo sguardo femminile che contraddistinguerà la pellicola.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

"Come avrete sentito, ho fatto squadra con @PattyJenks e @LKalogridis per portare sul grande schermo la storia di Cleopatra, Regina d'Egitto, in un modo in cui non è mai stata rappresentata prima. Per raccontare la sua storia, per la prima volta, attraverso gli occhi di una donna, sia davanti che dietro la telecamera".

Al momento non conosciamo ancora una possibile data d'uscita per Cleopatra ma, come riporta Deadline, i lavori sulla sceneggiatura inizieranno al più presto.