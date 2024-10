Wonder Woman: una star critica la folle cancellazione del terzo film

Connie Nielsen, che ha interpretato Ippolita in Wonder Woman, ritiene folle che la Warner Bros. abbia abbandonato il terzo film con alla regia Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot. Il primo Wonder Woman ha rappresentato un punto di forza critico e commerciale per il DC Extended Universe, guadagnando oltre 800 milioni di dollari e un Hugo Award.

È stato anche un potente messaggio per i grandi studios, diventando il film di maggior incasso mai diretto da una donna. Nel 2020, tuttavia, il suo sequel uscì con recensioni mediocri e un box office fiacco, ostacolato dai dalla pandemia COVID-19 e dalla decisione della Warner Bros. di distribuire tutti i suoi film in sala day-and-date su HBO Max.

Wonder Woman 3: la controversa decisione sulla cancellazione

Wonder Woman: Gal Gadot e la regista Patty Jenkins sul set

Anche in quel caso, il piano prevedeva la realizzazione di un terzo film, con la direzione che avrebbe capito che molti dei problemi di rendimento non erano dovuti al film in sé, ma al mondo che lo circondava. Il film, però, non è mai stato prodotto, perché la Warner Bros. ha ristrutturato la DC Films in DC Studios e ha assunto nuovi dirigenti che hanno deciso di riavviare l'universo condiviso.

"Penso che sia una follia. Voglio dire, francamente, non lo capisco_", ha detto Nielsen a Den of Geek durante la conferenza stampa per Il Gladiatore II. "_Wonder Woman ha guadagnato 800 milioni di dollari solo nelle sale cinematografiche, e ha un'enorme e appassionata base di fan".

Captain Marvel e Wonder Woman: tra rabbia e grazia, due supereroine allo specchio

"Si tratta di film spettacolari e non riesco a capire perché non ci si investa. Se fossi un uomo d'affari, direi che sono soldi facili sul tavolo. È proprio lì. Inoltre, ogni volta che l'abbiamo fatto, è stato con budget molto inferiori a quelli degli altri film DC".

Non ci sono piani immediati da parte dei boss dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, per realizzare un film su Wonder Woman, anche se la DC sta progettando una serie televisiva incentrata sulle Amazzoni di Themyscira. Si presume che il ruolo di Wonder Woman sarà rinnovato una volta che sarà tornata nel nuovo universo cinematografico.

WW

Sia Superman che Batman hanno nuovi film in arrivo, anche se si può dire che né Henry Cavill né Ben Affleck sono stati accettati in modo uniforme nel ruolo come Gal Gadot. È plausibile che Gunn ritenga che il suo nuovo universo debba essere meglio consolidato prima di reclutare un attore che tutti amano.

Dopo la cancellazione del terzo film, la Jenkins è andata avanti e ha dichiarato di non essere interessata a un'altra Wonder Woman per il momento. Anche il co-protagonista Chris Pine sembra essere rimasto piuttosto scioccato dalla decisione.

"Sono sbalordito dal fatto che abbiano detto no a un franchise da un miliardo di dollari e abbiano deciso di orientarsi altrove", ha dichiarato Pine a maggio. "Non so quali siano le motivazioni che hanno portato a questa decisione; è al di sopra del mio livello, ma Wonder Woman è un personaggio incredibile; Patty è una regista così attenta".