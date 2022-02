Uncharted con Tom Holland in vetta al box office USA con 44 milioni di dollari

Uncharted: Tom Holland in una sequenza

Tom Holland si rivela una garanzia di successo al box office USA. Mentre Spider-Man: No way Home continua a raggranellare incassi, l'attore inglese celebra il successo della sua nuova collaborazione con Sony, l'action Uncharted, che debutta in prima posizione con un incasso di 44,1 milioni di dollari raccolti in 4.275 sale, e una media per sala di 10.328 dollari. Le avventure di Nathan Drake conquistano il pubblico, come segnala anche la nostra recensione di Uncharted, che vede un giovane Nathan Drake impegnato a vivere delle incredibili avventure accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Apre al secondo posto Dog, che racconta le disavventure di un ex ranger dell'esercito interpretato da Channing Tatum, impegnato a compiere un incredibile viaggio insieme a Lulu, un cane da pastore belga. I due salgono a bordo di una Ford Bronco del 1984 e partono con destinazione la costa del Pacifico nella speranza di arrivare in tempo al funerale di un militare. Lungo la strada si daranno del filo da torcere a vicenda, infrangeranno qualche legge, eviteranno di morire e impareranno ad abbassare la guardia pur di avere una possibilità di trovare la felicità. Un film che sta scaldando il cuore del pubblico americano e che apre incassando oltre 15 milioni in 3.677 sale, con una media per sala di 4.116 dollari.

Tom Holland ancora protagonista del box office con Spider-Man: No Way Home, che risale in terza posizione e incassa altri 7,6 milioni di dollari arrivando a un totale nazionale di 770,5 milioni di dollari. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Il murder mystery Assassinio sul Nilo scivola al quarto posto. Il film di Kenneth Branagh incassa 6,2 milioni che lo portano a 25 milioni di incassi in patria. Ma la produzione della pellicola all star con Gal Gadot, Annette Bening, Russell Brand e Letitia wright è costata ben 90 milioni di dollari - per non parlare dei costi aggiuntivi che il film ha accumulato in diversi ritardi legati all'emergenza sanitaria - il che significa che non sarà facile recuperare i costi. Come si legge nella recensione di Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot per risolvere un nuovo intricato delitto che si è consumato durante una crociera in Egitto.

Quinto, Jackass Forever, nuovo capitolo della folle saga con Johnny Knoxville che incassa altri 5,2 milioni arrivando a un totale di 46,7 milioni.