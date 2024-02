Uncharted 2, Mark Wahlberg aggiorna: 'Lo script è pronto, devo farmi crescere i baffi'

Come un fulmine a ciel sereno, Mark Wahlberg ha fornito un importante aggiornamento sullo stato di Uncharted 2, affermando che lo studio lo ha appena contattato per dirgli di prepararsi a tornare nei panni di Victor Sullivan, quindi di farsi ricrescere i baffi.

Uncharted 2, manca solo l'annuncio

Uncharted è un film d'avventura del 2022, adattamento cinematografico dell'omonima serie videoludica di Naughty Dog, dove il protagonista Nathan Drake viene reclutato dal cacciatore di tesori Victor Sullivan per trovare la fortuna di Magellano. Oltre a Wahlberg, il film vedeva nel cast Tom Holland, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Steven Waddington.

Secondo quanto dichiarato da Wahlberg, lo studio lo ha recentemente chiamato per dirgli "inizia a farti crescere i baffi", perché la sceneggiatura del film è pronta. Tuttavia, l'attore non sembra conoscere molti dettagli sulla storia:

"In realtà, mi hanno chiamato proprio oggi per dirmi che hanno ricevuto la sceneggiatura. Non riesco a farmi crescere barba e baffi, ma mi hanno detto: 'Inizia a farti crescere i baffi. Ci vorrà un po'". Sarei curioso di vedere com'è la storia e dove ci porterà l'avventura. Ma sono entusiasta; so che il pubblico ha amato molto il primo film, quindi vedremo".

Uncharted: Mark Wahlberg e Tom Holland insieme in missione

Il successo di Uncharted

Come ha suggerito Wahlberg, il pubblico ha accolto bene il primo film di Uncharted. Alla sua uscita nel 2022, ha incassato oltre 407 milioni di dollari in tutto il mondo. La critica è stata meno benevola, con un 40% su Rotten Tomatoes, ma l'indice di gradimento del pubblico è arrivato al 90%. Questo punteggio e questo incasso sono particolarmente impressionanti se si considera che il film si basa su una popolare serie di videogiochi.

Uncharted, Tom Holland ha lavorato come barista per prepararsi al film

Nonostante le parole di Wahlberg, non ci sono stati annunci ufficiali da parte di Sony sul sequel di Uncharted. Uno degli altri progetti di Wahlberg, The Six Billion Dollar Man, ha recentemente fatto notizia per il mancato supporto degli studios, contraddicendo il precedente ottimismo dell'attore sul futuro del progetto, che a dicembre aveva rilasciato una dichiarazione che lasciava intendere un accordo con Skydance.

La scena post-credits di Uncharted lasciava la porta aperta a un sequel e c'è molto materiale videoludico da sfruttare, quindi si spera che Wahlberg torni presto nel ruolo di Sully.