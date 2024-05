Thor 5: il regista di Mad Max, George Miller, dirigerà Chris Hemsworth nel sequel dedicato al dio del tuono?

Probabilmente Taika Waititi non tornerà a dirigere un altro film di Thor per i Marvel Studios dopo Love and Thunder. Sarà George Miller a portare avanti il franchise?

Sebbene Thor: Love and Thunder sia stato bocciato dalla critica, è stato comunque un successo al botteghino per i Marvel Studios, guadagnando 761 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 250 milioni di dollari.

Dopo aver diretto due film Thor di fila, il regista Taika Waititi ha dichiarato di aver probabilmente chiuso con il franchise, aprendo la porta a un altro regista se i Marvel Studios e Kevin Feige vorranno realizzare un altro film sul dio del tuono.

Thor, Taika Waititi: "Non ero interessato ai film di supereroi, ma ero povero"

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in una foto del film

George Miller regista di Thor 5?

A George Miller (Mad Max: Fury Road, Babe, Happy Feet) è stato chiesto di recente se prenderebbe in considerazione la possibilità di riunirsi con Chris Hemsworth in Thor 5, dopo aver diretto l'attore australiano nel prossimo Furiosa: A Mad Max Saga. Un po' a sorpresa, Miller ha dichiarato che prenderebbe in considerazione la cosa.

"Lavorerei con Chris su qualsiasi cosa. Lo farei davvero. È un attore meraviglioso. Ha una gamma completa di tutte le abilità", ha detto Miller. "Voglio dire, devi essere atletico, fisicamente ma devi essere anche atletico dal punto di vista emotivo e intellettuale per affrontare questi ruoli molto complessi, e in generale qualsiasi ruolo e lui lo è. Quindi, sono stato molto fortunato con tutto il mio cast e in particolare nel modo in cui Anya e Chris si sono abbinati. Soprattutto verso la fine del mese". Il sentimento è reciproco da parte dell'attore che, durante una recente intervista, ha espresso il desiderio di poter lavorare con Miller nel sequel di Thor.

A meno che non ci siano sorprese in Deadpool & Wolverine, la prossima apparizione di Thor sarà molto probabilmente in Avengers 5 e/o Avengers: Secret Wars. Dato che i Marvel Studios chiuderanno la Saga del Multiverso nei prossimi anni, dare il via alla prossima fase di film con un film stand-alone su Thor sarebbe un'opzione piuttosto sicura.

Più di recente, Hemsworth ha lamentato il risultato di Love and Thunder in un'intervista con Vanity Fair, incolpandosi di essere diventato la parodia di se stesso.