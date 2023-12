Uncharted 2: Mark Wahlberg svela che la sceneggiatura è in fase di sviluppo

Uncharted 2, sequel del film tratto dai videogiochi con star Tom Holland, sembra sia in fase di sviluppo. A rivelarlo è stato l'attore Mark Wahlberg, interprete di Victor Sullivan, in una nuova intervista.

La rivelazione dell'attore

Uncharted: Mark Wahlberg e Tom Holland insieme in missione

Rispondendo alle domande di The Direct, Mark Wahlberg ha svelato che si sta sviluppando uno script per il sequel di Uncharted. La star ha spiegato: "Ho sentito molte idee diverse. So che qualcuno ha scritto una sceneggiatura e ci stanno ancora lavorando, e mi obbligherà ad avere i baffi per tutto il tempo. E ha completamente senso. Ovviamente, in quella scena finale, ho i baffi".

Wahlberg ha quindi aggiunto: "Ho trascorso abbastanza tempo nel farli crescere perché, a un certo punto, abbiamo provato a girare le scene con dei baffi finti e non so. Non ho la sicurezza per sostenere la situazione. Mi sembra ci sia un grande pezzo di scotch sulla mia bocca e mi sento ridicolo. Ammiro gli attori che possono indossare parrucche e trucco prostetico, make up e tutto il resto. Ho indossato con successo qualcosa di simile, ma molto tempo fa. Quando finalmente ho avuto i baffi, le persone l'hanno realmente apprezzato. Ed è stato un bel modo per finire quel film".

Wahlberg ha poi sottolineato: "Se possiamo realizzarlo meglio del primo sarei disposto a recitarci, ma per ora non ne so molto".

Uncharted 4: altro che Indiana Jones, Nathan Drake sì che è invecchiato bene!

Uncharted, arrivato nei cinema nel febbraio 2022, era stato diretto da Ruben Fleischer e aveva come star Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake.

Nel cast ci sono anche Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Ruby Panko. Il film ha incassato 407,1 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, a fronte di un budget di 120 milioni.