Twilight, Peter Facinelli vorrebbe tornare nella saga "Prima di invecchiare"

Peter Facinelli spera che, un giorno, potrà tornare a "brillare" in un altro film della saga di Twilight, reinterpretando magari il suo amato personaggio, il Dottor Carlisle Cullen.

Robert Pattinson non è riuscito a far dimenticare a tutti che un tempo c'è stato Twilight, nonostante i due film che fanno già parlare molto di sé in cui ha partecipato, come Tenete The Batman. Il suo ex "padre", Peter Facinelli, che ha interpretato il Dottor Carlisle Cullen, è intenzionato a tornare alla serie di film sui vampiri.

"Amo quel personaggio" - ha detto Peter Facinelli in merito al suo ruolo in Twilight - "È così divertente da interpretare e quel mondo è così simpatico."

Tuttavia, nel frattempo che Facinelli aspetta di tornare alla serie di Twilight, sa anche che il tempo stringe e intanto che si attende un progetto futuro, il cast che sta "invecchiando". "I vampiri non dovrebbero invecchiare. Sono passati tipo dieci anni dal film e tutti sono ormai cambiati."

Un altro ostacolo che impedisce una possibile riunione di Twilight, sta tutto nella scelta dei protagonisti, Robert Pattinson e Kristen Stewart, di tornare o meno a reinterpretare i loro ruoli.

Pattinson, infatti, ha apparentemente preso le distanze negli anni dalla serie di Twilight ed entrare in quello che potrebbe essere un franchise cinematografico completamente nuovo con The Batman, potrebbe tenerlo più impegnato per molti anni a venire.

Anche la Stewart ha lasciato la saga di Twilight alle spalle, con ruoli da protagonista in film come Charlie's Angels e Underwater, ha lasciato intendere che non vorrebbe riprendere il ruolo di Bella Swan.

Con o senza Pattinson e Stewart, c'è ancora speranza da parte dei fan che un giorno un altro adattamento cinematografico possa arrivare: Stephenie Meyer, l'autrice della serie di romanzi di Twilight, da allora ha scritto il nuovo libro Midnight Sun, una rivisitazione della storia originale raccontata dal punto di vista di Edward Cullen. Al momento, non ci sono piani concreti per trasformare Midnight Sun in un film, ma il libro ha già venduto un milione di copie nella sua prima settimana di pubblicazione e questo potrebbe lasciare uno spiraglio aperto a un seguito.

Il tempo dirà se Facinelli brillerà di nuovo alla luce del sole, ma ci sono altri modi per godersi il lavoro dell'attore. Al di fuori di The Twilight Saga, Facinelli è noto anche per molti altri ruoli importanti in Nurse Jackie e Supergirl.

Più recentemente, ha portato a termine la sceneggiatura e la regia del suo ultimo film, The Vanished, in cui ha anche un ruolo come attore. "Ho investito molto in quel film. Quando lo consegni a un pubblico, non sai mai come risponderanno. Ma alla fine ho ricevuto un'ottima risposta".