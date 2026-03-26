“Nessuno era Team Jacob”: Robert Pattinson rivela la strategia di marketing di Twilight

La sfida che ha tenuto impegnati i fan del franchise per anni durante lo svolgimento della saga cinematografica era in realtà solo una mossa di marketing, come spiegato dall'attore

Robert Pattinson non riesce ancora a credere che qualcuno potesse tifare per Jacob.

In un'intervista con Canal+ in vista dell'uscita del film The Drama - Un segreto è per sempre, con Pattinson e Zendaya, un giornalista ha sollevato l'annosa questione relativa alla fortunata saga di Twilight che ha reso celebre Pattinson in tutto il mondo.

Nei film, il vampiro Edward Cullen, interpretato da Pattinson, era in competizione con Jacob Black (Taylor Lautner), un lupo mannaro, per conquistare il cuore di Bella Swan (Kristen Stewart).

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Team Edward o Team Jacob? Tutta una questione di marketing

"Io ero Team Edward al 100%!", ha risposto Zendaya. Dopo essersi chiesto in modo esilarante se lui stesso fosse della squadra di Jacob, Pattinson ha dato una risposta piuttosto curiosa alla domanda: "Nessuno era Team Jacob", ha detto Pattinson ridendo. "Era solo una trovata di marketing".

"Io lo ero", lo ha incalzato tuttavia il giornalista nel video, con l'attore che gli ha risposto scherzosamente "scusa" mentre si sente Zendaya ridere. "È pazzesco", ha poi aggiunto Pattinson.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Robert Pattinson è ancora sorpreso dalla popolarità di Twilight

Mentre continua ad arricchire il suo curriculum con ruoli eclettici, Pattinson ha dichiarato alcuni anni fa di essere ancora sorpreso dalla popolarità della saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer.

"Insomma, Twilight è una storia bizzarra. È strano il modo in cui il pubblico ha reagito", ha raccontato a Jennifer Lopez in un'intervista per Variety nel 2019. "È molto romantico, ma allo stesso tempo non è romantico come Le pagine della nostra vita. Le pagine della nostra vita è molto, molto dolce e straziante e cose del genere. Twilight parla di questo ragazzo che trova l'unica ragazza con cui vuole stare, e allo stesso tempo vuole mangiarla. Beh, non mangiarla, bere il suo sangue, o qualcosa del genere".

Cosa sappiamo sulla nuova serie animata di Netflix

La serie animata attualmente in sviluppo si intitola Midnight Sun: si tratta di un adattamento del romanzo omonimo di Stephenie Meyer, che rilegge la storia del primo libro dal punto di vista di Edward Cullen invece che di Bella Swan.

Il progetto è stato confermato nel 2024 ed è ancora in fase di sviluppo, con Meyer coinvolta come produttrice esecutiva e Sinead Daly alla scrittura; al momento però non esistono una data di uscita, dettagli sul cast vocale o informazioni precise sullo studio di animazione. L'obiettivo è offrire una versione nuova e più introspettiva della storia, sfruttando anche le possibilità visive dell'animazione per rilanciare il franchise a una nuova generazione.