"Se avessi un budget enorme": Kristen Stewart si candida per dirigere il remake di Twilight

L'attrice, che ha appena debuttato alla regia con The Chronology of Water, ha ammesso che sarebbe interessata eventualmente a dirigere un remake della saga che l'ha lanciata ma alle sue condizioni

Kristen Stewart sarebbe potenzialmente interessata a riportare in auge la saga di Twilight, ma stavolta non tornerebbe a ricoprire il ruolo della protagonista.

L'attrice, che ha recentemente diretto il suo primo film, The Chronology of Water, ha ammesso che sarebbe disposta a mettersi dietro la macchina da presa per realizzare un remake della popolare serie di film per adolescenti che l'ha lanciata anni fa.

Stewart ha interpretato Bella Swan nella saga cinematografica tratta dalla serie di libri di Stephenie Meyer. Sono stati realizzati cinque film in totale, il quarto dei quali è stato diviso in due parti. Catherine Hardwicke ha lasciato il progetto dopo il primo film e le successive edizioni sono state dirette da Chris Weitz, David Slade e Bill Condon. Nel cast figuravano anche Robert Pattinson nel ruolo del vampiro Edward Cullen e Taylor Lautner in quello del lupo mannaro Jacob Black.

Kristen Stewart sul set di Twilight

Kristen Stewart si è impegnata a realizzare il remake di Twilight

Entertainment Tonight ha chiesto quindi a Stewart se fosse interessata a rivisitare uno dei suoi progetti passati come regista, tra cui Twilight del 2008.

"Adoro ciò che tutti i registi hanno fatto con quei film", ha risposto. "Ma erano un po' troppo loro stessi, strani, un po' eccentrici e così presenti in quel momento in cui non sapevano ancora bene chi fossero, prima di diventare famosi".

La neo regista ha ammesso che sarebbe interessata a riprendere la serie. "Immaginate se avessimo un budget enorme e tanto amore e sostegno", ha detto. "Mi piacerebbe riadattarlo, sì, certo, farò il remake. Lo farò. Mi impegno".

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

La popolarità del franchise dopo la fine della saga

Nell'intervista, Stewart ha ammesso che ancora oggi riflette sui film e sulla loro popolarità. "Ne stavo proprio parlando con uno dei miei amici perché durante le vacanze lo trasmettono spesso in TV", ha detto sempre a ET. "Mi sono chiesta: 'Come sta invecchiando?' Perché tutti loro loro guardano ogni anno a Natale con la famiglia".

Il debutto alla regia dell'attrice, The Chronology of Water, è uscito nelle sale americane il 25 dicembre. Il film vede Imogen Poots nei panni della scrittrice Lidia Yuknavitch. Le prime recensioni parlano di un film dalla forma libera e poco incline a rispettare i consueti canoni di un biopic, anche se ancora molto acerbo.