Twilight: ecco chi vorrebbe la regista come Bella ed Edward in un reboot

Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz in occasione del 51° anniversario di Twilight, la regista del film Catherine Hardwicke ha confessato chi le piacerebbe vedere nei panni di Bella Swan ed Edward Cullen (originariamente interpretati da Kristen Stewart e Robert Pattinson) in un eventuale reboot del film.

Quando l'intervistatore ha chiesto alla regista se concordasse che Jacob Elordi fosse il candidato perfetto per il vampiro protagonista, Hardwicke ha risposto: "Oh, si Elordi sarebbe perfetto, lo hai visto in Saltburn? È fantastico, probabilmente oggi sarebbe un perfetto Edward Cullen. E Jenna Ortega sarebbe perfetta per interpretare il personaggio di Bella, è stata fantastica in Mercoledì!".

Robert Pattinson e Kristen Stewart sul set del film Twilight

Il futuro del franchise

Hardwicke, che ha diretto il primo dei cinque episodi della saga di Twilight, ha dichiarato di essere a conoscenza del reboot televisivo della saga in fase di sviluppo presso Lionsgate, ma di non sapere nulla a riguardo. "Per me sarebbe divertente girare Twilight nello spazio. Sarei entusiasta di farlo, di fare qualcosa di totalmente diverso" ha aggiunto la regista.

La reunion con il cast

Nel corso del podcast, la Hardwicke ha rivelato di essersi recentemente riunita ad alcuni attori del cast originale in occasione alla festa del 37° compleanno di Pattinson. La regista ha raccontato al conduttore Horowitz che lei e Kristen Stewart si sono "imbucate" alla festa dell'attore. "Ci siamo divertiti molto e ci siamo abbracciati tutti, è stato fighissimo", ha detto la regista.