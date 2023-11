Twilight, Catherine Hardwicke: 'Robert Pattinson era poco attraente, mi chiesero 'Puoi farlo diventare figo?'

Per i produttori di Twilight, Robert Pattinson non era abbastanza attraente per il ruolo di Edward Cullen, ecco la richiesta giunta alla regista Catherine Hardwicke per migliorarne l'aspetto.

Nuovi retroscena su Twilight svelati dalla regista Catherine Hardwicke. Nei panni del vampiro esangue Edward Cullen, il protagonista Robert Pattinson ha fatto impazzire le fan di mezzo mondo, ma per i produttori non era abbastanza bello per il ruolo, così hanno chiesto alla cineasta di trovare il modo per "migliorarlo".

Robert Pattinson è Edward Cullen nel film Twilight

In occasione del quindicesimo anniversario di Twilight, Catherine Hardwicke ha svelato i gustosi retroscena durante un'ospitata nel podcast Watchalong, celebrando il primo capitolo di un franchise che ha incassato 3,3 miliardi nel mondo diventando un vero e proprio fenomeno di costume e lanciando la carriera dei protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson. A quanto rivelato, i produttori di Summit Entertainment non trovavano azzeccata la scelta di Pattinson tanto da provare a mettere i bastoni tra le ruote alla regista:

"Quando Robert è venuto a casa mia per il provino, aveva una frangia nera ed era un po' fuori forma perché era sempre al pub. Dopo aver fatto le audizioni con lui e Kristen a casa mia per un paio d'ore, la mattina dopo ho guardato il girato e ho pensato che funzionasse non solo dal vivo, ma anche sullo schermo. Dovevo essere sicura. Ovviamente di persona mi sono lasciata trasportare, ma devi essere sicuro che funzioni sullo schermo."

Hardwiche ha proseguito rivelando: "Ho inviato il girato a Summit e lui è andato a incontrarli. Mi hanno richiamato e mi hanno chiesto, 'Pensi di poter far sembrare bello questo ragazzo?' Ho risposto 'Sì, lo penso. Avete visto i suoi zigomi? Stiamo facendo un restyling ai capelli e tutto il resto e inizierà ad allenarsi e sarà bellissimo.' Ma all'inizio non ci credevano. Anche perché a Rob piaceva andarsene in giro con una maglietta macchiata, lui era fatto così."

La sorpresa Robert Pattinson

Robert Pattinson e Kristen Stewart, protagonisti del film Twilight

Robert Pattinson non era ciò che lo studio immaginava per Edward, né era ciò che i fan si aspettavano. Quando è stato annunciato il film Twilight, il totocasting dei fan si era orientato a favore di un Henry Cavill pre-Superman. Dopotutto, l'autrice del franchise Stephenie Meyer aveva dichiarato pubblicamente che Henry Cavill era in cima alla sua lista dei desideri. Ma Catherine Hardwicke pensava che l'attore sembrasse troppo vecchio per interpretare uno studente delle superiori quando il suo adattamento iniziò a decollare, e lo stesso Cavill non seppe di essere stato preso in considerazione per il ruolo finché non venne annunciato l'ingaggio di Robert Pattinson. Henry Cavill ha ammesso di recente di non essere dispiaciuto per aver perso il ruolo di Edward nei film di Twilight, anche se "sarebbe stato bello recitare quel personaggio".