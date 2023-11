Twilight: 15 anni dopo Catherine Hardwicke svela il motivo che l'ha spinta a non dirigere i sequel

In occasione della proiezione del 15° anniversario di Twilight, Catherine Hardwicke, la regista del primo film della saga di Twilight, ha svelato perché si è rifiutata di dirigere i sequel della nota serie cinematografica. Durante il successivo Q&A con i fan, Hardwicke ha raccontato che ai tempi gli era stato proposto di dirigere i sequel del film ma che lei aveva rifiutato l'offerta perché i libri successivi di Stephenie Meyer non l'avevano appassionata altrettanto quanto il primo capitolo della saga.

"Credo che il primo libro sia quello che mi è piaciuto di più. Era fresco e originale. Non avevo mai letto nulla di simile. Ho sempre letto di vampiri nei vicoli bui di Londra e Parigi, mentre in Twilight i vampiri sono sugli alberi, vanno in giro di giorno e frequentano persino il liceo. Ho pensato subito: 'È pazzesco'. Mi era piaciuto molto. Ma non mi sono innamorata così profondamente degli altri libri come del primo. Quindi, ero felice di fare il primo, volevo fare solo il primo, il mio contratto diceva che avrei potuto fare gli altri, ma ho rifiutato", ha detto Hardwicke.

Robert Pattinson e Kristen Stewart sul set del film Twilight

Hardwicke voleva che fossero altre donne a dirigere i sequel

Sebbene la Hardwicke abbia ritenuto opportuno affidare il franchise ad altri registi, ha rivelato la sua delusione per il fatto che i sequel non siano stati diretti da altre donne. Infatti, dopo il primo Twilight del 2008 i successivi capitoli della saga sono stati diretti tutti da registi maschi: New Moon da Chris Weitz, Eclipse da David Slade e Breaking Dawn - Parte 1 e 2 da Bill Condon. "Volevo che fossero altre donne a dirigere i sequel. Tutti e quattro i film successivi al mio sono stati diretti da uomini così come le altre saghe del tempo Divergent e tutti i film del franchise di Hunger Games. Quindi, anche se io ho in un certo senso aperto la strada, nessuno poi ha continuato il tragitto. Per fortuna ora i tempi sono cambiati e recentemente registe come Patty Jenkins e Greta Gerwig hanno varcato le porte per le altre registe donne", ha detto Hardwicke.

Un reboot della saga in forma di serie televisiva è attualmente in fase di lavorazione, ma non sono ancora stati annunciati i registi. Intanto l'ex interprete di Carlisle Cullen, Peter Facinelli ha dichiarato che tornerebbe volentieri a vestire i panni del suo personaggio.