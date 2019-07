Toy Story 4 espugna il box office italiano con due milioni di euro

Toy Story 4 primo anche in Italia con due milioni complessivi, Disney e Pixar non si smentiscono neppure stavolta.

Toy Story 4: Buzz Lightyear in una scena del film

Come da previsione, Toy Story 4 svetta in testa alla classifica del box office italiano con un incasso di due milioni, un milione e mezzo dei quali raccolti nel weekend da 815 sale, con una media per sala di quasi 2000 euro. Gradito ritorno per il popolarissimo franchise animato Disney/Pixar, come potete leggere nel nostra recensione di Toy Story 4.

Toy Story 4: i 10 personaggi che amiamo di più

Arrivederci Professore, con Johnny Depp, perde una posizione ed è ora secondo con 263.000 euro di incasso, per un totale di 974.000 euro. Il film, distribuito da Notorious Pictures vede protagonista un carismatico Johnny Depp che torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita con Arrivederci Professore, una storia poetica ed emozionante per la regia di Wayne Roberts (qui trovate la recensione di Arrivederci professore).

Johnny Depp a Lucca con gli Hollwyood Vampires, un pirata col rock nel DNA

Apre in terza posizione, con 235.000 euro di incasso da 260 sale, e una media per sala di 903 euro, Nureyev - The White Crow, biopic diretto da Ralph Fiennes dedicato alla vita del ballerino Rudolf Nureyev. Sul grande schermo si ripercorre la vita di Nureyev dall'infanzia alle prese con la povertà nella città sovietica di Ufa, fino agli anni in cui ha studiato danza a Leningrado, senza dimenticare la fuga in Occidente mentre la società era alle prese con la Guerra Fredda. Qui trovate la nostra recensione di Nureyev - The White Crow.

In discesa il film Disney Aladdin, quarto con un incasso di 173 mila euro che va a incrementare il'incasso totale di 14,8 milioni di euro. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

Quinto posto per Pets 2 - Vita da animali. Il divertente film animato prodotto da Illumination Entertainment_ riporta sul grande schermo tutti i personaggi del primo film, da Max al simpaticissimo coniglietto Nervosetto, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali, incassa altri 172.000 euro arrivando a un totale di 1.116.000 euro.