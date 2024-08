D23, in arrivo Gli Incredibili 3 e Toy Story 5, tutti i dettagli

Questa notte, durante il D23, il capo della divisione Pixar della Disney, Pete Docter ha annunciato che il terzo capitolo di un franchise incredibilmente amato è in fase di sviluppo e, sebbene sia ancora troppo presto per condividere ulteriori dettagli concreti, è molto eccitante sapere che Gli Incredibili 3 è ufficialmente in arrivo.

Dopo l'annuncio de Gli Incredibili 3, Docter ha anche confermato che Brad Bird, lo sceneggiatore e regista originale dei primi due capitoli, tornerà per il terzo film. La Pixar ha sottolineato che Bird sta "sviluppando" il progetto, ma il suo ruolo esatto non è stato rivelato, anche se, dato il suo coinvolgimento storico nel franchise, è probabile che il pubblico vedrà Bird tornare nella sala di scrittura e sulla sedia del regista.

I primi due film del franchise degli Incredibili sono due delle uscite di maggior successo della Pixar fino ad oggi, con Gli Incredibili 2 che solo di recente è stato scalzato dalla posizione di detentore del titolo di film d'animazione di maggior incasso da un altro film Pixar, Inside Out 2.

Sia Gli Incredibili che Gli Incredibili 2 erano interpretati da Craig T. Nelson, Helen Hunt, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson e Bird nel ruolo della straordinaria costumista con una personalità fuori dal comune, Edna Mode. Così come non è chiaro quale sarà il ruolo preciso di Bird ne Gli Incredibili 3. Ad oggi non sappiamo chi sarà il cast del progetto in via di sviluppo e se tutti o alcuni di questi interpreti riprenderanno i loro ruoli.

Gli Incredibili 3 continuerà a seguire la famiglia Parr in qualsiasi fase della loro vita? Sebbene questo sia naturalmente lo scenario più probabile, dato che la famiglia centrale del franchise è una parte importante di ciò che ha reso i primi due film così profondamente amati, in definitiva l'universo de Gli Incredibili ha ancora molto spazio da esplorare grazie alle sue ambientazioni fisiche reali, ai personaggi - super e non - che il pubblico non ha mai visto prima e alle numerose direzioni narrative in cui si può addentrare.

Naturalmente, dato che Gli Incredibili 3 è stato appena annunciato, la Pixar non ha fornito una data di uscita o una finestra per il progetto, e probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima che siano pronti a fissare una data solida. Nel frattempo, la Pixar ha in cantiere anche Toy Story 5, con un'uscita più solida, anche se lontana , il 19 giugno 2026, con Andrew Stanton ufficialmente tornato a bordo come regista per questo capitolo.