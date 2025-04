Toy Story 5: Tom Hanks rivela il suo primo giorno sul set

Tom Hanks ha ingolosito i fan di Toy Story pubblicando un post sui social che documenta il suo primo giorno sul set del quinto capitolo della saga d'animazione targata Pixar.

Nel quinto film, la star premio Oscar tornerà a prestare la propria voce allo sceriffo Woody, co-protagonista sin dal primo capitolo insieme allo Space Ranger Buzz Lightyear.

Il debutto di Tom Hanks sul set di Toy Story 5

"Primo giorno di lavoro su una certa Storia Numero 5!" ha scritto Hanks nel post "Serve un indizio? Disney. Studio B". Nella foto, Hanks è all'interno di una cabina di doppiaggio.

Al momento, non si conoscono molti dettagli sulla trama e sul cast di Toy Story 5 ma l'uscita del film è prevista per il 19 giugno 2026. Lo scorso dicembre, Tim Allen aveva già raccontato la sua prima sessione di doppiaggio per Toy Story 5, nel quale tornerà a prestare la propria voce a Buzz.

La saga di Toy Story nell'universo Pixar

Nel 1995, Toy Story - Il mondo dei giocattoli fu il primo film d'animazione della Pixar e il primo lungometraggio ad essere realizzato completamente in CGI.

La storia è quella di un gruppo di giocattoli di un ragazzino di nome Andy, che quando non sono visti dagli esseri umani si animano e mostrano caratteri, emozioni e condividono una forte amicizia.

Woody e Bo Peep in una scena di Toy Story 4

Lo sceriffo Woody, nel primo film, è il giocattolo preferito di Andy prima che in casa arrivi un modello nuovissimo dello Space Ranger Buzz Lightyear, che metterà in discussione le gerarchie nella stanza del bambino. Il franchise ha avuto tre sequel: Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999), Toy Story 3 - La grande fuga (2010), e Toy Story 4 (2019).