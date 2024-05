Top Gun: Maverick, la morte di un personaggio permetterà a Top Gun 3 di usare il finale originale tagliato?

La morte di un personaggio amato in Top Gun: Maverick potrebbe permettere a Top Gun 3 di recuperare il finale tagliato dal film originale perché "non avrebbe mai funzionato". Secondo ScreenRant, i toni più cupi e drammatici dell'hit Top Gun: Maverick ben si sposerebbero al finale eliminato dal primo film, ben più ironico e avventuroso.

Nel finale del sequel, a Maverick viene concessa l'opportunità di perdonare se stesso per la morte di Goose nel primo Top GunTop Gun quando lui e il figlio di Goose, Rooster, si salvano a vicenda durante una missione pericolosa. Ciò avviene poco dopo la morte di Iceman, il quale aveva consigliato a Maverick di liberarsi del senso di colpa per la morte di Goose durante la loro ultima conversazione.

Una scena di Top Gun: Maverick

Come Top Gun 3 può far rivivere il finale cancellato del film originale?

Anche se manca la conferma ufficiale, il produttore Jerry Bruckheimer si è dimostrato ottimista all'idea di un terzo sequel di Top Gun, anticipando di avere tra le mani una storia fantastica che potrebbe includere anche il finale del primo Top Gun_, tagliato per esigenze narrative.

Nel finale originale di Top Gun, Maverick visita la tomba di Goose dopo la sua missione trionfante e il suo ricongiungimento con Charlie. Questo toccante finale gettava una nota cupa sull'adrenalinica pellicola, aggiungendo una nota tragica fuori luogo rispetto al tono generale del film. Tuttavia, Top Gun 3 potrebbe ora rivisitare questa scena e migliorarla grazie alla morte di Iceman, poiché il personaggio di Tom Cruise potrebbe far visita a entrambi i compagni caduti.

Scelta, questa, che renderebbe meno deprimente la visita di Maverick alla sola tomba di Goose dal momento che il protagonista non si è mai ritenuto responsabile della morte di Iceman. La duplice visita chiarirebbe che Maverick sta onorando la memoria dei colleghi e si sta affidando alla loro guida piuttosto che cercare di correggere un torto commesso. Sebbene la trama di Top Gun 3 non sia ancora nota, il sequel non dovrebbe vedere Maverick continuare a torturarsi per il suo ruolo nella morte di Goose, ma evolvere il personaggio in nuove direzioni.