Top Gun, Jerry Bruckheimer ottimista per il terzo film: "Abbiamo tra le mani una storia fantastica"

Il produttore del franchise con Tom Cruise confessa di avere in cantiere una trama per un nuovo capitolo.

Jerry Bruckheimer, storico produttore di tantissimi lungometraggi sfornati da Hollywood negli ultimi decenni, ha anticipato ai fan la possibilità che venga realizzato un terzo film del franchise Top Gun. Bruckheimer ha svelato che una storia è già stata scritta e ora si tratta di riunire Tom Cruise con tutti gli altri membri del cast.

Un terzo film di Top Gun potrebbe sfruttare anche l'onda del successo del sequel del 2022, Top Gun: Maverick, in cui Pete Maverick (Cruise) svolge il nuovo ruolo di addestratore di un gruppo di giovani piloti della Marina che dovranno affrontare una missione particolarmente pericolosa. Nel film anche una new entry del calibro di Jennifer Connelly, che interpreta Penny Benjamin, l'ex fidanzata di Maverick.

Il ritorno di Tom Cruise

Il produttore ha confessato la presenza di una storia già pronta per Top Gun 3 durante un'intervista al The Hollywood Reporter:"Penso che abbiamo una storia fantastica. La questione è solo come riunire tutti e come realizzarlo. Tom è molto impegnato. Ha molti film in programma ed è un attore molto richiesto. Quindi, dobbiamo avere una buona sceneggiatura, e speriamo che gli piaccia tanto quanto a noi".

Tom Cruise in sella alla moto di Pete Maverick in Top Gun 2

Le voci intorno ad un possibile Top Gun 3 sono emerse all'inizio di quest'anno anche grazie al contributo di Glen Powell, una delle star del sequel, secondo cui stava bollendo qualcosa in pentola riguardo al terzo film:"Ci saranno presto annunci divertenti. Parlo con Joseph [Kosinski], Cruise e Jerry [Bruckheimer] da parecchio. Ci sono cose in corso che sembrano molto eccitanti. Non sono quando tornerò ma sono sicuro che ci sarà un jet in futuro ad aspettarmi".

I fan sperano di poter vedere nuovamente Tom Cruise nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici, il pilota della Marina americana Pete 'Maverick' Mitchell, interpretato nel film di Tony Scott del 1986 e nel sequel del 2022 di Joseph Kosinski.