Top Gun torna nelle sale per il 40° anniversario, svelata la data delle proiezioni evento

Paramount Pictures ha annunciato in che modo verrà celebrato il 40esimo anniversario dell'uscita nelle sale del film Top Gun: a maggio il cult e il sequel torneranno per una settimana nelle sale.

L'appuntamento è quindi il 13 e il 14 maggio per il primo capitolo della storia e il 18 e il maggio per il secondo.

Il ritorno di Top Gun nelle sale

Tom Cruise aveva annunciato il ritorno nei cinema di Top Gun con un post sui social in cui dichiarava: "Se ne sentite il bisogno... Due film. Un grande schermo. Di nuovo nei cinema, il 13 maggio, per una sola settimana".

Ecco il trailer delle proiezioni evento:

Il successo del sequel, Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski, in grado di incassare ben 1,49 miliardi di dollari e ottenere sei nomination agli Oscar, vincendo il premio come Miglior Sonoro, ha portato lo studio a confermare la produzione di un terzo capitolo. Tom Cruise riprenderà quindi ancora una volta il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell.

Cosa racconta Top Gun

La sinossi ufficiale del film diretto negli anni '80 da Tony Scott e che ha contribuito a rendere Cruise una star internazionale ricorda: "Nel cielo dove solo i migliori osano volare, un'élite di giovani piloti della Marina americana affronta la sfida definitiva alla leggendaria scuola Top Gun. Tra rivalità incandescenti e manovre al limite dell'impossibile, ogni missione è una prova di coraggio, istinto e ambizione".

I poster del ritorno dei film nelle sale italiane:

Top Gun: il poster del 40esimo anniversario

Il pilota, nel sequel, era stato mostrato dopo aver assunto il ruolo di istruttore e aver iniziato a occuparsi della nuova generazione di piloti che saranno in futuro impegnati in pericolose missioni.

Nel cast di Top Gun: Maverick c'era anche Miles Teller nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di 'Goose', il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel film del 1986.

Top Gun: Maverick, il poster del ritorno del film nelle sale

Attualmente non sono ancora stati svelati i dettagli della trama del terzo capitolo della storia, tuttavia i fan possono forse sperare in qualche anticipazione proprio in occasione del ritorno del franchise prodotto da Jerry Bruckheimer nei cinema di tutto il mondo tra qualche settimana.