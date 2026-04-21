Top Gun torna nelle sale per il 40° anniversario, svelata la data delle proiezioni evento

A maggio la storia di Maverick, il pilota interpretato da Tom Cruise tornerà sul grande schermo con alcune proeizioni evento.

Una foto di Top Gun
NOTIZIA di 21/04/2026

Paramount Pictures ha annunciato in che modo verrà celebrato il 40esimo anniversario dell'uscita nelle sale del film Top Gun: a maggio il cult e il sequel torneranno per una settimana nelle sale.
L'appuntamento è quindi il 13 e il 14 maggio per il primo capitolo della storia e il 18 e il maggio per il secondo.

Il ritorno di Top Gun nelle sale

Tom Cruise aveva annunciato il ritorno nei cinema di Top Gun con un post sui social in cui dichiarava: "Se ne sentite il bisogno... Due film. Un grande schermo. Di nuovo nei cinema, il 13 maggio, per una sola settimana".

Ecco il trailer delle proiezioni evento:

Il successo del sequel, Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski, in grado di incassare ben 1,49 miliardi di dollari e ottenere sei nomination agli Oscar, vincendo il premio come Miglior Sonoro, ha portato lo studio a confermare la produzione di un terzo capitolo. Tom Cruise riprenderà quindi ancora una volta il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell.

Perché il successo di Top Gun: Maverick è (anche) merito di Tony Scott Perché il successo di Top Gun: Maverick è (anche) merito di Tony Scott

Cosa racconta Top Gun

La sinossi ufficiale del film diretto negli anni '80 da Tony Scott e che ha contribuito a rendere Cruise una star internazionale ricorda: "Nel cielo dove solo i migliori osano volare, un'élite di giovani piloti della Marina americana affronta la sfida definitiva alla leggendaria scuola Top Gun. Tra rivalità incandescenti e manovre al limite dell'impossibile, ogni missione è una prova di coraggio, istinto e ambizione".

I poster del ritorno dei film nelle sale italiane:

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Top Gun: il poster del 40esimo anniversario

Il pilota, nel sequel, era stato mostrato dopo aver assunto il ruolo di istruttore e aver iniziato a occuparsi della nuova generazione di piloti che saranno in futuro impegnati in pericolose missioni.
Nel cast di Top Gun: Maverick c'era anche Miles Teller nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di 'Goose', il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel film del 1986.

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Top Gun: Maverick, il poster del ritorno del film nelle sale

Attualmente non sono ancora stati svelati i dettagli della trama del terzo capitolo della storia, tuttavia i fan possono forse sperare in qualche anticipazione proprio in occasione del ritorno del franchise prodotto da Jerry Bruckheimer nei cinema di tutto il mondo tra qualche settimana.