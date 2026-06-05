Morto James Handy: l'attore di Top Gun: Maverick è stato accoltellato in casa

James Handy, attore 91enne noto per i suoi ruoli in Top Gun: Maverick, Jumanji, Il verdetto e Aracnofobia, è morto mercoledì 3 giugno nella sua casa di Los Angeles.

Non una morte dovuta all'età, però, come si potrebbe pensare: l'attore è stato infatti accoltellato nel giardino di casa sua. Secondo il verbale della polizia cittadina, alle 9:30 del 3 giugno una pattuglia è intervenuta nel quartiere di Tarzana, dove Handy abitava, in seguito a una strana telefonata al centralino: "Sono il figlio, ho appena ucciso l'uomo del peccato".

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l'attore in giardino, a terra e privo di sensi, con una profonda coltellata al petto. Trasportato d'urgenza in ospedale, per James Handy non c'è stato più nulla da fare.

Prima di lasciare la casa, però, la pattuglia intervenuta è stata fermata da un uomo, Michael Gledhill, 44 anni, che ha confessato di essere il responsabile dell'omicidio. A quanto riferito, Gledhill e sua madre, compagna di James Handy, vivenano da tempo nella casa di Tarzana. La cauzione dell'uomo, che è stato immediatamente arrestato, è stata fissata a 2 milioni di dollari.

James Handy in Top Gun: Maverick

Nato a New York il 19 marzo del 1945, James Handy, nel corso della lunga carriera, ha spaziato tra televisione e cinema. Aveva debuttato nel 1977 in due episodi della soap opera I Ryan, per poi apparire, sempre in piccoli ruoli, in produzioni di grande successo come Matlock , Quantum Leap , La signora in giallo, Beverly Hills, 90210, Melrose Place, X-Files, Walker Texas Ranger, Law & Order , ER e molti altri .

Tra i ruoli più famosi al cinema ricordiamo quelli ne Il verdetto (1982), Aracnofobia (1990), The Rocketeer (1991), Punto di non ritorno (1993), Jumanji (1995), Unbreakable - Il predestinato (2000), Logan (2017) e, l'ultimo, Top Gun: Maverick (2022).