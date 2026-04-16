Top Gun 3: Tom Cruise riprenderà il ruolo di Maverick nel nuovo film

Paramount ha confermato che Top Gun 3 è in fase di sviluppo e il sequel avrà ancora una volta come protagonista Tom Cruise.

In occasione dell'evento CinemaCon, in corso a Las Vegas, lo studio ha infatti annunciato che il terzo capitolo della storia di Maverick verrà realizzato, dopo le notizie dell'inizio del lavoro sul progetto avvenuto nel 2024.

Il successo ottenuto dal sequel di Top Gun

Top Gun: Maverick (di cui potete leggere la nostra recensione), arrivato nelle sale nel 2022, aveva incassato ben 1.5 miliardi di dollari ai box office internazionali, a fronte di un budget di soli 170 milioni.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un momento del film

Il successo ottenuto dal progetto, in particolare considerando che il settore era reduce dai problemi causati dal COVID, aveva portato all'inizio del lavoro sul possibile terzo capitolo.

Top Gun 3, che sarà prodotto nuovamente da Jerry Bruckheimer, è stato scritto da Ehren Kruger, che aveva già firmato il secondo capitolo della storia con Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie.

Chi tornerà nel cast?

Tom Cruise sarà quindi per la terza volta il pilota Pete "Maverick" Mitchell, ruolo che ha interpretato nel cult nell'ormai lontano 1986. Nel sequel il protagonista era stato mostrato mentre era impegnato a insegnare alla nuova generazione di piloti come affrontare pericolose missioni e situazioni complicate.

Nella storia era coinvolto anche Bradley "Rooster" Bradshaw, parte affidata a Miles Teller, ovvero il figlio del suo migliore amico Pete "Goose" Bradshaw, personaggio morto nel primo film.

Per ora non è stato svelato se gli interpreti di Top Gun: Maverick torneranno anche nel terzo film. Nel cast c'erano anche Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis e Manny Jacinto.

Non resta quindi che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul progetto!