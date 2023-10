Top Gun: Maverick era l'unica storia possibile dopo che Top Gun ha tagliato una scena chiave

Il finale del primo Top Gun inizialmente includeva una scena, poi eliminata, che se mantenuta avrebbe rovinato del tutto il pathos attorno alla trama di Top Gun: Maverick, il sequel di Joseph Kosinski uscito nelle sale nel 2022.

Top Gun includeva originariamente una scena in cui Maverick (Tom Cruise) visitava la tomba di Goose alla fine del film e questa sequenza tagliata avrebbe potuto inavvertitamente rovinare il sequel. Mentre la morte di Iceman in Top Gun: Maverick è stato il catalizzatore che ha portato Maverick alla sua missione finale, è stato il ricordo ossessionante della morte di Goose a trattenerlo nel corso degli anni.

Top Gun: Maverick chiarisce che il personaggio di Cruise non ha mai scalato i ranghi della Marina, non ha mantenuto la sua relazione con Charlie e non è riuscito a mantenere intatta la sua vita personale e professionale a causa del senso di colpa per la morte di Goose.

Questo punto della trama non sarebbe stato altrettanto credibile se Top Gun si fosse concluso con la visita di Maverick alla tomba di Goose, come previsto. Se questa scena fosse rimasta nel montaggio finale, l'ultima volta che gli spettatori avrebbero visto Maverick avrebbe dovuto ammettere il suo ruolo nella morte dell'amico.

Invece, la scena è stata tagliata e questo ha accidentalmente salvato il sequel. Top Gun: Maverick funziona soprattutto perché Maverick è ancora tormentato dalla scomparsa di Goose.