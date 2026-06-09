Spider-Man: Brand New Day batte ogni record: sarà il più lungo di tutta la saga

Tom Holland torna nei panni di Peter Parker per un nuovo capitolo Marvel destinato a entrare nella storia: sarà il film dell'Uomo Ragno più lungo mai realizzato. E spuntano due personaggi che fanno sognare.

Spider-Man: Brand New Day si conferma come uno dei film più attesi dai fan del MCU. Dopo il clamoroso successo di Spider-Man: No Way Home e quel finale che ha riscritto completamente il destino di Peter Parker, l'interesse attorno al nuovo capitolo dell'Uomo Ragno non ha mai smesso di crescere, alimentato da indiscrezioni, annunci sul cast e speculazioni dei fan. E proprio in queste ultime ore spunta un nuovo dettaglio: quello con Tom Holland sarà il film più lungo di sempre dedicato all'amichevole Spider-Man di quartiere.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland torna con un film da record

Spider-Man: Brand New Day

Secondo quanto emerso attraverso il sito ufficiale di AMC, Spider-Man: Brand New Day dovrebbe durare due ore e trenta minuti. Un tempo importante, superiore a quello di qualsiasi film sull'Uomo Ragno mai realizzato, anche a quello di Spider-Man: No Way Home, il film-evento del 2021 che aveva riunito più generazioni di Spider-Man e trasformato l'uscita in sala in un'indimenticabile esperienza condivisa per il pubblico Marvel.

Il dato è significativo perché suggerisce un racconto più corposo del previsto. Non si tratterebbe soltanto del quarto film solista con Tom Holland, ma soprattutto di una nuova fase per Peter Parker, che deve affrontare la sua vita dopo l'incantesimo di Doctor Strange.

MJ e Ned, infatti, non ricordano più chi sia, il mondo ha dimenticato la sua identità e il personaggio sembra pronto a ripartire da una dimensione più solitaria, forse più vicina allo spirito classico dei fumetti.

Un minutaggio così lungo lascia quindi immaginare che il film voglia prendersi tempo per ricostruire il suo protagonista, ma anche per inserire nuove dinamiche all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Le new entry nel cast

Una scena del trailer

Accanto a Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day riporterà in scena diversi volti già amati dai fan. Zendaya e Jacob Batalon torneranno infatti nei panni di MJ e Ned, due personaggi fondamentali nella vita di Peter Parker. Il loro ritorno rende ancora più interessante una delle grandi incognite del film: quanto spazio verrà dato alle conseguenze dell'incantesimo che ha cancellato Peter dalla memoria di tutti? La storia ripartirà subito da lì oppure sceglierà di costruire con calma il peso di quella perdita?

Tra i ritorni più attesi ci sono anche Mark Ruffalo, ancora una volta nei panni di Bruce Banner, e Jon Bernthal come Punisher. Una coppia che lascia immaginare un'avventura dal taglio più intenso e terreno, capace di mescolare l'energia tipica di Spider-Man con personaggi decisamente più ruvidi e imprevedibili. Non a caso, in queste ore, circola anche l'ipotesi di un confronto tra l'Arrampicamuri e Savage Hulk, anche se per ora non esistono conferme ufficiali.

Grande curiosità c'è attorno a Sadie Sink, volto di punta di Stranger Things, pronta a fare il suo ingresso nel MCU con un personaggio ancora avvolto nel mistero. Il suo coinvolgimento però ha già scatenato le teorie dei fan e molti continuano a sognarla nel ruolo di Jean Grey. Per il momento, però, si tratta soltanto di speculazioni.

Tra le novità del cast ci sarà inoltre Tramell Tillman, apprezzato in Scissione, mentre Michael Mando sembra finalmente destinato a trasformarsi in Scorpion, uno dei villain più attesi. Scopriremo solo il 31 luglio, con l'uscita in sala del film, se sarà vero.