Helldivers perde Jason Momoa e il film Sony si ritrova in crisi senza il suo volto principale

Brutta sorpresa per i fan di Helldivers. A poco più di un anno dall'uscita prevista nelle sale, Jason Momoa avrebbe lasciato il progetto cinematografico prodotto da Sony e PlayStation Productions. Il film resta confermato, ma qualche interrogativo adesso comincia a emergere.

Una partenza che nessuno si aspettava

Secondo quanto riportato da Deadline, Jason Momoa avrebbe abbandonato il film dedicato allo sparatutto di Arrowhead. Nessuna spiegazione ufficiale, almeno per ora. Ed è forse proprio questo dettaglio a rendere la notizia più rumorosa del previsto.

Una scena con Jason Momoa

Perché il problema non riguarda soltanto la perdita di una star. Momoa era diventato quasi il volto simbolico del progetto ancora prima che il pubblico vedesse una singola immagine dal set. Quando Sony ne aveva annunciato il coinvolgimento, molti appassionati avevano accolto la scelta con entusiasmo. Non soltanto per la popolarità dell'attore, ma perché da anni racconta apertamente la propria passione per il gaming. Adesso quel posto è vuoto.

E non è un vuoto semplice da riempire. Trovare un sostituto capace di sostenere un blockbuster fantascientifico richiede tempo, trattative e una certa dose di fortuna. Soprattutto quando il calendario corre più veloce delle intenzioni.

Il vero problema potrebbe essere il tempo

La data del 10 novembre 2027, almeno ufficialmente, resta invariata. Però basta osservare il tipo di film che Sony sta cercando di costruire per capire perché qualche dubbio stia iniziando a circolare. Helldivers non è una produzione che può permettersi scorciatoie. Alieni, guerre interplanetarie, battaglie su vasta scala, effetti visivi, ambientazioni futuristiche. Tutti elementi che divorano mesi di lavorazione ancora prima di arrivare alla fase finale della post-produzione.

Jason Momoa sul set

Per questo motivo l'uscita di scena di Momoa pesa più di quanto sembri. Non perché il film dipenda da un solo attore, ma perché ogni modifica importante in questa fase rischia di creare un effetto domino. Eppure sarebbe prematuro parlare di crisi.

Il videogioco continua a possedere una comunità enorme e un'identità molto riconoscibile. L'idea di portare sul grande schermo quella miscela di satira militare, cooperazione e caos controllato resta interessante oggi quanto lo era il giorno dell'annuncio. La sensazione, semmai, è che Sony si trovi davanti al primo vero ostacolo di un progetto che fino a questo momento sembrava procedere senza particolari scossoni. Adesso serve una nuova guida. E possibilmente anche in fretta.