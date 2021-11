Tom Holland, per i registi di Avengers: Endgame "ha rimpiazzato Tony Stark come nuova anima dell'MCU"

Tom Holland ha ventilato la possibilità di lasciare il ruolo di Spider-Man dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home, ma per i registi di Avengers: Endgame, i fratelli Russo, l'attore avrebbe avuto il merito di prendere il posto di Tony Stark come anima dell'MCU.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Tom Holland

Tom Holland ha dichiarato a GQ che se continuerà a interpretare Spider-Man dopo i 30 anni, avrà probabilmente sbagliato qualcosa nella sua carriera.

Per Joe Russo, però, Tom Holland è insostituibile come personaggio. "Tom sta entrando nel ruolo che Robert Downey Jr. occupava una volta per la Marvel" dice il regista a GQ "che è il personaggio preferito e in molti modi l'anima dell'universo Marvel".

Non si può negare che Spider-Man sia uno dei supereroi più popolari al mondo oggi e non c'è da meravigliarsi se la Disney ha combattuto per mantenere l'utilizzo del personaggio dopo che l'accordo con Sony è andato in pezzi durante la produzione di Spider-Man: Far From Home. È un peccato che il giovane attore stia valutando di concludere il suo ciclo nel Marvel Cinematic Universe così presto lasciando orfani i fan del suo Uomo Ragno.

Per quanto riguarda ciò che lo rende una scelta così perfetta per interpretare Spider-Man, Russo ha aggiunto: "Ha una vulnerabilità, uno spirito e un'immensa simpatia che me lo hanno fatto sembrare simile al Peter Parker dei fumetti".

Venom - La furia di Carnage, Tom Holland commenta il ruolo nella scena dopo i titoli di coda

I fratelli Russo hanno scelto Tom Holland per il ruolo di Peter Parker in Captain America: Civil War del 2016, in seguito l'attore ha partecipato a Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ed è stato protagonisti del loro film non Marvel, Cherry. Se verranno confermati i rumor che vogliono i Russo pronti a tornare a collaborare con Marvel per la serie Secret Wars, se c'è qualcuno che può convincere Tom Holland a indossare ancora una volta la tuta dell'Uomo Ragno senza dubbio saranno proprio loro.

Nel frattempo, a breve rivedremo Tom Holland in Spider-Man: No Way Home, nei cinema italiani dal 15 dicembre.