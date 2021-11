Venom - La furia di Carnage, Tom Holland commenta il ruolo nella scena dopo i titoli di coda

Nella scena dopo i titoli di coda di Venom - La furia di Carnage, Eddie Brock (Tom Hardy) e il suo compagno simbionte sono in vacanza. Tuttavia, la situazione prende una piega strana quando Venom li conduce in un universo alternativo dove Peter Parker/Spider-Man di Tom Holland appare in TV. Adesso lo stesso Tom Holland ha commentato la sua apparizione.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

In un'intervista con la rivista Total Film, Tom Holland ha ribadito di non sapere se è imminente l'arrivo di un confronto tra Spider-Man e Venom in arrivo. "Davvero non lo so", ha detto l'attore. "È stato davvero emozionante far parte di quel film. Ovviamente, Tom Hardy è uno dei più grandi attori del mondo. Sono felice di poter dire che è un ragazzo adorabile. Ma non ci ho pensato molto."

La prospettiva di uno scontro tra Venom e Spider-Man è qualcosa di cui entrambi gli attori hanno discusso a lungo. Nel 2018 Tom Hardy dichiarò che gli sarebbe piaciuto "lavorare con Holland visto che i nostri personaggi vanno di pari passo". Nello stesso anno, Tom Holland ha identificato Venom come un cattivo che gli piacerebbe combattere in veste di Spider-Man. Al momento, tuttavia, non è chiaro se i due personaggi si affronteranno effettivamente, o se il cameo di Spider-Man in Venom - La furia di Carnage sia stato solo un omaggio una tantum.

Qui trovate la nostra recensione di Venom - La Furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis che vede il ritorno delle star Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni del villain Carnage. Il sequel si è rivelato campione d'incassi al botteghino come l'originale del 2018.

Quanto a Tom Holland, l'attore tornerà nei panni dell'Uomo Ragno a partire dal 16 dicembre in Spider-Man: No Way Home, che vede nel cast anche Zendaya e Benedict Cumberbatch.