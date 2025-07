Emma Stone elogia Pedro Pascal: "È talentuoso e bello, me lo scop..rei"

Ospite di Jimmy Kimmel Live! con Diego Luna, Emma Stone ha elogiato il collega Pedro Pascal, definendolo "talentuoso, bellissimo, gentile e divertente", per poi scherzare con un "me lo farei". L'attrice ha ricordato anche un siparietto virale al Festival di Cannes, mentre i due sono impegnati nella promozione di Eddington, il nuovo film di Ari Aster.

Emma Stone & Pedro Pascal: sul red carpet, tra elogi e battute

Non serviva una conferma, ma ora è ufficiale: Pedro Pascal è ovunque, e anche Emma Stone se n'è accorta. Anzi, più che accorgersene, lo ha sottolineato con un'ironia che ha subito fatto il giro del web. Durante la sua partecipazione a Jimmy Kimmel Live!, condotto per l'occasione da Diego Luna, l'attrice premio Oscar - attualmente in sala con Eddington, il nuovo lavoro di Ari Aster - ha elogiato senza riserve il collega cileno. "È così meraviglioso", ha detto con un sorriso complice, "è talentuoso, bellissimo, gentile, divertente...", salvo poi chiudere la frase con una provocazione che ha strappato risate e titoloni: "Me lo scop..rei".

Un ritratto di Pedro Pascal

Il contesto era già in clima da aneddoti leggeri, quando si è tornati a parlare del momento virale di Cannes 2025, dove una Stone visibilmente infastidita da un'ape ha trovato in Pascal e Austin Butler degli improvvisati cavalieri con tanto di colpi d'aria e tentativi di allontanare l'insetto molesto. Un episodio diventato virale dopo la pubblicazione da parte di Variety, e che l'attrice ha ripreso con un'altra battuta tagliente: "Quasi posso garantirvi che, se qualcuno ha portato quell'ape, è stato Pedro... probabilmente l'ha liberata lui." La complicità tra i due, d'altronde, è palpabile anche al di fuori del set.

Il 2025 è, senza esagerazioni, l'anno di Pedro Pascal. Tra le sue recenti apparizioni sul grande e piccolo schermo ci sono titoli di ogni genere: dalla serie The Last of Us su HBO, alla commedia romantica Materialists, fino ai blockbuster Eddington (dal 18 luglio) e The Fantastic Four: First Steps (in uscita il 25 luglio). E all'orizzonte si profilano altri progetti targati Marvel e Star Wars, rendendo la sua presenza sullo schermo una costante quasi ubiqua. "È ovunque", ha commentato Stone. "Non è una Pedro-ssance. È un'invasione Pedro." Una definizione a cui Luna ha risposto con una metafora pop azzeccata: "Pedro è diventato la nuova Coca-Cola."

E mentre Stone si prepara anche al ritorno nei cinema con Bugonia di Yorgos Lanthimos (dal 24 ottobre) e con Cruella 2, la loro alchimia in Eddington promette di essere uno degli ingredienti più attesi della stagione. Anche se, stando alle premesse, le scintille tra i due sono già cominciate fuori dallo schermo.