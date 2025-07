Money Road, il finale del reality di Fabio Caressa e il colpo basso inaspettato: ecco chi è rimasto a secco

Ultima fermata per la Compagnia delle Tentazioni: tra doppi prelievi e strategie sottili, l'ATM finale non ha perdonato.

Ultimo giro, ultimi colpi di scena (e, soprattutto, ultimi bonifici) per Money Road, l'esperimento sociale dal sapore di reality condotto da Fabio Caressa su Sky che ha messo alla prova dodici concorrenti in un'avventura tra tentazioni di lusso e fatiche nella giungla malese. E la resa dei conti, com'era prevedibile, ha premiato i più audaci... lasciando qualcuno con le tasche vuote. Chi avrà vinto nell'epica sfida tra cicale e formiche?

Money Road: quanto hanno vinto i concorrenti del reality Sky

Dopo sei puntate di spa segrete, orologi di lusso, trattorie in piena foresta e assegni nascosti nei bauli, il montepremi complessivo di Money Road si è fermato a 174.300 euro. In teoria, 14.525 euro a testa. Ma quello di Fabio Caressa non è un programma per anime pure: l'ultima prova ha messo i concorrenti davanti all'ATM più tentatore della TV. Ogni partecipante poteva prelevare la propria quota o il doppio, lasciando a bocca asciutta un compagno.

Francesco, leader della compagnia, ha aperto la catena col classico "prendo il mio e passo la palla". Lo hanno seguito con fair play Roberta, Enrico, Alessandro, Marco, Alice, Benedetta e Saveria. Ma il colpo gobbo è arrivato quando Yaser ha deciso di prendersi il doppio, 29.050 euro, eliminando di fatto un concorrente dalla divisione. Idem Grazia.

Quoque tu, Yaser, verrebbe da dire. Proprio lui che, poco prima, era stato eliminato dal leader di puntata e fatto rientrare dal gruppo sacrificando 12mila euro. Una riconoscenza che ha tutto il sapore di una coltellata alla schiena. E chi ci ha rimesso? Danielle e Alvise, rimasti a mani vuote davanti all'ATM prosciugato.

Yaser e Grazia i più ricchi di Money Road

Yaser e Grazia sono usciti dal gioco con 31.050 euro a testa, grazie ai doppi prelievi e ai bonus raccolti lungo il percorso. Yaser ha anche coronato il tutto con una proposta di matrimonio in diretta e un anello in regalo. Altro che tentazione, qui si è fatto jackpot.

Tra i premiati anche Alessandro (23.525 €), Enrico (19.525 €) e Marco (18.525 €), che hanno sommato al prelievo finale i bottini accumulati nelle puntate precedenti. A metà classifica Alice, Francesco e le altre, tutte tra i 14.525 e i 16.525 euro. Chi ha fatto le spese della correttezza, invece, sono proprio Danielle e Alvise, i più prudenti e meno spendaccioni del gruppo.

Esperimento sociale finito, a vincere sono le cicale

Il cast di Money Road

Con lo zaino carico (alcuni) e con le tasche vuote (altri), i concorrenti hanno lasciato la giungla e forse anche qualche amicizia in sospeso. Ma Money Road ha confermato una regola d'oro della TV: ogni tentazione ha un prezzo. E qualcuno, stavolta, l'ha pagato tutto.