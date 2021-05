Da Tolo Tolo a I predatori: da oggi su Sky Cinema Collection oltre 100 film in omaggio al cinema italiano

Comincia oggi su Sky Cinema Collection - Made in Italy un omaggio al cinema italiano con oltre 100 film disponibili, tra cui Tolo Tolo, I predatori e Non odiare.

Si accende oggi Sky Cinema Collection - Made in Italy il canale che, da oggi al 21 maggio, celebra il cinema italiano con una ricca collezione di oltre 100 film firmati e interpretati dai grandi nomi della nostra cinematografia.

I Predatori: un'immagine del film

Molti dei titoli in programmazione sono candidati quest'anno ai David di Donatello. Stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 da non perdere I predatori, di Pietro Castellitto, candidato a quattro David di Donatello e Premio Orizzonti al Festival di Venezia 2020. Un semplice incidente e un torto subito porteranno le realtà di due famiglie a scontrarsi. Il motore di questa collisione è un 25enne, che mostrerà come gli esponenti delle famiglie custodiscano gelosamente ognuno il proprio segreto. Alle 21:45 il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Collection - Made in Italy.

In prima visione giovedì 20 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due Non odiare. Vincitore del Premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020, Alessandro Gassmann è lo straordinario protagonista del film che segna l'esordio alla regia di Mauro Mancini. Simone Segre è un chirurgo con un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah. L'omissione di soccorso alla vittima di un pirata della strada con la svastica tatuata sul petto, travolge la sua vita e lo porta fino a Marica, la giovane figlia della vittima. Per mettere a tacere il senso di colpa, Simone assume Marica come collaboratrice domestica e si scontra con suo fratello, un giovane che nutre odio per ebrei ed immigrati. Alle 23:00 anche su Sky Cinema Collection - Made in Italy.

Favolacce: una scena

Tra i titoli in programmazione candidati ai David di Donatello anche Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (15 nomination) con Elio Germano, premiato con l'Orso d'argento a Berlino, nei panni del pittore Antonio Ligabue; Hammamet di Gianni Amelio (14 nomination), in cui Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d'Argento 2020, ci fa rivivere gli ultimi giorni di Bettino Craxi; Favolacce (13 nomination) con Elio Germano, la favola nera dei fratelli D'Innocenzo, premiati a Berlino 2020 e con 5 Nastri d'Argento; il biopic di Susanna Nicchiarelli Miss Marx (11 nomination) in cui Romola Garai è la figlia di Karl Marx.

E poi Gli anni più belli di Gabriele Muccino (3 nomination) con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria; il film commedia campione d'incassi Tolo Tolo (3 nomination), diretto e interpretato da Checco Zalone e scritto con Paolo Virzì; il racconto autobiografico di Francesco Bruni sul tema della fragilità Cosa sarà (2 nomination) con Kim Rossi Stuart; Lei mi parla ancora, il film Sky Original firmato da Pupi Avati (2 nomination) con Renato Pozzetto; PADRENOSTRO di Claudio Noce (1 nomination) con Pierfrancesco Favino premiato a Venezia con la Coppa Volpi; Mi chiamo Francesco Totti il documentario di Alex Infascelli (1 nomination) e Notturno (1 nomination) il documentario in cui Gianfranco Rosi racconta il Medio Oriente tormentato dalle guerre.

Come un gatto in tangenziale: Antonio Albanese e Paola Cortellesi in una scena del film

In programmazione anche alcune tra le migliori commedie delle ultime stagioni cinematografiche. La commedia Sky Original di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Il divertente film di Giovanni Veronesi sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan, Moschettieri del Re: La Penultima Missione con Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, e il sequel targato Sky Original Tutti per 1 - 1 per tutti. L'ironica commedia romantica Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, oltre a molti classici della cinematografia italiana.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand. Grazie a extra, per i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema I predatori è disponibile prima di tutti on demand nella sezione extra.