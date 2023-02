Titanic torna al cinema per il 25° anniversario e balza in testa al box office italiano

Non c'è niente da fare. James Cameron è proprio il re del mondo. Dopo l'exploit dell'atteso Avatar: La via dell'acqua, è bastato il ritorno nei cinema di Titanic per celebrare il 25 anniversario del film per riconquistare la vetta del box office italiano. Una versione rimasterizzata del film pluripremiato agli Academy Award, distribuita da The Walt Disney Company Italia, è tornata nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino per fare sognare ii fan con l'amore impossibile tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Uscito in 290 sale, Titanic totalizza oltre 820.000 euro e segna 85.197 presenze.

Titanic, James Cameron: "La mia ricostruzione del naufragio è giusta a metà"

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell e Barry Keoghan in una scena

Scende al secondo posto il nuovo acclamato lavoro di Martin McDonagh, Gli spiriti dell'Isola. La grande prova attoriale di Colin Farrell e Brendan Gleeson raccoglie altri 403.000 euro, arrivando a un totale di 1,3 milioni in due settimane. Qui trovate la recensione de Gli spiriti dell'isola, che segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), i quali si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia.

Gli Spiriti dell'Isola, Kerry Condon: "Gli spiriti fanno più paura di Mike in Breaking Bad!"

In terza posizione troviamo il debutto di Magic Mike - The Last Dance, il terzo capitolo della saga di spogliarellisti capitanato da Channing Tatum. Incasso fiacco per il film, che apre con soli 298.000 euro e 40.000 presenze in 343 sale. Ci auguriamo che il film si riprenda sulla lunga distanza, visto che i primi due capitoli si sono rivelati poi enormi successi commerciali, incassando rispettivamente 167 milioni e 117 milioni negli USA. Qui la nostra recensione di Magic Mike - The Last Dance, che vede Channing Tatum affiancato dalla sensuale Salma Hayek.

Magic Mike - The Last Dance, Salma Hayek: "Nella scena della lap dance Channing Tatum mi ha quasi uccisa"

l quarto posto debutta il film d'animazione Argonuts - Missione Olimpo, che raccoglie 286.000 euro in 342 sale.

Stabile al quinto postoAsterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, che incassa altri 246.000 euro, arrivando a un totale di 773.000 euro.