Titanic in 4K UHD, la recensione: come restare ancora a bocca aperta davanti al kolossal di James Cameron

Eccola l'edizione definitiva di Titanic. Eccolo il prodotto che celebra in tutto e per tutto il film di James Cameron fenomeno di incassi e vincitore di 11 Oscar. Sì, perché l'edizione appena uscita targata Eagle Pictures si può definire veramente quella perfetta (o quasi, come vedremo), davvero impeccabile per godere in pieno della spettacolarità del capolavoro con Leonardo Dicaprio e Kate Winslet.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Innanzitutto è la prima volta che Titanic sbarca nel mondo del 4K UHD, un formato che esalta ulteriormente le indimenticabili immagini della storia d'amore fra Jack e Rose, e poi del disastroso naufragio seguente all'impatto della nave con l'iceberg. Ma poi ad arricchire l'edizione da collezione a tre dischi, c'è anche l'incredibile quantità di extra, ovvero 6 ore di contributi che si aggiungono ai tre commenti audio al film. Insomma, se avete amato Titanic, al di là delle passate edizioni in 3D, questa è davvero imperdibile.

Il video 4K: il miracolo di rimanere ancora sbalorditi davanti a Titanic

La cover dell'edizione 4K UHD di Titanic

Partiamo dalla grande novità di questa edizione di Titanic, ovvero il video 4K UHD. Ebbene non si può che rimanere letteralmente sbalorditi di fronte a immagini così maestosamente belle e definite. E in definitiva il maggior merito del video è proprio questo: perché il film ormai lo si conosce praticamente a memoria o quasi (almeno, così è per gran parte degli spetttori), per cui rimanere a bocca aperta davanti a uno spettacolo che sul piano narrativo è già arcinoto, la dice lunga sulla qualità stellare e la capacità attrattiva del nuovo video.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

Si parte con immagini subacquee incredibilmente compatte, chiare e senza la minima ombra di banding. Si prosegue con un quadro che ha uno straordinario livello di nitidezza e un dettaglio spaccamascella su ogni elemento: i primi piani sono mozzafiato e mettono in evidenza ogni millimetro di ruga sugli anziani e la bellezza dei giovani protagonisti fino all'ultimo poro; gli interni del Titanic sono ricchissimi di particolari fra decorazioni, porcellane e legni pregiati; i costumi dei personaggi rivelano trame mai viste prima; nelle riprese esterne la maestosità della nave è eccezionale. Il tutto non trasmettendo mai un briciolo di artificialità, ma conservando anche a livello di grana fine quel sapore squisitamente cinematografico dei prodotti di grado superiore.

Kate Winslet in una scena del film Titanic

Folgorante anche il croma grazie al Dolby Vision che pur rimanendo nell'alveo di una piacevole naturalezza, rende più intenso ogni colore e più brillante la luminosità. I colori sono vivaci, il nero profondo, le sfumature curate e ricche, il quadro è eccellente sia negli esterni assolati che nei luoghi meno prestigiosi della nave fino alle più scure zone sottocoperta, per non parlare di quella delle caldaie che trasmette sudore e fatica. Ovviamente spiccano i capelli rossi di Rose e il suo rossetto, come del resto il cappello viola, ma sono livelli di intensità che si riscontrano anche sugli abiti eleganti come anche in quelli più umili. Gli incarnati naturali completano un quadro praticamente perfetto.

Audio: la strana retromarcia dell'italiano e il travolgente Atmos inglese

Titanic: DiCaprio e Kate Winslet nella sequenza della zattera

Sul fronte audio il primo rilievo da fare, unico neo purtroppo di tutta l'edizione, è che sul disco 4K la traccia italiana è in un semplice Dolby Digital 5.1, mentre sul blu-ray si trova quella in DTS 5.1. Una sorta di strana retrocessione sonora per quella che è la versione video più evoluta. Detto questo, in ogni caso la traccia italiana resta lontanissimo dallo spettacolare Dolby Atmos inglese, assolutamente fenomenale per precisione, dinamica e per la capacità di trascinare in mezzo alla scena nelle fasi più concitate. Sia chiaro, la traccia italiana è comunque di buon livello, ma i limiti della codifica emergono: i dialoghi hanno poco mordente, la dinamica un po' frenata e la spazialità non sfruttata pienamente.

Una scena di Titanic

Certo, nelle spettacolari scene del naufragio, il coinvolgimento c'è. Ma ascoltare l'Atmos quando si viene travolti da ondate di acqua, urti violenti, scricchiolii sinistri, esplosioni di vetri e urla, è tutto un'altra esperienza. Anche perché in questo caso, oltre all'armonia della celebre colonna sonora, all'abbondante e preciso utilizzo dei rear e a interventi fragorosi del sub di una certa potenza, si aggiungono i canali top con uno sfruttamento della verticalità quantomai suggestivo in alcune delle spettacolari sequenze chiave della seconda parte del film.

Gli extra: tre commenti audio e 6 ore di materiale con nuovi contributi

Kate Winslet, Leonardo DiCaprioe e Kathy Bates in una scena di Titanic

E veniamo all'altro reparto sontuoso della nuova edizione di Titanic, quello degli extra. Innanzitutto va detto che anche sul disco 4K UHD troviamo, come in quello blu-ray, ben tre commenti audio, il primo di James Cameron, il secondo degli storici Don Lynch e Ken Marschall, e il terzo di cast e troupe. Tutto il resto lo troviamo nell'apposito terzo disco, un blu-ray pieno anche di nuovi contributi oltre a gran parte di quelli già noti, per un totale di circa 6 ore di materiale. Si comincia con la sezione Documentari, dove si parte appunto con un contenuto inedito, ovvero Titanic: Storie dal cuore (36 minuti), nel quale il cast e la troupe parlano di un po' di tutto, dalla produzione all'importanza e all'eredità lasciata dal film, dai costumi alla performance del cast, dalla scenografia agli effetti visivi utilizzati, dalla realizzazione di alcune scene all'accuratezza della ricostruzione storica.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena drammatica di Titanic

A seguire ritroviamo Ripensando al Titanic (64 minuti), un documentario in quattro parti che attraverso interviste e vecchi dietro le quinte ripercorre tutte le tappe della lavorazione del film: la preparazione, il casting, la decisione di come impostare la storia, i set, le location, gli effetti speciali, i rinvii dell'uscita, l'iniziale scetticismo dei media, quindi l'esplosione del successo, con la fama per i protagonisti e per la celebre canzone di Celine Dion, i tanti premi e per chiudere con l'enorme lavoro della conversione in 3D e la conseguente premiere. Ultimo contributo della sezione documentari è Titanic: la versione di James Cameron (96'), ovvero un affascinante viaggio effettuato dal regista assieme ad altri otto esperti alla scoperta dei misteri ancora da risolvere sull'affondamento del Titanic. L'accattivante tavola rotonda si avvale di filmati, testimonianze e ricostruzioni grafiche, tutti aspetti che ne fanno un contributo davvero avvincente.

Billy Zane e Kate Winslet in una scena di Titanic

Si passa poi alla sezione Scene tagliate, con ben trenta sequenze eliminate o estese per un totale di 58 minuti. Eccoci poi alla sezione Produzione, dove si comincia con l'altro contributo tutto nuovo, ovvero Dietro le quinte: presentazione di Jon Landau (34'), che tratta di set, effetti visivi, costumi, riprese e tanto altro ancora. Poi ancora ulteriori scene dietro le quinte (9'), e quindi In profondità: presentazione di James Cameron (15' e mezzo), che è un tour del relitto del Titanic ripreso con una fotocamera da 35 mm, con il regista che parla della sua passione per l'esplorazione e del processo di ripresa sott'acqua. A seguire 200.000.001: l'Odissea di una nave (18'), una sorta di lunga gag reel di dietro le quinte molto divertenti, poi Videomatic (3' e mezzo) sulla previsualizzazione ed Effetti visivi (8') sulla realizzazione di alcune scene.Si chiude con l'ultima sezione denominata Archivi, che si apre con un documento nuovo: Presentazione del trailer di Jon Landau (8'), che parla della pubblicità del film com'era all'epoca. Quindi il video musicale "My Heart will go on" di Celine Dion (5') e una ricca serie di Gallerie fotografiche.